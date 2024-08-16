'Te strenge' moderatietool in Destiny 2 dwong spelers om usernames te veranderen

Bungie heeft een bug in zijn naammoderatietool voor de shooter Destiny 2 opgelost. De ontwikkelaar had klachten gekregen van 'een groot aantal' spelers die zeggen dat ze hun usernames moesten veranderen van de tool zonder een geldige reden.

Het probleem is eerder deze week ontstaan en wat de oorzaak precies was is nog niet bekend. De ontwikkelaar zegt dat de tool voor nu in ieder geval geen naamsveranderingen meer forceert, maar dat het nog verder kijkt naar oplossingen voor getroffen accounts.

Hoewel Bungie zegt dat een groot aantal spelers is getroffen door de fout in de tool, is het niet duidelijk om hoeveel spelers het precies gaat. Ook kunnen de spelers hun oude username nog niet terugkrijgen. In plaats daarvan krijgen ze 'op een later moment' een token waarmee ze hun username kunnen veranderen. Dit garandeert echter niet dat de spelers hun oude nickname kunnen terugkrijgen.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 16-08-2024 20:52 79

16-08-2024 • 20:52

79

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Destiny 2

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Reacties (79)

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IKON 17 augustus 2024 08:57
Ik snap echt niet hoe mensen in de comments serieus zeuren over dat hun nickname gebabbeld was, terwijl ze echt de meest achterlijke usernames hadden :+ Kom op man xD
passantr @IKON17 augustus 2024 09:21
Haha ja ik heb de comments gelezen en vooral “anusaapje” is een nickname die je toch wel kwijt wil als je eenmaal seksueel volwassen bent :)
GameNympho @passantr17 augustus 2024 12:42
I`m coming from urAnus
Killed by a MagicWand / sybian en meer ind van die onvolwassen nickname, toch krijg ik er grijns van op mijn gezicht.
XolandoX @GameNympho17 augustus 2024 20:26
Dan zal ik waarschijnlijk nooit "echt" volwassen worden.
Als ik me nu Anusaapje, Kringspiermusketier of ballsdeep69 noem doet er niet toe.
Gamen doe je voor de lol, en als je een super kinderachtige naam kies voor de shits and giggles voegt alleen maar toe aan de lol in mijn optiek.
Waarom mogen we wel met een shotgun op 10cm afstand iemands hoofd exploderen in de meest gore visuals die ze kunnen maken, maar oh way als iemand 69 in ze naam heeft staan of een domme innuendo.
Meteen bannen die naam omdat ze de kinderen kunnen traumatiseren (voor de volwassene onder ons dat was sarcasme mochten jullie "volwassene" het niet door hebben)

Wat ik merk is dat mensen de laatste tijd geen gevoel voor humor meer hebben en alles veel te serieus nemen.
Gamen is het leuk hebben met je zelf of elkaar, daar horen kinderachtige stunts ook bij.
Ik doe het niet om mensen te pesten of aanstoot te geven, maar als iemand mij vraag hoe ik op de naam Anusaapje kwam gniffel ik wel ff van binnen.
lezzmeister @XolandoX17 augustus 2024 20:52
Dan moet je creatiever worden. Buschke-Löwenstein, Macrophallic Satyriasis of Intemittent Acute Priapism.

Zelden vraagt of zegt iemand wat, en da zeg je: koekel het maar.
trogdor @XolandoX19 augustus 2024 09:50
Heb ooit in een match (comp of trials, weet het niet meer, misschien was het trouwens in D1) compleet in een deuk gelegen omdat er in het andere team iemand rondliep met de naam NobbyNutsack.
Het was zo erg dat de team-communicatie een meltdown had...
Those where the days.
Donstil 17 augustus 2024 01:42
Toch is dit in wel meer games. Ik hete een tijdje “JeMoeder” in CoD, want dan krijg je “<Player name> killed by JeMoeder”.

Alleen in MW3 (2023) was dat ineens een probleem en kreeg ik er zelfs een tijdelijke ban voor.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 17 augustus 2024 03:54]

GameNympho @Donstil17 augustus 2024 02:20
Zelf ook zo gehad in HALO CE, maar ook mijn nickname was leuk zo, tot er een nieuwe vrouwelijke clanmember erbij kwam (Fun-clan), die het nodig vond mij te bannen ook en of ik mijn nickname wilde veranderen.
Gelukkig zat ik al vanaf het begin met deze nickname en kon de clanleider, waar ik een berichtje hierover heb gestuurd. Dit waren nog moderators toen, geen software. Het was haar "foute/verkeerde" interpretatie van mijn nickname.

