Tesla roept 80.000 auto's terug in China wegens problemen met software of gordel

Tesla roept ruim 80.000 auto's terug die tussen 2013 en 2022 in China zijn gemaakt of in het land zijn geïmporteerd, wegens softwareproblemen of problemen met de veiligheidsgordel. Het gaat om bijna 68.000 exemplaren van de Model S en Model X, en ongeveer 13.000 van de Model 3.

Het betreft Model S- en Model X-wagens die tussen 25 september 2013 en 21 november 2020 zijn geproduceerd, meldt Reuters. Deze zouden te maken hebben met softwareproblemen die tot gevolg hebben dat het accusysteem niet werkt zoals zou moeten. Bij de Model 3-auto's gaat het om modellen die tussen 14 oktober 2019 en 26 september 2022 zijn gemaakt. Hierbij zouden de veiligheidsgordels niet juist geïnstalleerd zijn.

Tesla roept eigenaren van de auto's in kwestie op om deze terug te brengen voor controle en onderhoud, aldus Bloomberg. Bij de Model S en Model X kan de fix voor het accumanagementsysteem over-the-air worden uitgevoerd. Ook in april van dit jaar werden ruim 127.000 Model 3-auto's teruggeroepen in China. Dat was vanwege problemen met de halfgeleider.

Blauwe Tesla Model S 2021
Tesla Model S 2021

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-11-2022 13:11
91 • submitter: Kid Jansen

25-11-2022 • 13:11

91

Submitter: Kid Jansen

Lees meer

Tesla Model 3

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Tesla Model S

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
De risico's van Tesla Vision

26 okt 2022

De risico's van Tesla Vision

Van hardware naar camera's plus software

121
Tesla Model X

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
'Data van Tesla-klokkenluider vermeldt duizenden storingsgevallen Autopilot'
'Data van Tesla-klokkenluider vermeldt duizenden storingsgevallen Autopilot' Nieuws van 26 mei 2023
Vrijwel alle Chinese Tesla's moeten update krijgen om remsysteem te verbeteren
Vrijwel alle Chinese Tesla's moeten update krijgen om remsysteem te verbeteren Nieuws van 12 mei 2023
Tesla leverde vorig kwartaal opnieuw recordaantal van 422.875 auto's
Tesla leverde vorig kwartaal opnieuw recordaantal van 422.875 auto's Nieuws van 3 april 2023
Foto's tonen Tesla HW4-platform met verbeterd systeem voor autonoom rijden
Foto's tonen Tesla HW4-platform met verbeterd systeem voor autonoom rijden Nieuws van 16 februari 2023
Tesla krijgt miljoenenboete in Zuid-Korea om misleiden met actieradius in kou
Tesla krijgt miljoenenboete in Zuid-Korea om misleiden met actieradius in kou Nieuws van 3 januari 2023
Tesla leverde recordaantal auto's in 2022, maar haalt groeidoelstellingen niet
Tesla leverde recordaantal auto's in 2022, maar haalt groeidoelstellingen niet Nieuws van 2 januari 2023
Tesla maakt melding van probleem met achterlampen en brengt update uit
Tesla maakt melding van probleem met achterlampen en brengt update uit Nieuws van 21 november 2022
Tesla maakt Amerikaanse laadstandaard beschikbaar voor andere fabrikanten
Tesla maakt Amerikaanse laadstandaard beschikbaar voor andere fabrikanten Nieuws van 11 november 2022
Europese crashtestorganisatie: geen bewijs dat Tesla test manipuleerde met code
Europese crashtestorganisatie: geen bewijs dat Tesla test manipuleerde met code Nieuws van 14 oktober 2022
Variabele laadtarieven duiken op bij Tesla Supercharger-laadpunten
Variabele laadtarieven duiken op bij Tesla Supercharger-laadpunten Nieuws van 13 oktober 2022
Tesla presenteert humanoïde robot die minder dan 20.000 dollar moet kosten
Tesla presenteert humanoïde robot die minder dan 20.000 dollar moet kosten Nieuws van 1 oktober 2022
Topman voor Autopilot bij Tesla gaat weg
Topman voor Autopilot bij Tesla gaat weg Nieuws van 14 juli 2022
Tesla blokkeert plekken met Supercharger-laders voor niet-elektrische auto's
Tesla blokkeert plekken met Supercharger-laders voor niet-elektrische auto's Nieuws van 14 januari 2019
Meer producten en artikelen
Gadgets Cartech Tesla China Elektrische auto Elektrische voertuigen Elektrisch rijden

