Ubisoft brengt Trackmania begin 2023 naar consoles en streamingdiensten

Trackmania krijgt begin volgend jaar console- en streamingversies. Het spel is sinds 2020 beschikbaar op pc en is van Ubisoft. De racegame is free-to-play en laat spelers circuits bouwen en hierop racen. Alle versies werken cross-platform en ondersteunen cross-progression.

Trackmania komt naar PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series, Google Stadia en Amazon Luna. Ubisoft benadrukt dat Trackmania ook op consoles gratis te spelen zal zijn, al bevat het spel betaalde abonnementen waarmee volledige toegang tot de track-editor mogelijk wordt. Deze abonnementen kosten tien tot dertig euro per jaar.

Het spel ondersteunt cross-platform en cross-progression. Laatstgenoemde betekent dat vrijgespeelde content op de pc-versie ook op andere versies te gebruiken is. Ubisoft belooft ook dat nieuwe content naar alle versies komt en dat er geen contentverschillen zullen zijn, ongeacht op welk platform het wordt gespeeld.

Het in 2020 uitgebrachte Trackmania is een remake van Trackmania Nations, een game die Ubisoft Nadeo in 2006 maakte. Ubisoft zegt dat de Trackmania-community uit ruim tien miljoen fans bestaat en dat er in de afgelopen twee jaar 280.000 Trackmania-circuits zijn gemaakt.