Maker van Stadia-exclusive Outcasters zegt geen plannen te hebben voor port

De ontwikkelaar van Outcasters, een game die exclusief voor Google Stadia beschikbaar is, meldt dat het spel waarschijnlijk niet naar andere platformen zal komen. Nadat Stadia offline is gegaan, zal de game dus niet meer speelbaar zijn.

Ontwikkelaar Splash Damage meldt dat het 'op dit moment geen plannen heeft' om Outcasters naar andere platformen te brengen. Dit omdat het spel 'ontworpen en gebouwd is als Stadia-exclusive en veel van zijn systemen zijn zwaar afhankelijk van het platform', wat het porten naar een ander platform veel complexer zou maken. Desalniettemin zegt de studio 'sterk te geloven dat cloudgaming een mooie toekomst heeft'.

Google maakte eind september bekend dat het toch de stekker uit Google Stadia wil trekken. De dienst zou niet het aantal spelers hebben gekregen waar Google op had gehoopt. Veel Stadia-games zijn ook beschikbaar op andere platformen, maar Google had ook enkele exclusieve titels, waaronder Outcasters. Zonder een interventie gaan die samen met Stadia ten onder en kunnen ze nooit meer gespeeld worden.

Het sluiten van Google Stadia brengt meerdere vraagstukken met zich mee. Een voor de hand liggende, over het geld wat spelers erin hebben gestopt, is direct beantwoord: spelers krijgen het geld voor hun hardware- en gameaankopen teruggestort. Google heeft nog niet laten weten of het bluetoothdrivers voor de controller vrij gaat geven, maar zegt er wel naar te kijken. Zonder die drivers is de controller alleen bedraad te gebruiken.

Een ander vraagstuk gaat over het migreren van savegames. Dat kan in een deel van de gevallen via Google Takeout, maar dit werkt niet voor iedere game en is niet altijd even duidelijk. Ontwikkelaars proberen dit te verhelpen, zo deelde CD Projekt RED een stappenplan waarmee spelers hun Cyberpunk 2077-saves kunnen redden. Destiny-ontwikkelaar Bungie kijkt ook naar de zaak en Ubisoft wil in ieder geval de games overzetten naar zijn eigen Connect-platform, maar de savegames zijn hier nog ongewis. De speler die 5900 uur aan Red Dead Redemption 2-multiplayervoortgang dreigt te verliezen, is nog altijd niet uit de brand geholpen door Rockstar Games en Google. Hij is opnieuw begonnen met de online-modus op de PlayStation 5.