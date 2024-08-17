MSI introduceert 32”-gamingmonitor met QD-oledpaneel en 240Hz-refreshrate

MSI heeft de MPG 321CURX QD-OLED geïntroduceerd. Het betreft een gekromde 32”-gamingmonitor met een QD-oledpaneel en een 240Hz-refreshrate. De resolutie van het 16:9-paneel bedraagt 3840x2160 pixels en het scherm heeft een kromming van 1700R.

De monitor heeft volgens MSI een responstijd van 0,03 milliseconde. Techwebsite TFTCentral schrijft dat het scherm 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan weergeven, 98 procent van de AdobeRGB-kleurruimte en 138 procent van de sRGB-kleurruimte. De 240Hz-refreshrate is variabel. Het paneel ondersteunt AMD FreeSync Premium Pro en adaptive sync-technologieën, van zowel Nvidia als AMD.

Het QD-oledpaneel is naar verluidt door Samsung geproduceerd. Het scherm heeft volgens TFTCentral een contrastratio van 1.500.000:1 en een standaard maximale helderheid van 250 candela per vierkante meter. De maximale piekhelderheid in hdr-modus bedraagt dan weer 1000 candela per vierkante meter. Het scherm kreeg een DisplayHDR True Black 400-certificering mee en ondersteunt 10bit-kleuren.

De MPG 321CURX QD-OLED beschikt over een DisplayPort 1.4-aansluiting, twee HDMI 2.1-poorten en een enkele USB-C-connector. Deze connector ondersteunt DP Alt Mode en een stroomtoevoer van 98W. Er is ook een 3,5mm-audiojack aanwezig en twee USB A 2.0-poorten. MSI heeft een KVM-switch in het apparaat ingebouwd.

De fabrikant heeft de monitor van software voorzien waardoor het risico op burn-in zou moeten afnemen: Pixel Shift, Panel Protect en Static Screen Detection. Er is ook Multi Logo Detection, Taskbar Detection en de zogenaamde Boundary Detection. Het scherm beschikt niet over een actief koelsysteem, maar een aangepaste heatsink die de warmteafvoer voor zijn rekening moet nemen. De MPG 321CURX QD-OLED krijgt volgens TFTCentral een prijskaartje van 1399 euro mee.

MPG 321CURX QD-OLED - Bron: TFTCentral
MPG 321CURX QD-OLED - Bron: TFTCentral

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-08-2024 09:42 49

17-08-2024 • 09:42

49

Lees meer

MSI MPG 321URX(DE) QD-OLED

vanaf € 664,95

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Waarom zou je nog meer betalen?

9 apr 2025

Waarom zou je nog meer betalen?

