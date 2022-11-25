Tesla roept 80.000 auto's terug in China wegens problemen met software of gordel

Tesla roept ruim 80.000 auto's terug die tussen 2013 en 2022 in China zijn gemaakt of in het land zijn geïmporteerd, wegens softwareproblemen of problemen met de veiligheidsgordel. Het gaat om bijna 68.000 exemplaren van de Model S en Model X, en ongeveer 13.000 van de Model 3.

Het betreft Model S- en Model X-wagens die tussen 25 september 2013 en 21 november 2020 zijn geproduceerd, meldt Reuters. Deze zouden te maken hebben met softwareproblemen die tot gevolg hebben dat het accusysteem niet werkt zoals zou moeten. Bij de Model 3-auto's gaat het om modellen die tussen 14 oktober 2019 en 26 september 2022 zijn gemaakt. Hierbij zouden de veiligheidsgordels niet juist geïnstalleerd zijn.

Tesla roept eigenaren van de auto's in kwestie op om deze terug te brengen voor controle en onderhoud, aldus Bloomberg. Bij de Model S en Model X kan de fix voor het accumanagementsysteem over-the-air worden uitgevoerd. Ook in april van dit jaar werden ruim 127.000 Model 3-auto's teruggeroepen in China. Dat was vanwege problemen met de halfgeleider.