'Data van Tesla-klokkenluider vermeldt duizenden storingsgevallen Autopilot'

Het Duitse nieuwsmedium Handelsblatt zegt 100GB aan data van Tesla in handen te hebben gekregen via een anonieme bron. Daarin staan onder andere rapporten over duizenden gevallen van onnodige en automatische acceleratie, noodstops, uitwijkmanoeuvres en ongevallen.

Het zou gaan om 2400 gevallen van ongewenste, automatische acceleratie, 1500 problemen met remmen, waaronder 139 'onbedoelde noodstops' en 383 gevallen van 'stops vanwege potentiële botsingen die niet aan de orde waren'. In een deel van de gevallen konden bestuurders de macht over het stuur terugkrijgen, maar in andere gevallen eindigde het met een eenzijdig of tweezijdig ongeval. Dat is meer dan 1000 keer voorgekomen. De data stamt uit de periode van 2015 tot maart 2022, schrijft Handelsblatt in een zeer uitgebreid artikel.

De krant omschrijft verder Tesla's beleid omtrent terugkoppeling aan de klant. Het zou zaak zijn om de klant 'zo min mogelijk attack surface te geven', oftewel zo weinig mogelijk gevoelige informatie. De volledige rapporten zijn 'alleen voor intern gebruik' en terugkoppeling aan de getroffen klant mag alleen verbaal. Informatie voor klanten vastleggen in e-mails, sms-berichten of een voicemail wordt verboden.

Handelsblatt stapte naar Tesla met 65 vragen naar aanleiding van de data. Tesla zou geëist hebben dat de informatie zou worden verwijderd nadat het bedrijf een kopie had ontvangen. Het spreekt verder van datadiefstal. De Duitse, maar ook Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteiten zijn erbij betrokken. Die laatste omdat Tesla's hoofdkwartier voor Europa in Nederland staat.