Reacties (91)

-Moderatie-faq
91
81
27
4
0
21
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Prime-Omega 25 november 2022 13:23
Ik heb zo'n Chinese Model 3 die in 2020 is gefabriceerd, vraag mij af hoe ik kan achterhalen of ik er nu bij zit of niet. In de Tesla app heb ik alleszins geen updates mbt. tot recalls.
Helium-3 @Prime-Omega25 november 2022 14:15
De RDW houdt het Nederlanse terugroepregister bij. Door je eigen kenteken in te vullen op Online Voertuig Informatie (OVI) kan je zien of er een terugroepactie op jouw exacte voertuig geregistreerd staat.
Lisadr @Helium-325 november 2022 18:09
Probleem van Tesla is dat ze geen capaciteit hebben voor terugroepacties.
In januari 2022 was er in Nederland een terugroepactie "De kabel van de achteruitkijkcamera kan beschadigen door het herhaaldelijk openen en sluiten van de kofferklep."

In de afgelopen 10 maanden heeft Tesla nog geen 15% van auto's waar de terugroepactie van toepassing is kunnen inplannen.
cool0 @Lisadr25 november 2022 19:49
Een van de redenen waarom mijn volgende auto geen tesla is. Ik heb 8 jaar tesla gereden eerst een S en nu een X P100D, ja ze trekken snel op en de ota updates kunnen leuk zijn maar ook een tesla van 5 jaar krijgt weinig nieuws en verouderd.

Wil je een snelle elektrische auto goede UI koop een tesla. Wil je een elektrische auto met hoogwaardige afwerking, door ontwikkelde zaken zoals lampen etc etc ga voor een ander merk.

In de nieuwe 3 en Y schijnen ook de parkeer sensoren weg te zijn omdat musk dit wilt oplossen met enkel de camera nou ik ben benieuwd.

[Reactie gewijzigd door cool0 op 22 juli 2024 15:36]

akooijman @cool025 november 2022 20:19
Tsja, de koers gaat omlaag, en dus moeten de kosten ook omlaag.
Elon - die beloofde dat zijn geld dat als eerste in Tesla ging er als laatste uit zou gaan maar inmiddels al vele miljarden aan aandelen verkocht heeft - lijkt het schip te verlaten.
mikee368
@akooijman26 november 2022 07:55
Hij lijkt het schip te verlaten... beurs koers zorgt voor directe effecten in de financieen van een bedrijf....

Misschien iets verder kijken dan uw neusblang is voor u dit soort uitspraken doet misschien.
pgerrits @akooijman28 november 2022 10:31
Om een overname te financieren. Daar zijn aandelen voor, om te verhandelen. Aandelen kopen en verkopen doe je om te investeren in projecten en bedrijven. De topman van Philips heeft ook geen 60% aandelen van het bedrijf, dus heeft hij het schip ook al verlaten?
akooijman @pgerrits1 december 2022 19:59
Het gaat om de belofte dat zijn geld als laatste Tesla zou verlaten. Die heeft hij, net als vele andere beloftes, gebroken.
Hoeveel jaar is autopilot/fsd inmiddels 'volgend jaar' klaar? Wanneer zou BFR/Starship ook alweer de ruimte in gaan? Semi truck zou in 2019 klaar zijn, (zelf)rijdend in colonnes enzo. Vegas Loop zou uit zelfrijdende pods bestaan en 150 km per uur kunnen rijden.
Inspired
@Helium-325 november 2022 15:20
Of hier kijken; https://service.tesla.com/vin-recall-search
xian05 @Helium-325 november 2022 15:13
Enig idee of dit ook voor België bestaat?
old58 @Prime-Omega25 november 2022 18:43
Ik heb daar mail over gekregen:

Tesla heeft besloten om proactief bepaalde voertuigen van het type Model 3 die zijn geproduceerd tussen 2017 en 2022 terug te roepen om de montage van de linker gordelsluiting en de middelste gordelverankering van de tweede zitrij te controleren en er zeker van te zijn dat deze onderdelen volgens de specificaties zijn bevestigd. Uit onze gegevens blijkt dat uw voertuig(en), ..................., mogelijk betrokken is (zijn) bij deze terugroepactie.

