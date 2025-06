Amazon gaat 15,7 miljard euro investeren in AWS-infrastructuur in Spanje

Amazon gaat 15,7 miljard euro investeren in zijn AWS-infrastructuur in Spanje. Het bedrijf gaat daarmee de datacenters in de regio Aragón, die sinds eind 2022 operationeel zijn, flink uitbreiden. Een onbekend deel van het bedrag moet naar duurzaamheidscompensatie gaan.

Amazon zegt dat het de investering gaat doen tussen nu en 2033. Het bedrijf geeft geen verdere details over hoe het bedrag van 15,7 miljard euro wordt verdeeld, maar zegt dat het naar uitbreiding van de AWS Europe (Spain) Region gaat. Die infrastructuur van Web Services, eu-south-2, werd in november 2022 in gebruik genomen en draait op datacenters in Aragón in het noorden van Spanje.

De 15,7 miljard euro is een uitbreiding van de 2,5 miljard euro die Amazon in 2021 toezegde voor de ontwikkeling van eu-south-2. Amazon zegt dat het een deel van het beoogde bedrag gaat gebruiken voor duurzame initiatieven, onder andere om aan zijn eigen duurzaamheidsdoelen te voldoen. Het bedrijf wil bijvoorbeeld alle uitstoot in 2040 compenseren en 'waterpositief zijn' in 2030. Ook wil het bedrijf geld steken in opleidingstrajecten in de regio, maar Amazon zegt niet om welke bedragen het dan gaat. Het bedrijf verwijst naar eerdere fondsen die het in 2022 begon; Amazon gaf daar 264.000 euro aan uit.