ASUS PG27UCDM versus XG27UCDMG Review

55
De goedkoopste 4k-QD-oledmonitor getest

27 nov 2024

De goedkoopste 4k-QD-oledmonitor getest

Samsung Odyssey OLED G80SD Review

89
Acer brengt 1080p-monitor met 600Hz-refreshrate in november uit voor 849 euro
Acer brengt 1080p-monitor met 600Hz-refreshrate in november uit voor 849 euro Nieuws van 30 april 2025
Samsung leverde vorig jaar 1,43 miljoen QD-oledpanelen voor monitors
Samsung leverde vorig jaar 1,43 miljoen QD-oledpanelen voor monitors Nieuws van 25 maart 2025
Samsung kondigt oledmonitors aan, waaronder 27"-1440p met 500Hz en 27"-4k
Samsung kondigt oledmonitors aan, waaronder 27"-1440p met 500Hz en 27"-4k Nieuws van 2 januari 2025
Nieuwe 32"-QD-oledmonitor van MSI bevat 80Gbit/s DisplayPort 2.1-aansluiting
Nieuwe 32"-QD-oledmonitor van MSI bevat 80Gbit/s DisplayPort 2.1-aansluiting Nieuws van 2 december 2024
MSI komt met fanless Mini-ITX-moederbord voor industriële toepassingen
MSI komt met fanless Mini-ITX-moederbord voor industriële toepassingen Nieuws van 8 september 2024
Corsair brengt 34"-Xeneon-monitor met QD-oledpaneel van 3440x1440 pixels uit
Corsair brengt 34"-Xeneon-monitor met QD-oledpaneel van 3440x1440 pixels uit Nieuws van 29 augustus 2024
TP Vision brengt binnenkort nieuwe QD-oledmonitors in Philips Evnia-serie uit
TP Vision brengt binnenkort nieuwe QD-oledmonitors in Philips Evnia-serie uit Nieuws van 21 augustus 2024
MSI en ASUS brengen biosupdates uit tegen stabiliteitsproblemen Intel-cpu’s
MSI en ASUS brengen biosupdates uit tegen stabiliteitsproblemen Intel-cpu’s Nieuws van 8 augustus 2024
'Database met garantieaanvragen van MSI was openbaar toegankelijk'
'Database met garantieaanvragen van MSI was openbaar toegankelijk' Nieuws van 13 juli 2024
MSI kondigt twee-in-eenfans en aio-waterkoeler voor RTX-gpu aan
MSI kondigt twee-in-eenfans en aio-waterkoeler voor RTX-gpu aan Nieuws van 7 juni 2024
MSI kondigt moederborden voor volgende generatie AMD-cpu's aan
MSI kondigt moederborden voor volgende generatie AMD-cpu's aan Nieuws van 5 juni 2024
MSI toont laptops met Intel Lunar Lake- en AMD Ryzen AI 300-processors
MSI toont laptops met Intel Lunar Lake- en AMD Ryzen AI 300-processors Nieuws van 4 juni 2024
MSI introduceert Claw 8 AI Plus-gaminghandheld met Intel Lunar Lake-processor
MSI introduceert Claw 8 AI Plus-gaminghandheld met Intel Lunar Lake-processor Nieuws van 4 juni 2024
MSI toont moederbord voor desktops dat gebruikmaakt van compact CAMM2-geheugen
MSI toont moederbord voor desktops dat gebruikmaakt van compact CAMM2-geheugen Nieuws van 24 mei 2024
MSI-overklokker hint naar komst Intel Arrow Lake-cpu’s in derde kwartaal 2024
MSI-overklokker hint naar komst Intel Arrow Lake-cpu’s in derde kwartaal 2024 Nieuws van 3 mei 2024
MSI Claw krijgt firmware- en gpu-driverupdates die gamingprestaties verbeteren
MSI Claw krijgt firmware- en gpu-driverupdates die gamingprestaties verbeteren Nieuws van 30 april 2024
MSI: focus bedrijf ligt momenteel op videokaarten van Nvidia
MSI: focus bedrijf ligt momenteel op videokaarten van Nvidia Nieuws van 27 april 2024
Meer producten en artikelen
Monitors MSI MPG

Reacties (49)

-Moderatie-faq
49
47
15
2
0
31
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
the_leonater 17 augustus 2024 11:36
Ik hoop dat de kwaliteit wel wat beter is dan sommige lcd panelen van MSI.
Ik heb 10 stuks MSI 24'' monitoren geleverd aan een klant waarbij er nu in 3 jaar tijd al 8 kapot zijn gegaan.
Het begon allemaal met enkele strepen helemaal beneden in het scherm dat steeds meer werd totdat de monitor niet meer bruikbaar werd.

Ik weet niet of het een probleem was met deze specifieke serie of dat het een structureel probleem is.
MSI ging niet zo goed om met de garantieclaims, ze concludeerde dat het schade was veroorzaakt door de gebruiker en daarmee was het voor hun afgedaan.
Gelukkig wilde de meedenkende klant sowieso al grotere monitoren, dus we hebben het een en ander aan kosten kunnen delen.

In ieder geval heeft mij deze nare ervaring besloten om in ieder geval voorlopig niks meer van het merk MSI in te kopen.
IamPeacock 17 augustus 2024 10:25
Hoe vertaalt de HDR helderheid met die van de beste OLED televisies?
Ik game momenteel op een 50 inch tv maar zou graag terug kleiner gaan. Maar ik wil niet inboeten op helderheid.
Verwijderd @IamPeacock17 augustus 2024 10:55
HDR op monitoren is vooralsnog een stuk lager dan de OLED TV's, zie de vele reviews (monitors unboxed youtube is wel een goede).
360Degreez @IamPeacock17 augustus 2024 17:37
Een 32" 4k scherm met hoge refresh rate stond al zo lang op mijn wishlist dat ik, moe van het wachten, vorig jaar twee 42" LG OLED TV's heb gekocht (120Hz/1500Nits) voor twee werkplekken thuis. Dat is écht de maximale maat voor een monitor waar je dicht op zit, maar ik wil ook nooit meer terug naar kleiner of LCD.

