Atari neemt 'oude rivaal' Intellivision over

Atari heeft consolemaker Intellivision gekocht. Daarmee krijgt de gamemaker de rechten van 200 games van dat bedrijf in handen. Intellivision blijft werken aan de Amico-console, die onder een Atari-licentie wordt uitgebracht.

Atari zegt niet wat het betaalt voor Intellivision Entertainment LLC, maar de uitgever koopt het merk en 'bepaalde games' uit het portfolio van Intellivision. Atari wil de games die Intellivision in het verleden heeft uitgebracht, blijven uitgeven in zowel digitale als fysieke vorm. Het bedrijf sluit niet uit dat er ook nieuwe games worden uitgebracht, maar geeft daarover geen details. Verder wil de console- en gamemaker 'merk- en licentiemogelijkheden onderzoeken als onderdeel van een langetermijnplan om waarde te creëren uit Intellivision-onderdelen'. Atari krijgt verder de rechten van de games en andere titels in het portfolio van Intellivision. Dat zijn er zo'n 200.

Opvallend is dat Intellivision mag blijven werken aan de Amico-console. Daar werkt het bedrijf al sinds 2020 aan, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat model uit moet komen. Als de Amico een release krijgt, gebeurt dat onder de Atari-naam. Atari licenseert dan ook de games die voor die console uit moeten komen.

De overname heeft een opvallende geschiedenis. Atari en Intellivision waren eind jaren 70 en in de jaren 80 concurrenten van elkaar en streden om een plaats op de markt van consoles. De eerste Intellivision-console werd door Mattel gemaakt en streed om marktaandeel met de Atari 2600. Atari zegt daarom nu dat 'de langstlopende consoleoorlog in de geschiedenis ten einde is gekomen' met de overname.