'Te strenge' moderatietool in Destiny 2 dwong spelers om usernames te veranderen

Bungie heeft een bug in zijn naammoderatietool voor de shooter Destiny 2 opgelost. De ontwikkelaar had klachten gekregen van 'een groot aantal' spelers die zeggen dat ze hun usernames moesten veranderen van de tool zonder een geldige reden.

Het probleem is eerder deze week ontstaan en wat de oorzaak precies was is nog niet bekend. De ontwikkelaar zegt dat de tool voor nu in ieder geval geen naamsveranderingen meer forceert, maar dat het nog verder kijkt naar oplossingen voor getroffen accounts.

Hoewel Bungie zegt dat een groot aantal spelers is getroffen door de fout in de tool, is het niet duidelijk om hoeveel spelers het precies gaat. Ook kunnen de spelers hun oude username nog niet terugkrijgen. In plaats daarvan krijgen ze 'op een later moment' een token waarmee ze hun username kunnen veranderen. Dit garandeert echter niet dat de spelers hun oude nickname kunnen terugkrijgen.