en zo zijn er ind meer van die leuk bedachte nicknames, die dubbele/driedubbele betekenissen hebben

"Killed by a Nympho"

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 18 augustus 2024 13:00]

BlaDeKke @GameNympho17 augustus 2024 02:27
Als er zo’n azijnpisser de community joinede in CS1.6 era was dat rap gedaan hoor ;)
GameNympho @BlaDeKke18 augustus 2024 13:00
Ze is ook niet lang gebleven, ze kon niet winnen van niet clanmembers die ook gewoon pro`s waren (zoals ik). Maar qua mijn nickname is dat 100% goed gekomen en je las weer in beeld "killed by a Nympho" :P
DuaneDevil @Donstil19 augustus 2024 08:27
Doet me gelijk denken aan het laatste tweakers huisfeestje dat de speler "JeMoeder" heeft gewonnen.
Heerlijk!
Vyo 16 augustus 2024 22:49
Ik vraag me af of dit gerelateerd is aan het chat profanity filter dat een tijd terug ook ineens hyper agressief was ingesteld: Er was altijd een optie voor een filter, maar dit was na launch van de laatste uitbreiding ineens continu actief. Ogenschijnlijk normale woorden zoals nummers werden ineens a la de hunter2 meme als ******* weergegeven, waardoor communicatie in activiteiten een stuk lastiger werds en je zeker voor raids weer terug mocht naar Discord etc.
Chotto Toire @Vyo17 augustus 2024 01:49
Dat levert soms wel pareltjes op. Een Arabische dude met de compleet normale Arabische naam 'Nasser' werd weergegeven als 'N***er', wat er veel erger uitzag.
vrow @Chotto Toire19 augustus 2024 01:54
Inderdaad
YouTube: People Who Annoy Randy
D13DS3L 16 augustus 2024 23:16
Als iemand die "Diede" heet, ben ik al te bekend met strenge username controle. Toen ik ooit roblox speelde kon ik niet eens een verbastering van mn eigen naam gebruiken omdat deze "die" bevatte lol. En dat was niet de eerste keer...
DieMitchell @D13DS3L16 augustus 2024 23:32
Bijzonder, mijn naam werkt wel in roblox namelijk :?
Winduss @D13DS3L17 augustus 2024 00:15
MIjn Roblox account van 15 jaar terug heeft 'bubs' in de naam. Als je die opzoekt krijg je blijkbaar geen resultaten vanwege de censuur 8)7
Vinpaq @D13DS3L19 augustus 2024 07:34
Doe je toch dat ipv die? Datde, direct anoniem ook! :D (of nog verder gaan; Dathet)
XolandoX 17 augustus 2024 04:05
Ik heb het gehad met Microsoft xbox live op pc dat ze ineens in de 2010's usernames begonnen te scrubben.
Ineens was mijn username gereset naar itchiewep20nogiets uit het niks.
Toen ik verhaal ging halen bij de support desk bleek dat mijn naam Anusaapje aanstoot gevend was en ik ff 10 euro aan xbox gold (of wat ook de naam was voor hun premium credits op dat moment was) moest uitgeven om er iets van te maken wat ik leuker vond als itchiewelp20*. Omdat het mijn fout was dat ze achteraf mijn gekozen naam na 6 jaar niet mee leuk vonden.
Oh en als ik iets koos wat ze niet leuk vonden zal ik gebannen worden van het volledige xbox live dienst waarschuwde ze mij.

Dus ik heb geen Microsoft xbox live game meer aangeraakt tot 2022. (Niet dat ze iets de moeite waard uit hadden gebracht behalve Halo 2 als ik mij het goed herinner in al die tijd)
Blijkbaar hebben ze wat veranderd ergens tussendoor dat ik wel eenmalig een nieuwe naam mocht kiezen gratis omdat ze van xbox live naar xbox online waren gegaan of zo.
Dus ik heet weer Anusaapje en niemand heeft er last van blijkbaar.
prutser001 17 augustus 2024 12:46
Ik had laatst ook zoiets, kon de naam silentium of silence niet nemen omdat het offensive was... Ik snap werkelijk waar niet waarom.
watercoolertje @prutser00118 augustus 2024 09:35
Ik mocht schaapjaap niet gebruiken in Apex (geen idee waarom, dat zeggen ze nooit), dus dat werd (uit irritatie) een scheldwoord en die mocht wel 8)7
Xerpan 17 augustus 2024 09:35
Als ik dit allemaal zo lees, verbaas ik me erover dat in spellen waarin het de bedoeling is elkaar te achtervolgen en om te leggen, er moeilijk wordt gedaan over een naam niet bevalt of aanstootgevend zou zijn. Mensen met zulke tere zieltjes, zouden dergelijk spellen niet eens moeten willen spelen.
Hansie9999 @Xerpan17 augustus 2024 10:21
tja,

zelfde reden waarschijnlijk dat je op amerikaanse TV zoveel mensen mag neermaaien met machinegeweren, hoofden afrukken en vrouwen verkrachten als je maar wilt, maar durf geen "godverdomme" zeggen of je krijgt een 21+ label voor je film ROFL !!!!!!

