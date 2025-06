Apple staat Russische socialemedia-apps van VK weer toe in App Store

Apple heft de verbanning van onder meer VKontakte en Mail.ru op. De applicaties werden uit de virtuele appwinkel verwijderd vanwege Britse sancties, maar Apple zegt bewijs te hebben gekregen de Russische overheid geen meerderheidsbelang in de ontwikkelaars van de apps heeft.

Het Verenigd Koninkrijk heeft na de invasie van Oekraïne sancties opgelegd tegen moederbedrijf VK, dat onder meer eigenaar is van het Russische Facebook-equivalent VKontakte en maildienst Mail.ru. Apple moest de ontwikkelaar meermaals om documenten vragen om te verifiëren of het verwijderen uit de appwinkel terecht was. Dat is nu gebeurd, zo zegt een woordvoerder van de App Store-uitbater tegenover The Verge. "Na het verwijderen van de applicaties uit de App Store heeft de ontwikkelaar de benodigde informatie aangeleverd waarmee bevestigd kon worden dat het bedrijf niet in het bezit van een gesanctioneerde entiteit is."

VK is een Russisch conglomeraat dat uiteenlopende applicaties aanbiedt, waaronder het populairste Russische sociale medium. Vanwege vermeende banden met de Russische overheid legde het Verenigd Koninkrijk in september sancties op tegen de ontwikkelaar waardoor onder meer VKontakte, VK Music en Yula niet meer te downloaden waren via de App Store. Apple zei toen: "Deze apps worden gedistribueerd door ontwikkelaars die grotendeels of volledig in het bezit zijn van een of meerdere gesanctioneerde partijen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen heeft Apple de ontwikkelaarsaccounts van de betreffende apps verbannen en kunnen de applicaties niet meer gedownload worden." De apps bleven wel gewoon functioneren op toestellen waar ze al op geïnstalleerd waren.