Voor het onderhoud van bepaalde onderdelen van Model 3 is de demontage van de linker gordelsluiting en de middelste gordelverankering van de tweede zitrij vereist. Beide onderdelen zijn met dezelfde bout bevestigd. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zijn een of beide onderdelen mogelijk onjuist gemonteerd. Wij zijn niet op de hoogte van ongevallen of letsel die hierdoor veroorzaakt zouden kunnen zijn.

Als u de eigenaar bent van een Model 3 waarop deze terugroepactie betrekking heeft, hoeft u niet onmiddellijk actie te ondernemen. U kunt natuurlijk een afspraak maken om deze terugroepactie uit te laten voeren. Tesla zal echter contact met u opnemen om u te informeren over specifiek voor deze terugroepactie opgezette lokale pop-upservicebijeenkomsten om deze actie op een klantvriendelijke manier uit te voeren. Als u een bestaande serviceafspraak hebt voor een ander probleem, zal Tesla tijdens dit bezoek de benodigde werkzaamheden aan de onderdelen uitvoeren.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Tesla. Wij bieden u onze excuses aan voor dit ongemak.

Tesla | Alle rechten voorbehouden | Burgemeester Stramanweg 122 1101EN Amsterdam
Privacy
RobIII @Prime-Omega25 november 2022 13:28
Als je in aanmerking komt krijg je geheid bericht van Tesla. Maar als je er over in zit kun je ook even met Tesla bellen/mailen, je VIN doorgeven en dan weten zij vast wel genoeg.
NoobishPro @RobIII25 november 2022 15:02
Is ook niet altijd even snel hoor.

Ik weet nog dat ik er een kleine discussie over had met een vriend van me, omdat ik in het nieuws voorbij zag komen dat zijn auto een levensgevaarlijk probleem had. Hij hield stug vol dat 'ze het hem wel lieten weten als dat zo was' en zich er dus geen zorgen over hoefde te maken.

6 maanden later kreeg hij pas bericht... Dus ja, ik zou iedereen toch wel adviseren om het zelf even na te checken.
C64Boy @Prime-Omega25 november 2022 13:36
Je krijgt een bericht- lekker ouderwets via email. Ik heb een bericht ontvangen dat er binnenkort de bevestiging van de middelste gordel achter wordt gecontroleerd. Dit gebeurt middels pop up events in de buurt. Als je niet wilt wachten mocht je ook meteen een afspraak inplannen en komt de mobile service bij je langs. Ik heb overigens een US-model 3.
Tozz @Prime-Omega25 november 2022 13:37
Je kunt 't ook zien door je kenteken in te voeren op ovi.rdw.nl.
RF1000 25 november 2022 13:27
En Ford roept 634.000 auto's terug maar dat kom je in de NL media niet tegen....

https://www.reuters.com/b...er-fire-risks-2022-11-24/
C64Boy @RF100025 november 2022 13:42
Ford probeert het ook altijd onder het tapijt te schuiven.... .Pinto: kent iemand dat verhaal nog? Rijdende bommen en Ford wilde er niets van weten. Wat de meeste fabrikanten doen is het ook stiekem bij een servicebeurt meenemen (VW is daar een mooi voorbeeld van).

A new study by iSeeCars.com analyzed over 31 years of recall history and found that Porsche boasts the lowest “recall rate” and Volkswagen the highest, GM has the best "recall timeliness" of the major automakers, and Tesla earns the best “recall proactiveness” and Ford the worst
raro007 @C64Boy25 november 2022 14:37
Voor een merk dat minimaal 4 keer de aantal van tesla verkoopt en ook goedkoop auto's verkoopt is het niks dan logisch dat er zoveel fout gaat.
Tenzij jij verwacht dat een auto van 15k zelfde inhoud heeft als 30k...
Predatherion @raro00725 november 2022 15:24
Deze argumentatie raakt kant nog wal. Als je nou had gezegd: Ford maakt veel meer verschillende modellen dan Tesla (wat ook zo is), dan had je een goed punt.

