Tesla presenteert humanoïde robot die minder dan 20.000 dollar moet kosten

Tesla-ceo Elon Musk heeft een prototype van een humanoïde robot gepresenteerd. Optimus bevat 40 servomotoren, een accu van 2,3kWh en mechanische handen die fijne bewegingen toelaten. Volgens Musk zal de productieversie van de robot minder dan 20.000 dollar kosten.

De humanoïde robot kreeg de naam Optimus mee, zal 1,72 meter groot zijn en moet ongeveer 56 kilogram wegen. De robot heeft een ingebouwde accu van 2.3kWh. Die is in het midden van de torso geplaatst en kan de robot volgens Tesla "een hele werkdag" stroom leveren. De accu heeft overigens alle elektronica in huis die nodig is om de robot elektronisch aan te sturen.

De soc bevindt zich volgens Tesla ook in de torso. De chipset is ontwikkeld door Tesla zelf en staat volgens het bedrijf in voor de verwerking van visuele en sensoriële data van de robot. Die visuele dataverwerking gebeurt overigens door dezelfde technologie die de Autopilot-functie aanstuurt in Tesla-wagens. De robot ondersteunt audio voor communicatiedoeleinden en bevat ook wifi- en lte-modules. Tesla vermeldt dat de chipset ook hardwarematige beveiligingsfuncties bevat om zowel de robot als omstanders te beschermen. In welke scenario’s dat nodig kan zijn, vertelt het bedrijf niet.

Tesla Optimus-humanoïde robot

De humanoïde robot zal 40 servomotoren bevatten die voor beweging zorgen. Die motoren verschillen volgens Tesla in essentie niet veel van de servomotoren die het bedrijf gebruikt voor zijn wagens, al heeft de autofabrikant wel de nodige aanpassingen gedaan. De ingenieurs hebben specifieke motorische bewegingen geïdentificeerd die de humanoïde robot moet kunnen uitvoeren en hebben daarna zes verschillende types servomotoren ontwikkeld met deze bewegingen in gedachten. Door de nodige aanpassingen te doen, en het ontwerp van de servomotoren aan te passen, kunnen sommige van die servomotoren een object van 500 kilogram optillen.

Tesla heeft ook een digitale bibliotheek aangelegd met bewegingspatronen waar de robot uit kan putten. Elke basisbeweging werd eerst door een mens uitgevoerd en vervolgens gecapteerd. Die captatie dient als een referentie, maar de humanoïde robot zal ook in staat zijn om zelf die bewegingen aan te passen als een situatie daarom vraagt.

Het bedrijf ging ook in op de mechanische handen van de robot. Elke hand bevat zes aandrijfmotoren die momenteel een bewegingsvrijheid van 11 graden toelaten. Elke hand bevat tal van sensoren en flexibele kunstmatige pezen die een aanpasbare grip en fijnmazige vingerbewegingen toelaten. Hierdoor moet de robot in staat zijn om kleine of dunne objecten vast te grijpen en op te nemen. Volgens Tesla kan een mechanische hand een draagtas van ongeveer 9 kilogram tillen. De handen zouden ook in staat zijn om gereedschap te gebruiken.

Volgens Elon Musk was het de allereerste keer dat dit prototype zonder ondersteunende bekabeling rondliep. De robot kan naar verluidt meer op dit moment dan enkel rondlopen, maar Musk wilde tijdens de demo geen risico’s nemen. In video’s is wel te zien hoe de robot onder andere een kartonnen doos draagt, die ook neerzet, en zich al lopend voortbeweegt in een fabrieksomgeving. Musk deelde ook het definitieve ontwerp van de Optimus-robot. Die definitieve versie moet in staat zijn om individuele vingers los van elkaar te bewegen en bevat lichtere materialen. Volgens Musk zal deze versie uiteindelijk minder dan 20.000 dollar kosten en kan het bedrijf er "miljoenen" van produceren. Wanneer de humanoïde robot daadwerkelijk te koop zal zijn, is niet duidelijk.