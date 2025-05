Europese crashtestorganisatie: geen bewijs dat Tesla test manipuleerde met code

Euro NCAP zegt vooralsnog geen bewijs te hebben gevonden dat Tesla botsproeven manipuleert door speciale code te gebruiken. In de code van Tesla-auto's werden verwijzingen naar individuele crashtestorganisaties gevonden, waarmee sommigen vermoedden dat Tesla valsspeelde.

De verwijzingen naar individuele crashtestorganisaties als Ancap en Euro NCAP worden volgens Tesla gebruikt om de auto te kunnen configureren voor de regio waarin deze wordt gebruikt. Dit is volgens Euro NCAP-programmadirecteur Aled Williams nodig, omdat verschillende regio's andere wetgeving en wegmarkeringen hebben, schrijft Williams aan CNN. Auto's worden bij botsproeven ook op het circuit getest, waar ongevallen in realistische omstandigheden worden nagebootst. Voor dergelijke botsproeven moet de auto weten wat de wettelijke kaders zijn en hoe de weg eruitziet, lijkt Tesla's antwoord te zijn.

In september maakte prominente Tesla-hacker Green bekend de verwijzingen naar crashtestorganisaties in de Tesla-code te hebben gevonden. De hacker gaf aan niet te weten waar de code voor wordt gebruikt, maar suggereerde wel dat de code gebruikt kan worden om testresultaten te beïnvloeden. Daar is volgens Williams geen sprake van, op basis van het nog lopende onderzoek. Tesla ontkent ook tegen Euro NCAP op basis van de gps-locatie van een auto te herkennen dat deze bij een testbaan is en zo de auto aan te passen voor een botsproef.

Williams zegt wel dat het onderzoek nog loopt en dat ze de eerdere botsproeven willen herhalen om de resultaten zo te valideren. Bij de beoordeling van de Model Y zei Euro NCAP dat deze EV 'records verbreekt' als het gaat om veiligheid en roemde onder meer de veiligheidsassistenten van de auto. "In Euro NCAP-circuittests presteert het Vision-systeem, dat alleen camera's gebruikt, opvallend goed als het gaat om het voorkomen van botsingen met andere auto's, fietsers en voetgangers", schreef Euro NCAP in september.