Los daarvan heeft RF1000 ook een goed punt: elke keer dat Tesla een 'recall' heeft die met OTA kan worden opgelost lees je het overal, maar over de miljoenen auto's die fysiek worden teruggeroepen bij andere automerken lees of hoor je vrijwel niets. Zo werkt de media helaas en dat is valide kritiek. Het gaat niet om een product (informatie) leveren aan de lezer - de lezer is het product van clicks, de daadwerkelijke informatie is ondergeschikt. Bij Tweakers vind ik dat overigens nog wel meevallen.
Marve79 @RF100025 november 2022 13:43
Het is Tweakers he, geen autosite. Tesla staat toch meer voor high-tech/elektronica dan Ford en past dus beter bij de doelgroep hier. Ik denk overigens dat er ook meer Fordjes rondrijden dan Tesla's dus die nummers zeggen niet zoveel.

Er is ook maar heel weinig voor nodig om Tesla fans op de kast te krijgen he ;) Wat is dat toch met dat merk, er mag niets 'slechts' over worden gezegd of daar zijn ze weer.
mdj84nl @Marve7925 november 2022 15:18
Het hoort allemaal niet hier op tweakers...
Orgel @mdj84nl25 november 2022 15:33
Jawel. Er staat in de titel problemen met software
Blizz @mdj84nl25 november 2022 16:46
Moderne EV tech-problemen horen hier gewoon thuis. Oude benzinemotor-problemen niet, tenzij het artikel of onderwerp technisch genoeg kan zijn.
mdj84nl @Blizz25 november 2022 16:52
leg mij even het verschil even uit. Een auto is een auto. Ik zit niet op tweakers voor autonieuws.
Blizz @mdj84nl25 november 2022 17:07
Oude autobedrijven zijn autobedrijven. Tesla is een techbedrijf en een autobedrijf, of samengevat een 'elektrische autobedrijf'. Het is een beetje een mix van Silicon Valley en de autoindustrie. Daarom is Tesla hier relevant en is niet-elektrisch autonieuws (over ICE-wagens) dat over het algemeen niet.
SPee @Blizz25 november 2022 17:42
Zelfs "oude autobedrijven" gebruiken veel software voor hun auto's, daarin is Tesla niet uniek.
Jammergenoeg wordt hier vrij weinig over auto's hacken gesproken. Ik zou best wel meer willen doen met de software van mijn auto. En ik denk dat er wel meer mensen interesse hebben om betaalde features van hun auto te unlocken.

En die mix van Silicon Valley wordt vaak misbruikt omdat dat een boost geeft aan je aandelen (WeWork probeerde zich ook zo te verkopen). Maar dat hoeft niet helemaal juist te zijn.
lmartinl @Marve7925 november 2022 17:07
Ik ben zo een Tesla fan maar wat mij enorm stoort is niet zozeer de negatieve berichtgeving op tweakers, maar berichtgeving zonder enige verdere verdieping of benodigde achtergrond. Of artikelen over Musk tweets.

Als je Tesla covered als enige automerk, doe dat imo dan ook enkel vanuit een invalhoek op de techniek, niet het (vaak vertekenend) clickbait nieuws.

Bij andere topcis kan tweakers dat bijv wel.

Niets op te merken op dit artikel verder!
spoonman @Marve7926 november 2022 07:51
Er is ook maar heel weinig voor nodig om Tesla fans op de kast te krijgen he ;) Wat is dat toch met dat merk, er mag niets 'slechts' over worden gezegd of daar zijn ze weer.
Echt he, het is zo een beetje de apple onder de automerken aan het worden.
MN-Power @RF100025 november 2022 13:55
Tja, aangezien Tweakers op autogebied relatief veel over Tesla bericht, vind ik het gezond dat ook het minder goede nieuws van Tesla relatief meer gesubmit en dus gepubliceerd wordt dan bij andere merken. ;) En over de andere media hoeven we het hier niet te hebben toch?
Wolfos @RF100025 november 2022 14:03
Tweakers schrijft überhaupt niet over ICE auto's. Daarnaast past een softwareprobleem iets meer bij deze site dan een verkeerd gemonteerde brandstofinjector.
Arokh @RF100025 november 2022 14:32
Dat komt omdat elke scheet van Musk en Tesla door de media en de fans breeed uitgemeten worden. Ford maakt trouwens wel echt idioot veel meer voertuigen dan Tesla.
mikee368
@Arokh26 november 2022 06:33
En ondanks dat ze zo idioot veel meer produceren maken ze niet bepaald meer winst dan Tesla. Verder groeit Tesla idioot hard met zo'n 50% per jaar waar Ford juist krimpt al jaren.
Arokh @mikee36826 november 2022 10:20
Het maakt mij echt geen zier uit hoor. Heb niets met een Ford of een Tesla.