[Reactie gewijzigd door 360Degreez op 17 augustus 2024 17:38]

Astennu
@IamPeacock17 augustus 2024 12:28
De beste oled tv's halen momenteel 1500. En full. Screen white iets van 280 als ik mij niet vergis.

Oled monitoren worden wel anders gebruikt waardoor de kiezen voor een langere levensduur door een lagere maximale helderheid te kiezen.
jellybrah 17 augustus 2024 09:56
Kijk de curve miste ik nog bij de vorige variant! Dit moet wel dé ultieme gaming monitor zijn, alleen de prijs... dat zal hem denk ik niet worden. Zal in NL wel €1500 worden?

Andere koek dan mijn 32 inch 1440P curved MSI scherm dat destijds de top was voor €450
BTU_Natas @jellybrah17 augustus 2024 10:25
Het eerste scherm met deze specs 240Hz/Oled/4k heeft een curve en is goedkoper...

https://www.dell.com/nl-n...itoren-monitoraccessoires
MaZo @BTU_Natas17 augustus 2024 16:33
Die heeft geen USB-C PD. Daarentegen wel Dolby Vision, dat heeft verder alleen het scherm van Asus.
watercoolertje @jellybrah17 augustus 2024 11:03
Hij was voor mij ultiem als die ultrawide was geweest ipv 4k

Werkt voor mij lekkerder dan 4k en ervaar gamen als meer immersive.
Astennu
@watercoolertje17 augustus 2024 12:29
Er zijn al genoeg 34" oled monitoren. Alleen 240hz zijn er nog wat minder. Doelde je daar op?
watercoolertje @Astennu18 augustus 2024 09:02
Ik doel op dit totaalplaatje maar dan als Ultrawide. Omdat 4K me niks meer geeft en ik liever meer breedte dan hoogte heb. Zowel op het werk als om te gamen.
Olaf van der Spek
@watercoolertje18 augustus 2024 10:50
Ik doel op dit totaalplaatje maar dan als Ultrawide.
uitvoering: Gigabyte MO34WQC2 Zwart ? Of een van de vele anderen.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 18 augustus 2024 10:50]

Astennu
@watercoolertje18 augustus 2024 14:24
Er zijn volgens mij heel veel 34" schermen die daar dan aan zouden moeten voldoen. Enige wat je nog niet veel ziet is 240Hz meeste zijn 165 of 175.
Olaf van der Spek
@watercoolertje17 augustus 2024 15:25
Hij was voor mij ultiem als die ultrawide was geweest ipv 4k
Je kunt hier toch gewoon 3840 x 1600 op draaien?
uiltje @Olaf van der Spek18 augustus 2024 05:23
Maar dan heb je minder resolutie en schermoppervlak. Daar koop je geen grote monitor voor natuurlijk.
Olaf van der Spek
@uiltje18 augustus 2024 08:58
Maar dan heb je minder resolutie en schermoppervlak. Daar koop je geen grote monitor voor natuurlijk.
watercoolertje wilde ultrawide. 34" 3440 x 1440 is *ook* minder resolutie en minder schermoppervlak.
Ryunoru @Olaf van der Spek18 augustus 2024 10:45
Je snapt zelf ook wel dat hij dat niet bedoelde. Watercoolertje gaat het om een ultrawide monitor, niet om een andere monitor met afgeknepen resolutie.
watercoolertje @Olaf van der Spek18 augustus 2024 08:51
Dat kan natuurlijk, maar dat is toch niet 'ultiem' (voor mij) waar het om ging...

Een scherm waar je 1/3de van de pixels uit moet zetten om te voldoen aan je eisen is natuurlijk niet ultiem, iig niet in mijn beleving. Tevens heb je dan effectief maar 28 of 30 inch oid, ook niet echt ultiem.

Verder is deze echt perfect voor mij, al heeft MSI verder niet mijn voorkeur.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 18 augustus 2024 08:59]

