Gerucht: Nvidia brengt RTX 4090 in oktober uit, RTX 4080 en RTX 4070 in 2023

Nvidia brengt naar verluidt alleen de Nvidia GeForce RTX 4090 met 24GB geheugen uit in oktober. De release van de RTX 4080 en 4070 zou in 2023 gepland staan. Nvidia zelf heeft officieel nog niets over de releasedatum van de RTX 40-serie laten weten.

Vooralsnog heeft Nvidia volgens bronnen van Moore's Law is Dead alleen de GeForce RTX 4090 voor de korte termijn gepland staan. 'Substantiële volumes' van het vlaggenschip zouden daarentegen pas in december op de markt komen. Grofweg gelijktijdig met de informatie van de youtuber zegt de doorgaans goed geïnformeerde dataminer Greymon55 op Twitter hetzelfde en voegt daaraan toe dat videokaarten met een AD103-, 104- en 106-gpu pas in 2023 uit zouden komen. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid de chipsets die de RTX 4080 en andere goedkopere RTX 40-serie gpu's aandrijven.

Volgens de bronnen van Moore's Law is Dead heeft de gefaseerde release van de Lovelace-generatie grafische kaarten te maken met het huidige overschot van pc-hardware. Nvidia zou in eerste instantie zoveel mogelijk RTX 30-serie kaarten die nu nog op voorraad zijn willen verkopen, wat ook de vermeende 'vertraging' van halverwege juli naar oktober motiveert.

Tot slot onderstreept de youtuber dat de GeForce RTX 4090 inderdaad een tdp van 450 watt krijgt. Een Ti-variant van 600W zou daarbij 'technisch gezien nog niet geschrapt zijn', maar het is nog niet duidelijk wanneer of onder welk subnoemer Nvidia de zeer energiehongerige gpu zou uitbrengen. Moore's Law is Dead suggereert dat Nvidia voorlopig de kat uit de boom wil kijken wat de Ti- of Titan-variant betreft.