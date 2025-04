Ubisoft brengt Assassin's Creed-game in feodaal Japan na 2023 uit

Ubisoft heeft een nieuwe roadmap voor zijn Assassin's Creed-serie gedeeld, waarop meerdere games worden benoemd die na Assassin's Creed Mirage verschijnen. Een daarvan is Codename Red, een Assassin's Creed-titel die zich afspeelt in feodaal Japan.

Ubisoft beschrijft Codename Red als de volgende flagshiptitel in de Assassin's Creed-franchise. Het wordt volgens de studio een openwereld-rpg waarin spelers hun 'shinobi-fantasieën kunnen uitleven'. In een korte teaser wordt een heldere zonsondergang in een Japanse stad getoond, waarna een ninja met een dolk op een dak springt. De titel wordt ontwikkeld door Ubisoft Quebec en moet na 2023 verschijnen. Een meer concrete releasedatum is nog niet bekend.

Codename Red wordt de eerste titel die Ubisoft uitbrengt als onderdeel de 'toekomst van Assassin's Creed'. Het bedrijf brengt de game uit via Assassin's Creed Infinity, een gecentraliseerde hub voor toekomstige games in de franchise. Ubisoft heeft, naast Codename Red, drie andere AC-games geteaset die via Infinity beschikbaar komen. De gameuitgever stapt na Assassin's Creed Mirage, dat voor 2023 op de planning staat, over op Infinity.

Na Codename Red heeft Ubisoft de werktitels van nog drie Assassin's Creed-games bevestigd. Codename Hexe volgt na Red. Deze is ook kort geteaset, waarin wordt gesuggereerd dat de game draait om heksen. Ubisoft zegt dat dit een 'nieuw soort' Assassin's Creed-game wordt op het gebied van gameplay. Invictus wordt een multiplayertitel in de franchise, waar Red en Hexe alleen een singleplayermodus krijgen. Verder komt Ubisoft met Codename Jade, een game die zich afspeelt en China en uitkomt op smartphones. Los van Jade zijn volgens de gamemaker alle geteasede games 'volwaardige Assassin's Creed-titels'.