Apple verwijdert apps van het Russische socialemediabedrijf VK uit App Store

Apple heeft wereldwijd alle apps van het Russische socialemediabedrijf VK uit de App Store verwijderd. Hierdoor hebben Russische iOS-gebruikers geen toegang meer tot diensten van het bedrijf waaronder Mail.ru- en VK Music. Geïnstalleerde apps blijven wel werken.

Apple vertelde aan The Verge dat het de ontwikkelaaraccounts achter de apps van het Russische socialenetwerkbedrijf heeft geschrapt. Hierdoor is het niet meer mogelijk om apps te downloaden uit de App Store of te updaten. Het Amerikaanse bedrijf deed dat naar eigen zeggen om de nieuwe sancties die het Verenigd Koninkrijk heeft uitgevaardigd tegenover Russische bedrijven op te volgen. Een van die bedrijven zou een meerderheidsaandeel hebben in het Russische socialemediabedrijf VK, waardoor ook die wordt geraakt door de maatregelen.

Het Russische sociale netwerk reageerde intussen op de maatregelen van Apple. Het bedrijf benadrukt dat apps die al zijn geïnstalleerd, blijven werken. Het verwijst ook naar de mobiele websites die wel nog operationeel zijn. Er kunnen volgens de ontwikkelaars door de maatregelen problemen ontstaan bij betalingen en notificaties via het sociale netwerk.

VK, of VKontakte, is een van de grootste internetplatformen in Rusland. Het socialemediabedrijf werd in 2006 ontwikkeld door Pavel Durov, een van de latere oprichters van Telegram. Die berichtendienst werd in 2013 opgericht door Pavel en zijn broer Nikolaj Durov. Op het moment van schrijven zijn de Android-apps van het Russische socialemediabedrijf VK wel nog te downloaden via de Google Play Store.

Rusland wordt getroffen door economische sancties uit de Westerse wereld nadat het land begin dit jaar is binnengevallen in Oekraïne. Ook techbedrijven dienen de sancties na te leven. In een achtergrondartikel gaat Tweakers dieper in op de verschillende posities van techgiganten in de oorlog om Oekraïne.