daarom dat ik het dan super vind in zaken zoals de remake van Battlestar galactica series met hun "frak" :) :) :)
Firestorm666 @Hansie999917 augustus 2024 11:27
Het kan erger in de US. Daar kan je in het echt ook mensen neermaaien, maar een vrouw die haar borsten laat zien veroorzaakt meer "public outrage"... think of the children!!
djwice @Firestorm66617 augustus 2024 12:03
Ja, krijgen die ineens trek in melk..
kiang @djwice17 augustus 2024 12:28
Hoi Homelander 😅
djwice @kiang17 augustus 2024 12:35
Als je maar zorgt dat je Kubernetes op https://firecracker-microvm.github.io/ draait.

[Reactie gewijzigd door djwice op 17 augustus 2024 12:37]

Gluten Parody @djwice17 augustus 2024 19:15
weird flex :P
Jelster @kiang17 augustus 2024 12:52
Niet alleen Homelander. Melk is echt een dingetje hier en daar. Kom je wel eens op OnlyFans? }>
bamboe @Firestorm66617 augustus 2024 17:51
Ja die kinderen zitten net als ik een potje delta force te spelen,... Als je dat speeld is het op eens niet meer raar dat er honderden soldaten per dag sterven in de oorlog in de oekraine.

Maar Ontopic, het verbaast me dat spelers niet gewoon de zelfde namen kunnen gebruiken, gooi er een id nummer achter en laat iedereen gewoon kiezen welke naam ze willen. Overal ter wereld worden de zelfde namen gebruikt.

Je kan er ook nog geld mee verdienen door spelers dan te laten betalen om hun naam uniek te krijgen er zijn er best wel wat die daar zo 100 dollar voor over hebben.
Timmiejj @bamboe20 augustus 2024 10:36
Als je dat speeld is het op eens niet meer raar dat er honderden soldaten per dag sterven in de oorlog in de oekraine.

Het is wel raar dat ze niet respawnen tho 8)7
Bospaddenstoel @Firestorm66618 augustus 2024 08:00
Terecht draadje aan opmerkingen. Ik begrijp de censuur van aanstootgevende namen, zeker omdat kinderen vaak kleine eikeltjes / onvolwassen zijn, anderzijds staat het in schril contrast tot het letterlijk afknallen van ledematen van alles wat je tegenkomt. De censuur betreffende alles wat met seks te maken heeft is dan weer volledig ridicuul, maar niks verwonderlijks wetende dat de scheiding tussen kerk en staat daar (de VS) nog in zijn kinderschoenen staat.
Firestorm666 @Bospaddenstoel18 augustus 2024 10:05
Ik heb er een half begrip voor. Ik begrijp dat sommige dingen kwetsend kunnen zijn voor anderen. Langs de andere kant denk ik dan dat er eens moet geleerd worden dat fictie =/= realiteit is.
Zo speel ik wel een graag WO2 games en bijna altijd de Duitse kant. Als ik dan de logica moet volgen van sommige mensen in deze tijd ben ik een Nazi.

En in het geval van de VS is het het 4564564865448787889ste voorbeeld van religie die het weer verpest voor iedereen. Krankzinnig ook, aangezien seks het meest natuurlijke wat er bestaat. Mekaar op de meest gruwelijke wijze mogelijk afmaken.... niet (tenzij je in Worlds most evil killers getoond wordt :P )
Bospaddenstoel @Firestorm66618 augustus 2024 11:30
Tja... waarom speel je graag als Duitser. Denk je (of dacht je als kind) dat "Mein Kampf" is hoe de wereld er dient uit te zien, of is (was) het eerder omdat de MP40 in RTCW gewoon veel leuker is om mee te spelen dan de Thompson bij de Geallieerden? Zelfde met STG44 in MOHAA in vergelijking met de Bar.

Ik denk (minstens hoop) dat het eerstgenoemde toch wel een zéér kleine minderheid betreft.

