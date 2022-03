Het zit OneWeb niet mee. Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde satellietbedrijf wil met zo'n 650 satellieten wereldwijd breedbandinternet aanbieden en zo ook een bijdrage leveren aan het verkleinen van de digital divide. Het bedrijf was in 2020 failliet, maar forse investeringen van de Britse overheid en een Indiaas conglomeraat redden het van de definitieve ondergang.

Met meer dan 400 OneWeb-satellieten die nu al rondjes om de aarde draaien, moest 2022 het jaar worden waarin het bedrijf zijn eerste generatie van de constellatie zou voltooien om daadwerkelijk commerciële diensten aan te gaan bieden. Toen gooide Rusland roet in het eten. De oorlog in Oekraïne en de sancties en spanningen tussen het Westen en Rusland die daaruit voortkomen, hebben ook gevolgen voor de ruimtevaart. OneWeb had al netjes het benodigde bedrag voor de veertiende lancering overgemaakt aan Rusland. Die lancering moest op 5 maart plaatsvinden. Het bedrijf kreeg echter te maken met schier onmogelijke eisen van Roskosmos, de Russische ruimtevaartorganisatie, waardoor de lancering werd afgeblazen.