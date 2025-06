Starlink introduceert Aviation-dienst voor wifi in vliegtuigen

SpaceX heeft Starlink Aviation geïntroduceerd, een dienst met een Aero Terminal die op vliegtuigen gemonteerd kan worden en zo voor wifi bij passagiers zorgt. Starlink levert met Aviation een internetverbinding met een maximale snelheid van 350Mbit/s.

De Starlink Aviation Module is het rechthoekige vlak

op het dak van het vliegtuig

De internetverbinding heeft een latency 'zo laag als 20ms', schrijft Starlink. Het bedrijf claimt dat passagiers met Aviation kunnen videobellen en online kunnen gamen. SpaceX belooft op iedere vlucht wifi te kunnen bieden, ongeacht waar deze heen gaat, op land en boven water. Aviation heeft een onbeperkte databundel. Het is niet duidelijk wat het luchtvaartinternetabonnement kost.

Het bedrijf verwacht medio volgend jaar de eerste Aero Terminals te kunnen leveren. Deze terminals hebben phased array-antennes, net als andere Starlink-terminals. De schotel is volgens SpaceX te installeren 'tijdens minimale downtime' en is bij andere routine onderhoudschecks te controleren. Kopers hebben garantie zolang ze een Aviation-abonnement hebben. Het abonnement komt, naast de Aero Terminal, ook met twee draadloze acces points.

Dat Starlink internet wilde gaan aanbieden in vliegtuigen was al duidelijk; eerder gaven twee Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen al dat dat ze met SpaceX in zee willen gaan. Toen waren er echter nog geen details bekend over de hardware en de snelheden die gebruikers kunnen verwachten.