En ja, hoe patriottisch / chauvinistisch / nationalistisch Amerikanen (beter: VSers?) ook mogen zijn, het feit dat de staat daar meer dan een paar keer naar God verwijst, maakt het moeilijk om hen op veel vlakken serieus te nemen. Er is geen plaats voor de kerk in wereldlijk beleid, punt. "In God we trust" en al dat gezever is niet enkel ronduit belachelijk, maar ook zeer schadelijk voor (de denkpatronen van) de (jongerere) bevolking. Zeker als men in het leger vertrouwt op God om hen te redden; dit zijn praktijken van hersenspoeling die eveneens gebruikt worden bij kindsoldaten.

[Reactie gewijzigd door Bospaddenstoel op 18 augustus 2024 11:37]

Rzarect0r @Firestorm66618 augustus 2024 21:01
Ligt toch echt aan in welke staat je bent, een gay parade in San Francisco zie je toch echt wel meer dan enkel een blote tiet.
kiang @Xerpan17 augustus 2024 12:30
Omdat dat het spel is, het is niet echt, en iedereen die het speelt dat weet.

Laten we het op een ander spel projecteren: bij boksen "moet je elkaar op de bek slaan", alsnog wordt er verwacht dat spelers respectvol met elkaar omgaan.
TheLastProject @Xerpan17 augustus 2024 12:35
Wat een raar commentaar. Waarom zou er een link moeten liggen tussen actie gameplay en asociaal gedrag? Bij een potje monopolie maak je degene met het minste geld toch ook niet uit voor een "domme zwerver"? Bij tikkertje noem je de ander toch ook geen "mongool die niet kan rennen"?

Ik vind het absurd dat we asociaal gedrag bij gamen zo normaal vinden en dat bij elke poging tot asociaal gedrag een beetje in perken zodat mensen gewoon gezellig iets kunnen spelen mensen meteen "tere zieltjes" genoemd worden.

Sure, af en toe kunnen spanningen hoog op lopen, maar het is gewoon echt niet normaal om bijna ieder potje uitgescholden te worden, tot het punt dat sommige games (zoals Overwatch 2) zelfs de tekstchat standaard uitgezet hebben voor nieuwe spelers omdat mensen het alleen maar gebruiken om anderen uit te schelden in plaats van strategieën te overleggen.
Remzi1993 @TheLastProject17 augustus 2024 15:47
Ik denk dat jullie beide gelijk hebben, maar tieners moeten wel een dikke vacht leren aanmaken omdat de volwassenen maatschappij ook niet echt een utopie is waarbij men sociaal en meegaand is.
Sn0wblind @TheLastProject17 augustus 2024 16:12
Waar zompetitie is zijn beledigingen, en imo niks mis mee. Mensen worden steeds minder weerbaar.
Ruw ER 16 augustus 2024 21:59
Ik heb dit ooit gehad op Runescape, jaar of 15 geleden denk ik. Ik had mijzelf G33rt W1lders genoemd, gewoon om edgy en cool te zijn, reacries uitlokken. Kwamen mensen constant op mij af om mij uit te schelden. Werd mijn naam gebanned. Vond ik stom, wat nou als dit mijn echte naam was. Ik zei ook niet eens wat terug.

Achteraf natuurlijk vet flauw, maar als puber vind je dit het toppunt van hilariteit.
Oon @Ruw ER16 augustus 2024 23:04
En dat is dan niet eens een naam die je überhaupt als aanstootgevend zou kunnen zien, heel wat anders als je jezelf Hitler of Bin Laden noemt, Wilders is gewoon een politicus van een heek klein landje.

Vind het altijd absurd dat veel reports == instant ban bij dergelijke communities, zo van regels maken niet meer uit als genoeg mensen de moeite nemen om je te rapporteren
_Peter_ @Oon17 augustus 2024 01:22
Hahahaha ik had een call of duty account met de username osama-bin-lagging en osama-gun-laden. Nooit gebanned geweest ondanks dat ik vaak ben gereport
Mosterd @_Peter_17 augustus 2024 19:25
Die zijn beide wel feitelijk klasse.
Rzarect0r @_Peter_18 augustus 2024 20:57
Ik werd anders gewoon geforceerd te renamen omdat ik Sam Hyde heette in Warzone. Met genoeg reports krijg je gewoon een toename.
raro007 @Oon16 augustus 2024 23:11
Niks absurd aan.. Niet vergeten als jij hier op tweakers waar overgrote meerderheid volwassen is, je ook een - 1 kan krijgen als mensen je comment niet leuk vinden.
Zeg je een leugen maar naar mensen zin dan kan je een +2 zelfs verwachten.
En dat zal in spelletjes niks anders zijn.
BlaDeKke @raro00717 augustus 2024 02:22
Daar is op het forum een plekje voor om aan te geven dat er mis gemodereerd wordt en dan wordt dat aangepakt. Regel dat maar op runescape.
Slyceth @Oon17 augustus 2024 03:00
Ik had een username van Tim Kuik.. Hij was toen minder gewaardeerd dan Bin Laden
GameNympho @Slyceth17 augustus 2024 12:38
Nog steeds _O-

