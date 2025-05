SpaceX wil Starlink in Oekraïne niet langer financieren en vraagt VS om geld

SpaceX heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie gevraagd de kosten van de Starlink-satellietinternetverbindingen in Oekraïne over te nemen. Het Oekraïense leger gebruikt deze verbindingen in de oorlog tegen Rusland, maar SpaceX zegt dit niet meer te kunnen betalen.

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf zegt de Starlink-dienst in Oekraïne niet te kunnen financieren zoals het bedrijf dit de afgelopen maanden heeft gedaan, schrijft CNN op basis van documenten die SpaceX naar het Pentagon heeft gestuurd. SpaceX vraagt de Amerikaanse overheid daarom om de kosten voor het Oekraïense militaire gebruik van Starlink over te nemen. Dit jaar nog zouden die kosten op 120 miljoen dollar liggen, voor de komende twaalf maanden zou dit bijna 400 miljoen dollar kunnen zijn.

Starlink is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne beschikbaar en SpaceX levert sinds begin dit jaar ook actief schotels aan het Oekraïense leger en diens overheid. Het leek erop dat SpaceX dit grotendeels financierde, maar uit de ontdekte SpaceX-documenten blijkt dat zo'n 85 procent van de schotels gedeeltelijk of geheel zijn betaald door landen als de VS en Polen en 'andere entiteiten'. Deze partners hebben ook 30 procent van de abonnementskosten betaald, die op kunnen lopen tot maandelijks 4500 dollar. In Oekraïne zijn nu 25.000 Starlink-terminals.

Of de Amerikaanse overheid de kosten inderdaad over gaat nemen, is niet duidelijk. De Starlink-dienst is van cruciaal belang in Oekraïne, omdat het Russische leger andere communicatiemiddelen dwarsboomt. Deze afhankelijkheid blijkt uit gebieden die Oekraïne herovert. In deze gebieden is Starlink niet actief; waarom is niet duidelijk.

Hoewel SpaceX-topman Elon Musk meermaals zijn steun heeft uitgesproken voor Oekraïne, stelde hij onlangs een vredesvoorstel voor waarin met nieuwe referenda wordt bepaald of de door Rusland geannexeerde gebieden deel uitmaken van Oekraïne of van Rusland. Daarnaast stelt hij dat de Krim daarbij onderdeel uit moet maken van Rusland, 'zoals het al sinds 1783 was'. Een politiek analist claimde onlangs dat Musk gesprekken had gevoerd met de Russische president Poetin over de oorlog, maar die claim wordt door Musk weersproken.