Op zich is het vokr een nieuwkomer niet zo heel moeilijk idioot hard te groeien. Met On 1 miljoen autos per jaar zijn ze nog steeds een kleintje natuurlijk vergeleken met de markt. Maar prima dat er fans zijn hoor, het zullen leuke autos zijn, vooral als je ze niet zelf hoeft te betalen. Alleen het beta testen van allerlei vitale functies op de gewone weg vind ik heel erg slecht.
mikee368
@Arokh26 november 2022 11:27
Als dat allemaal zo makkelijk zou zijn op die "kleine" schaal te groeien. Waarom kan dan geen enkele OEM inde buurt komen kwa groei met hun elektrische voertuigen productie in aantallen?

Je zou toch zeggen dat ze dan net zo dan wel niet sneller moeten kunnen groeien toch als het zo makkelijk is?

Maar dit gebeurt dus niet. Schijnbaar toch een stuk moeilijker dan het lijkt.
Arokh @mikee36826 november 2022 14:47
Ik weet niet zo goed wat je wilt dat ik zeg :-) maar nogmaals: welk merk maakt me verder allemaal niet zo veel uit. Al staat me de houding van Musk gewoon tegen.
slijkie @RF100025 november 2022 13:37
Omdat Ford amper marktaandeel in NL heeft, en die Bronco’s en SUV’s al helemaal niet. Dus voor NL media irrelevant.

Stel de Ford F150 Lightning wordt terug geroepen, dan heb je er hier ook niks aan, want ze rijden hier niet.

Echter Tesla’s ‘gemaakt’ in China, Giga Shanghai, zijn weldergelijk in Nederland afgeleverd.
kaas-schaaf @slijkie25 november 2022 13:42
Ford heeft ongeveer 5% marktaandeel in Nederland wat niet irrelevant is, vooral de Fiesta en Focus doen het prima. De bronco word hier niet verkocht maar de Kuga wel, en dat is exact dezelfde wagen als de Escape in het artikel vernoemt. De vorige recall voor het maken van enkele gate in de ondervloer bij de motor zijn ook gewoon in Nederland verstuurd en de 1.5L motor word hier niet super veel verkocht maar is wel gewoon beschikbaar. Ofwel: deze recall is wel degelijk van toepassing op de nederlandse markt, hoewel het waarschijnlijk niet duizenden auto's zullen zijn.

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 22 juli 2024 15:36]

storchaveli @kaas-schaaf25 november 2022 13:50
De Bronco gaat naar Europa komen waaronder ook Nederland; zie https://www.ford.nl/personenautos/bronco
Johan1995 @kaas-schaaf25 november 2022 16:40
Focus en Fiesta worden uitgefaseerd, die deden het 15 jaar geleden prima. ;)
Ford Puma is algemeen bekend de best verkopende Ford in NL, waarschijnlijk omdat het een relatief betaalbare hybride is.
Historisch gezien is de Transit natuurlijk de best-verkopende Ford. Focus komt ergens op plek 2, het is nog steeds een aantrekkelijke auto met optimale binnenruimte, maar niet voor de nieuwprijs.
Jeldert @RF100025 november 2022 13:36
Je kan de redactie op de hoogte stellen van nieuws dat je op Tweakers terug wilt zien: https://tweakers.net/submit/
Yoshi @RF100025 november 2022 16:01
die modellen zijn hier ook niet geleverd (in de toekomst wel), wat ik begrijp is dat die Tesla's wel degelijk rondrijden in de Benelux.

