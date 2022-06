Het eerste slachtoffer in elke oorlog is misschien de waarheid, maar onpartijdigheid ligt vaak ook al snel begraven. Zaken blijven doen in beide landen die in oorlog zijn, is lastig. Techgiganten worden daardoor in toenemende mate gedwongen tot een keuze.

Dit artikel gaat niet over de digitale oorlogvoering in en rond Oekraïne. Hoewel dat volop gebeurt en de rol van hacks en hackersgroepen machtig interessant is, gaat dit over alleen de rol die techgiganten uit de VS en China spelen in de oorlog om Oekraïne. Ook kleinere bedrijven laten we buiten beschouwing, net als oproepen om Rusland af te sluiten van internet of het tld te blokkeren. De oorlog in Oekraïne levert stof op voor honderden verhalen, alleen al in tech. Dit is er eentje van, namelijk over welke positie techgiganten uit het Westen en het Oosten innemen.