Open bèta New World: Aeternum vindt van 13 tot en met 16 september plaats

New World: Aeternum krijgt in september een open bèta. Deze vindt plaats van 13 tot en met 16 september. Vanaf 11 september om 18.00 uur Nederlandse tijd kan de bèta van de uitbreiding worden geïnstalleerd.

De open bèta is beschikbaar voor pc via Steam, PlayStation 5 en Xbox Series S/X, schrijft ontwikkelaar Amazon Games. De testversie van de uitbreiding ondersteunt crossplay tussen pc en consoles. Het maximale level dat spelers kunnen behalen is level 30. Daarna kunnen spelers door blijven spelen, maar ze krijgen er geen xp meer bij. Verder bevat de bèta drie modi: Expiditions, Influence Races en de 3v3 Arena.

New World: Aeternum speelt zich op een nieuw eiland af en heeft een nieuw verhaal. Het bestaat uit de basisgame New World, de dlc Rise of the Angry Earth en de nieuwe Aeternum-uitbreiding. De uitbreiding bevat daarnaast een grote pvp-zone, een raid voor tien spelers, nieuwe solotrials en nieuwe personagearchetypes.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 16-08-2024 19:41 12

16-08-2024 • 19:41

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New World

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Reacties (12)

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iFap 16 augustus 2024 20:43
Game is 3 jaar oud en ze komen nu aanzetten met een beta alsof de game nooit heeft bestaan. Met een gemiddelde aantal spelers van 3k op Steam denk ik dat ze deze game beter konden begraven.
huntedjohan @iFap16 augustus 2024 23:04
misschien snap ik je niet, maar dit is toch een open beta van de aankomende uitbreiding? Wat heeft het dan van doen dat de basis game 3 jaar oud is? wow heeft toch ook open beta in de vorm van PTR servers bij elke DLC?

Dat de game aan het doodbloeden is, klopt. stiekem wil ik het eigenlijk toch weer een x oppakken, wat al aangehaald is door anderen, het gatheren van items vond ik echt wel leuk, en dat elke stad een eigen bank had vond ik ook wel handig. veel bank ruimte, en zo kon je heerlijk sorteren in welke stad je welke items bewaarde.

Snap niks van amazon, ze hadden met prime nog wel een tijdje leuke extra's voor deze game, maar die extra's zijn eigenlijk allemaal weg, en volgens mij laatste paar alleen maar voor lost ark.

[Reactie gewijzigd door huntedjohan op 16 augustus 2024 23:11]

Causs @iFap16 augustus 2024 20:54
En toch... er zijn op de console veel minder MMORPGs beschikbaar. In die zin vind ik het leuk dat ze New World daar op uit gaan brengen. MAAR (en dit is mijn persoonlijke mening); als ik het gevoel heb dat een live service game "stervende" is dan heb ik eigenlijk al geen zin meer om er tijd in te stoppen. Ik weet dus nog niet zo goed welke kant dit op gaat voor Amazon Games.
MeisterQ @Causs16 augustus 2024 21:06
De grootste MMO van dit moment, FINAL FANTASY XIV is ook al een tijdje op de Playstation en Xbox :)
Diagoras @MeisterQ17 augustus 2024 18:03
Volgens mij is WoW nog altijd flink groter, waar baseer je op dat FF14 de grootste MMO van dit moment is (en dan neem ik even games als fortnite niet mee)?
FrankoNL @iFap17 augustus 2024 11:34
Van wat ik begrepen heb is het eigenlijk een reboot. De mechanics en gameplay zijn ook helemaal anders. Ik vergelijk het maar een beetje met FF XIV a realm reborn.
InfzZ @iFap17 augustus 2024 14:42
Ik wist niet dat New World nog steeds aan de beademing ligt. Menig game studio had allang de stekker er uit getrokken.
Timmiejj @InfzZ20 augustus 2024 11:19
Menig game studio is dan ook niet onderdeel van een conglomeraat met een waarde van bijna 2 triljoen.

Van de betalende spelers zal het niet komen (want die zijn er nauwelijks) maar Amazon zal er vast iets uithalen op een ander vlak
Punkbuster 16 augustus 2024 20:45
Vond dat vissen eigenlijk alleen leuk 😂
Gamer_Life @Punkbuster16 augustus 2024 22:50
Helemaal mee eens , en de super geluiden van de omgeving tot het hakken van bomen of het minen maakte het echt super voor mij. De Aziatische zone was echt mijn favoriet maar toen ze die woestijn uitbereiding brachten hebben ze mij verloren als speler. Nog wel eens geprobeerd maar iemand helpen de eerste dungeon te doen( puur omdat je weet dat waarschijnlijk niemand anders diegene gaat helpen) gaat op den duur ook vervelen ook al bedoel je het goed.
Ricmaniac
@Gamer_Life16 augustus 2024 23:50
Mee eens ja. Voor een MMO was New World geweldig qua audio design en grafische style. Verder dan dat schort het aan heeel veel. De game is wel een stuk beter geworden patch na patch maar het haalt het niet bij gemiddeld andere mmo imo.

Goed ik vind het wel netjes dat ze het blijven proberen en niet zomaar opgeven. Kan me namelijk niet voorstellen dat ze nu winst pakken nog met New World. Maar de initiele release was heel groot dus daar zullen ze wel wat verdient hebben en amazon is natuurlijk ook niet direct een bedrijf dat in geldnood zit :P
Gamer_Life @Ricmaniac17 augustus 2024 11:18
Ach ik was one of the lucky few die drukte om de server te joinen toen het live ging en ik niet in de wachtrij kwam.
Het gevoel dat je kreeg van zoveel mensen om je heen op het strand die allemaal hetzelfde doen als jij, is iets wat mij altijd zal bij blijven. Wat een mooie herinnering is dat, en idd knap dat ze niet opgeven, nu maar hopen dat iemand ooit weer zo iets maakt ^^.

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