MSI introduceert 32”-gamingmonitor met QD-oledpaneel en 240Hz-refreshrate

MSI heeft de MPG 321CURX QD-OLED geïntroduceerd. Het betreft een gekromde 32”-gamingmonitor met een QD-oledpaneel en een 240Hz-refreshrate. De resolutie van het 16:9-paneel bedraagt 3840x2160 pixels en het scherm heeft een kromming van 1700R.

De monitor heeft volgens MSI een responstijd van 0,03 milliseconde. Techwebsite TFTCentral schrijft dat het scherm 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan weergeven, 98 procent van de AdobeRGB-kleurruimte en 138 procent van de sRGB-kleurruimte. De 240Hz-refreshrate is variabel. Het paneel ondersteunt AMD FreeSync Premium Pro en adaptive sync-technologieën, van zowel Nvidia als AMD.

Het QD-oledpaneel is naar verluidt door Samsung geproduceerd. Het scherm heeft volgens TFTCentral een contrastratio van 1.500.000:1 en een standaard maximale helderheid van 250 candela per vierkante meter. De maximale piekhelderheid in hdr-modus bedraagt dan weer 1000 candela per vierkante meter. Het scherm kreeg een DisplayHDR True Black 400-certificering mee en ondersteunt 10bit-kleuren.

De MPG 321CURX QD-OLED beschikt over een DisplayPort 1.4-aansluiting, twee HDMI 2.1-poorten en een enkele USB-C-connector. Deze connector ondersteunt DP Alt Mode en een stroomtoevoer van 98W. Er is ook een 3,5mm-audiojack aanwezig en twee USB A 2.0-poorten. MSI heeft een KVM-switch in het apparaat ingebouwd.

De fabrikant heeft de monitor van software voorzien waardoor het risico op burn-in zou moeten afnemen: Pixel Shift, Panel Protect en Static Screen Detection. Er is ook Multi Logo Detection, Taskbar Detection en de zogenaamde Boundary Detection. Het scherm beschikt niet over een actief koelsysteem, maar een aangepaste heatsink die de warmteafvoer voor zijn rekening moet nemen. De MPG 321CURX QD-OLED krijgt volgens TFTCentral een prijskaartje van 1399 euro mee.