En los daarvan heb je ongelijk op een ander vlak ook want onderstaande links lijken me toch "Nederlandse media" te zijn.
https://automotive-online...uv-s-terug-om-brandgevaar
https://www.deondernemer....ug-om-brandgevaar~4240653
https://www.rd.nl/artikel...suvs-terug-om-brandgevaar

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 22 juli 2024 15:36]

Black_Diamond768 @RF100025 november 2022 16:44
wil je rechtzaken in US vergelijken met een rechtzaak in BE/NL wanneer er iemand overlijd en ze kunnen de fout op de fabrikant pinnen?

nu hebben ze meegedeeld dat hun klanten moeten binnenkomen,
als er binnen 3 maand iemand sterft schuiven ze de schuld van zich af, ja 3 maand geleden hebben we verwittigd...
jpsch 25 november 2022 13:46
Alleen in China? Draaien ze daar andere software?
Bender @jpsch25 november 2022 13:57
Je kunt er van uit gaan dat software en in sommige gevallen hardware verschilt op basis van de lokale wetgeving.
jpsch @Bender26 november 2022 00:06
Mag toch hopen dat de Nederlandse software ook Engelse wegen aankan.
Wolfos @jpsch25 november 2022 14:04
Waarschijnlijk niet geheel andere software, maar wel een ander versienummer.
Orgel @Wolfos25 november 2022 15:34
En een andere backdoor }>
NoE 25 november 2022 13:51
Mijne staat ook voor een terugroepactie, wacht nog steeds op de afspraak...
bobsterro 25 november 2022 13:19
Nvm

[Reactie gewijzigd door bobsterro op 22 juli 2024 15:36]

SadisticPanda 25 november 2022 15:52
Software problemen en ze kunnen ze niet via OTA oplossen, das ook maar triest? Was dat niet het gekele punt van gans het Tesla gebeuren?
mikee368
@SadisticPanda26 november 2022 11:34
Beter lezen?
Er zijn 2 zaken. De ene is software die opgelost kan worden met een OTA. Erbij ook een fysiek punt over de gordels. Dat wordt lastig met een OTA op te lossen.
michielonline 25 november 2022 17:10
Juist de hele USP van Tesla is dat die auto’s connected zijn en je niet voor software updates naar de garage moet, en nu moet je voor een software update naar de garage? Dus toch goedkoper om niet alles connected te maken Elon?
jpsch @michielonline26 november 2022 00:07
Misschien gaat de update via Twitter? En die is geblokkeerd in China.
mikee368
@michielonline26 november 2022 11:32
Nee,
Er zijn 2 mogelijke problemen. 1 software punt die met OTA opgelost kan worden en 1 hardware probleem die iemand nodig heeft om naar te kijken. Als het iets kleins is kunnen ze zelfs nog een service monteur langs sturen om het op te lossen.
DavidM 25 november 2022 21:03
Autos worden toch ook steeds onbetrouwbaarder. QC is in china natuurlijk al nooit een ding, maar je ziet dit overal.
Johan1995 25 november 2022 16:27
Sorry Tesla, maar na al deze berichten, kan ik het niet meer negeren....
Laat bij Tesla eerst maar eens structureel onderzoeken of alle neuzen wel de goede kant op staan.
Een loopje nemen met de veiligheid van je klanten, dat kan echt niet! :'(
mikee368
@Johan199526 november 2022 05:58
https://www.cnn.com/2022/...o-sport-recall/index.html

Valt allemaal wel mee bij Tesla. Dit soort zaken is best normaal al heel lang bij vele auto bedrijven.
mikee368
@Johan199526 november 2022 11:28
Welke fanboys?
Zie voornamelijk mafklappers die geen besef hebben van de werkelijke wereld op dit gebied en alleen maar aannemen dat dit betekent dat een bedrijf slecht is.

Is bijna vermaak om dit te zien gewoon haha.
Verwijderd 25 november 2022 13:18
Er is een ongeluk geweest waarvan 2 mensen zijn overleden en 3 zwaargewond, daarom ...
alexbl69 @Verwijderd25 november 2022 13:25
Een paar dagen geleden is er een vliegtuig neergestort in Columbia, 8 doden maarliefst...

Heb ik hier ook niets over gelezen.
ASS-Ware @alexbl6927 november 2022 21:33
Een paar dagen geleden is er een vliegtuig neergestort in Columbia, 8 doden maarliefst...

Heb ik hier ook niets over gelezen.
Hoe weet je dat dan?
alexbl69 @ASS-Ware27 november 2022 21:49
Lees mijn tweede zin eens wat beter... ;)
ASS-Ware @alexbl6927 november 2022 22:56
Lees mijn tweede zin eens wat beter... ;)
Je tweede zin was: “Heb ik hier ook niets over gelezen.”.
Vandaar de vraag: “Hoe weet je dat dan?”.
FlashBang @ASS-Ware1 december 2022 10:30
Omdat hij er elders over heeft gelezen

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.