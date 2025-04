Registratie toont komst Gigabyte GeForce RTX 4090-videokaarten

Er zijn GeForce RTX 4090-videokaarten van Gigabyte opgedoken bij de Eurasian Economic Commission. De fabrikant heeft verschillende modellen geregistreerd bij deze organisatie. Vermoedelijk kondigt Nvidia zijn RTX 4090 volgende week officieel aan.

In totaal heeft Gigabyte elf verschillende RTX 4090-videokaarten aangemeld bij de EEC, merkt Twitter-gebruiker Harukazu5719 op. De aanmeldingen noemen onder meer modellen in de Aorus-, Gaming OC-, Eagle- en Windforce x3-series. Enkele van die videokaarten verschenen eerder al bij webwinkels, maar nu lijkt de volledige line-up van Gigabyte bevestigd te zijn.

De registraties bij de EEC bevestigen onder meer dat de GeForce RTX 4090 beschikt over 24GB geheugen, wat al werd verwacht. De aanmeldingen noemen verder geen andere RTX 40-modellen, zoals een RTX 4080 of lager. VideoCardz verwacht dat Nvidia de RTX 4080 deze maand wel aankondigt, maar dat die pas op een later moment op de markt verschijnt. Dat komt overeen met eerdere geruchten die stellen dat Nvidia aanvankelijk alleen een RTX 4090 uitbrengt.

Nvidia houdt volgende week, op 20 september, een GeForce Beyond-presentatie tijdens GTC. Naar verwachting kondigt het bedrijf dan zijn eerste RTX 40-videokaarten aan, waaronder in ieder geval de RTX 4090. De videokaarten worden naar verwachting gebaseerd op de Lovelace-architectuur, die Ampere opvolgt. Voor de productie stapt Nvidia over op TSMC, waar de huidige RTX 30-generatie wordt geproduceerd bij Samsung.