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 17 augustus 2024 12:38]

kevz @Oon17 augustus 2024 02:47
World of Warcraft is bewezen een automatisch ban systeem te hebben, helaas. Dus zelfs bij de grote games worden die slechte systemen ingezet, maar ja, kost geld om veel mensen in te huren en alles handmatig te modereren.
Bulls @Oon17 augustus 2024 09:15
Dan nog is vaak de online sentiment gericht op een bepaalde richting. Ga eens op Reddit en zeg iets slechts over Biden. Gelijk weggemod of zelfs een ban. Maar over Trump is niets te gek.
PaulR @Bulls18 augustus 2024 14:20
Hangt van de subreddit en diens moderators af.
Bulls @PaulR20 augustus 2024 08:41
Idd echo chambers galore daar
ultimasnake @Ruw ER16 augustus 2024 22:13
En zo werd 20+ jaar terug mijn account op school geblocked omdat we voor ons it-project broodjesexpress hadden bedacht en echt hadden vastgelegd om de site op te hosten….. 3x invoeren en verbaast zijn dat het niet werkte en ik mocht text en uitleg geven waarom ik naar ‘bepaalde content’ zocht 😝
SuperDre @ultimasnake17 augustus 2024 01:48
Haha, dacht eerst echt, huh, wat is er mis met die naam, en toen viel het kwartje...
m_snel @Ruw ER16 augustus 2024 23:10
U kreeg gelukkig reacties, dus uw missie was geslaagd. Dat die niet positief waren was wel te verwachten.
Dat andere mensen zich te buiten gaan is natuurlijk wel jammer.
Maar het blijkt dat je eigenlijk geen klinkers nodig heb om een complete tekst te kunnen lezen.
watercoolertje @m_snel18 augustus 2024 09:26
Er staat toch echt een klinker in 'G33rt W1lders', en de 'niet-klinkers' zijn gewoon andere tekens die gelijkenis hebben met die klinkers die er 'niet zijn'.

Imho heb je dus klinkers juist wel nodig, of iig iets wat er genoeg op lijkt dat je hem als klinker leest...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 18 augustus 2024 09:27]

m_snel @watercoolertje18 augustus 2024 12:05
U had het vast wel begrepen zonder die “e”.

Maar het zal u verbazen dat je gewoon zinnen kan lezen waar ze niet in staan, maar ook woorden waarbij de letters gewoon op de verkeerde plaats staan.

https://effectivitijd.nl/...innen%20kun%20je%20lezen.

Een zoek opdracht levert dit stukje op.

Het was mij al opgevallen dat je eigenlijk maar heel weinig informatie nodig hebt om een tekst over koetjes en kalfjes in enkele seconden door te lezen.
Zo hoef je van bovenstaande eigenlijk alleen een aantal woorden te lezen, bv opgevallen, weinig informatie, seconden en lezen.
Je kan je zelf trainen door een tekst te scannen op woorden die er toedoen.
lezzmeister @Ruw ER17 augustus 2024 20:57
Een iemand die echt Wilders heet mag dat deel van zijn naam niet gebruiken in de meeste games. Eve vind het dan wel best en verwijst meldingen naar de prullenbak want daar heeft hij geen probleem.

Ik gebruikte mijn (deel van) echte naam wel eens her en der maar dat is ook een instaban want die naam deel ik met een bekende Mexicaanse kartelbaas en dat mag niet.

Zorg ervoor dat je naam niet aanstootgevend is. In welke taal dan ook.

[Reactie gewijzigd door lezzmeister op 17 augustus 2024 21:04]

Jack Flushell @Ruw ER19 augustus 2024 11:48
[...] wat nou als dit mijn echte naam was.[...]
Stèl nou dat het niet hypothetisch is...
Johnnodordrecht 17 augustus 2024 08:31
Ik heette ineens Player8142 , dus ik hoop mijn oude naam weer terug te krijgen .
Verwijderd 17 augustus 2024 09:24
WW2 roleplay op een private Minecraft server wordt ook niet gewaardeerd. Plots van iedereen de skin gereset (behalve van de Amerikanen)

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