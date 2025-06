MSI toont moederbord voor desktops dat gebruikmaakt van compact CAMM2-geheugen

MSI heeft een moederbord voor desktops getoond met plek voor CAMM2-geheugenmodules. Het is het eerste desktopmoederbord dat wordt uitgebracht waar ondersteuning op zit voor die nieuwe standaard, die een alternatief moet bieden voor vastgesoldeerd geheugen.

MSI heeft op X een afbeelding getoond voor van de Z790 Project Zero Plus. MSI werkt daarvoor samen met Kingston, dat geheugen voor op dat moederbord heeft gemaakt. De Z790 Project Zero is het eerste moederbord met ondersteuning voor DDR5-CAMM2-geheugenmodules dat voor de desktop is bedoeld.

De Project Zero Plus heeft in ieder geval plaats voor geheugenmodules in het CAMM2-formaat, dat standaardenorganisatie Jedec eind vorig jaar introduceerde. CAMM2-modules zijn een vervangbaar alternatief voor vastgesoldeerd geheugen en kunnen zowel single- als dualchannelgeheugen bevatten. Ze zijn daarmee een stuk compacter dan SO-DIMM- of U-DIMM-modules.

De standaard is voornamelijk bedoeld voor in extra dunne laptops. Onlangs verschenen er al laptops zoals de Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 waar Lpcamm2-geheugenmodules in zaten. Voor desktops is die formfactor meestal minder interessant, maar er zijn scenario's denkbaar waarbij dat anders is. Zo ontstaat er met CAMM2-geheugen meer ruimte in behuizingen om bijvoorbeeld koelers te plaatsen.

Op de nieuwe Z790 zitten nu geheugenmodules die door Kingston zijn gemaakt. Dat bedrijf toonde onlangs voor het eerst CAMM2-modules voor desktops, de Fury Impact CAMM2. Specificaties over het moederbord ontbreken vooralsnog; MSI wil het model over twee weken tonen tijdens de Computex. Het moederbord valt in de Project Zero-lijn; dat is MSI's recente serie aan hardware waarbij kabels aan de achterkant van een behuizing kunnen worden weggewerkt. Tweakers publiceerde vorig jaar een achtergrondartikel daarover.