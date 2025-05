Ubisoft: Ubisoft-games aangekocht op Stadia worden omgezet naar pc

Ubisoft heeft aangekondigd dat Ubisoft-games, die zijn aangekocht via Google Stadia, zullen worden omgezet naar een pc-versie. Het is niet duidelijk of de Franse ontwikkelaar dit tegen betaling zal doen en het ook savedata en dlc zal omzetten. Het bedrijf komt later met meer details.

Ubisoft deelde het nieuws met de redactie van The Verge en stelt dat de transacties van de games via Ubisoft Connect zal verlopen. Hoe het proces precies in zijn werk zal gaan, en of er bepaalde voorwaarden aan vasthangen, is voorlopig niet duidelijk. De Franse game-uitgeverij en ontwikkelaar gelooft naar eigen zeggen wel nog steeds in de mogelijkheden van cloud gaming. Ubisoft bood zijn maandelijkse abonnementsdienst Ubisoft+ aan via Google Stadia. Via deze dienst konden Stadia-gebruikers tal van Ubisoft-games spelen waaronder: Watch Dogs: Legion, Assassins Creed: Valhalla en Far Cry 6.

De maatregel van Ubisoft komt er nadat Google eind september had besloten om te stoppen met gamestreamingdienst Stadia. De dienst zal vanaf 18 januari 2023 niet meer te gebruiken zijn. De bijbehorende Stadia Store werd onmiddellijk gesloten. Stadia-gebruikers krijgen volgens Google al hun geld terug dat ze in de dienst hebben gestoken. Het gaat daarbij om alle gekochte games en add-ons zoals Stadia-hardware. Stadia Pro-gebruikers krijgen geen geld terug, maar kunnen de dienst tot de einddatum wel gratis gebruiken. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de ontwikkelingen en de uiteindelijke stopzetting van Google Stadia.