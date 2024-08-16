Open bèta New World: Aeternum vindt van 13 tot en met 16 september plaats

New World: Aeternum krijgt in september een open bèta. Deze vindt plaats van 13 tot en met 16 september. Vanaf 11 september om 18.00 uur Nederlandse tijd kan de bèta van de uitbreiding worden geïnstalleerd.

De open bèta is beschikbaar voor pc via Steam, PlayStation 5 en Xbox Series S/X, schrijft ontwikkelaar Amazon Games. De testversie van de uitbreiding ondersteunt crossplay tussen pc en consoles. Het maximale level dat spelers kunnen behalen is level 30. Daarna kunnen spelers door blijven spelen, maar ze krijgen er geen xp meer bij. Verder bevat de bèta drie modi: Expiditions, Influence Races en de 3v3 Arena.

New World: Aeternum speelt zich op een nieuw eiland af en heeft een nieuw verhaal. Het bestaat uit de basisgame New World, de dlc Rise of the Angry Earth en de nieuwe Aeternum-uitbreiding. De uitbreiding bevat daarnaast een grote pvp-zone, een raid voor tien spelers, nieuwe solotrials en nieuwe personagearchetypes.