The Zep Man 17 augustus 2024 09:55
De resolutie van het 16:9-paneel bedraagt 3820x2160 pixels en het scherm heeft een kromming van 1700R.
Voor de oplettende tweaker: die resolutie is inderdaad incorrect en is "gewoon" 3840x2160.
AuteurJayStout @The Zep Man17 augustus 2024 10:33
Dat heb ik even gecorrigeerd! Bedankt! :)
Riotvan 17 augustus 2024 11:23
Ik hoop dat de software geïntegreerd zit in de firmware. Ben geen windows gebruiker.
PaulHelper @Riotvan17 augustus 2024 11:40
Vrij zeker dat het in de firmware/monitor zit. Volgens mij 99% van de monitors die ik heb gezien passen dit in scherm toe en niet vanaf de pc gestuurd.
Louw Post 17 augustus 2024 13:04
Waarom hebben dit soort monitoren nog steeds DisplayPort 1.4? Terwijl 2.x al een tijdje beschikbaar is en ook veel meer capaciteit heeft om zonder DSC het scherm aan te kunnen aansturen.
Executor16 @Louw Post17 augustus 2024 14:10
Het QD-OLED van Gigabyte met (volgens mij hetzelfde Samsung paneel) biedt wel DP2.1 aan, maar maakt voor huidige gen niks uit. Misschien handig voor "future proofing" maar dan blijf je bezig, net zoals het verhaal met PCI-E. Voor 4k 240hz is er bijvoorbeeld geen verschil te zien tussen DSC en niet-DSC.

Zie ook: YouTube: DisplayPort 2.1 Tested: Essential for 4K 240Hz Monitors?
Louw Post @Executor1618 augustus 2024 09:41
Wist niet dat het verschil zo goed als niet merkbaar is. Bedankt voor de info. Dan maakt het weinig uit inderdaad. Lijkt me dan voornamelijk een keuze voor het kostenplaatje.
Olaf van der Spek
@Louw Post18 augustus 2024 11:08
. Lijkt me dan voornamelijk een keuze voor het kostenplaatje.
De kabels worden ook steeds korter.
HSG 17 augustus 2024 11:10
De fabrikant heeft de monitor van software voorzien waardoor het risico op burn-in zou moeten afnemen: Pixel Shift, Panel Protect en Static Screen Detection.
Maar er bestaat nog steeds een risico dat het kan inbranden.
DonJunior @HSG17 augustus 2024 21:34
Ja maar dat er 'een risico' bestaat op inbranden dat was bij CRTs en LCDs ook al wel het geval.
Wikipedia: Screen burn-in


Bij OLEDs was de kans alleen groter en mogelijk hebben ze dat met pixelshift e.d. flink kunnen verminderen.
HSG @DonJunior17 augustus 2024 21:42
Ik ben een verfijnde gamer. Daarnaast gebruik ik het scherm voor zakelijke doeleinden gezien ik veel thuis werk en ik ben bang dat, als ik een OLED koopt, dat het mis gaat.
SpitfireNL 17 augustus 2024 17:23
Wil graag weten of ik deze kan daisy chainen met een 2e zelfde scherm.
Sn0wblind 17 augustus 2024 12:26
Mis bij de PC monitoren echt de gorilla glass glasplaten voor een paneel als dit. Het Oled gebeuren is minder mooi wanneer er een plastic matte coating erop geplakt zit.

Er zijn maar 2 monitoren op de markt op dit moment met een glasplaat ervoor, zo zonde.
Moogles @Sn0wblind17 augustus 2024 12:32
Aan welke twee monitoren refereer je precies met betrekking tot de glasplaat?
Sn0wblind @Moogles17 augustus 2024 12:34
Asus heeft een 32inch Oled in het assortiment met een glass layer, Dan Dough ook nog (voorheen Spectrum). De laatste is alleen online verkrijgbaar. Heb zelf een Zephyrus G14 2024 laptop, mooi oled paneel met een glasplaat. Het oogt zoveel mooier dan een scherm zonder.
atthias @Sn0wblind17 augustus 2024 12:56
is die glass plaat OLED van asus de QD OLED of WOLED variant
Sn0wblind @atthias17 augustus 2024 13:04
Volgens mij woled
atthias @Sn0wblind17 augustus 2024 13:36
Dankjewel
Mastakilla 17 augustus 2024 14:04
Leuk, maar wacht nog steeds op 38" OLED. Once you go 3840x1600, you never go back...
Icekiller2k6 @Mastakilla17 augustus 2024 18:02
idem, volgens de roadmap pas voor 2025

https://i.redd.it/4ej1bu2qq3ac1.png
smartbit @Icekiller2k617 augustus 2024 21:48
Volgens dit plaatjes helaas boven 37,5” geen QD-OLED 4K UHD meer, alleen monitoren met 1440 pixels hoog. Wellicht leuk voor gamen, maar niet voor mij (software, kantoor, foto, film).
Olaf van der Spek
@smartbit18 augustus 2024 11:04
Het plaatje gaat over WOLED, zegt dus niks over QD-OLED..

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.