Microsoft werkt aan accupercentage-indicator voor taakbalk Windows 11

Microsoft werkt aan een accupercentage-indicator voor in de taakbalk van Windows 11. Deze functie is in testversie 26120.2992 van Windows 11 ontdekt. Het is niet duidelijk wanneer de functie naar de stabiele versies van het besturingssysteem komt.

X-gebruiker phantomofearth heeft een screenshot gedeeld waarin de functie wordt getoond. De functionaliteit kan worden geactiveerd via het instellingenmenu en is volgens de leaker pas zichtbaar in testversie 26120.299 als er eerst een bepaalde experimentele optie wordt geactiveerd.

Het is niet de eerste keer dat er wijzigingen in testversies van Windows 11 zijn ontdekt, wat betreft de weergave van de resterende accucapaciteit in de taakbalk. Begin december raakte bekend dat Microsoft aan nieuwe icoontjes voor de accu in de taakbalk van het besturingssysteem werkt. X-gebruiker phantomofearth heeft daar ook screenshots over gedeeld op X.

Accupercentage-indicator voor Windows 11. Bron: X-gebruiker phantomofearth
Accupercentage-indicatoroptie voor Windows 11. Bron: X-gebruiker phantomofearth

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 18-01-2025 10:07 127

18-01-2025 • 10:07

127

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Reacties (127)

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Nystran 18 januari 2025 10:46
Accucapaciteit in percentage aangeven. Ja, iedere beginnende programmeur kan dat.

Een usability expert zal zich afvragen: Is er een reden dat goedkope chinese eBikes wel batterijpercentages hebben, maar de Gazelle's met Bosch aandrijflijn nog steeds blokjes laten zien?

Een afgestudeerd chemicus zal zich echter achter de oren krabben: wat zeggen die percentages. Kan je die zo nauwkeurig uitlezen? Probleem is dat het potentiaal verschil exponentieel toeneemt: Voor de eerste pakweg 50% daalt de spanning die een batterij uitgeeft nauwelijks, daarna juist heel snel. Dus als je een betrouwbaar percentage wil geven boven de 50%, moet je geavanceerdere meetapparatuur aan je accu koppelen. Neem je fluctuaties in temperatuur mee, dan wordt het vast nog complexer.

En een tweaker zal naar de andere kant van de schaal kijken: Mijn telefoon kan best uren blijven draaien op het laatste restje prik, maar meteen uitvallen zodra ik zorg voor een piek-belasting van een een video opnemen met de led nachtlamp vol aan. Dus na 1% uitvallen gaat vaak softwarematig en gecontroleerd, om ervoor te zorgen dat er geen data-corruptie optreedt.

Kortom, zowel de bovenkant als de onderkant van de schaal zijn lastig accuraat te voorspellen, naast dat je niet wil dat het batterijpercentage fluctueert. Dat pleit tegen een percentage.

En nu mijn eigen post onderuit halen: Maar Windows toont al jaren het aantal minuten acculading dat nog resteert. Als je dat betrouwbaar kan uitrekenen, weet je eigenlijk het percentage ook al. ;)
S13 @Nystran18 januari 2025 11:51
Bosch is gelukkig bijgedraaid en geeft tegenwoordig ook het percentage aan op het display van de ebike.

Elk batterij management systeem tegenwoordig doet aan coulomb counting, en weet dus exact hoeveel lading er nog in de accu zit. Op basis van het voltage de resterende accu capaciteit inschatten doet vrijwel niemand meer (hopelijk), dat is inderdaad erg onnauwkeurig.

Dus ja, percentage laten zien is prima en wel zo wenselijk. Dat sommige bedrijven het trendy vinden om maar een paar blokjes te laten zien (bosch, shimano,microsoft... ugh...) geeft maar aan hoe simpel zij over hun gebruikers denken.
Frame164 @S1318 januari 2025 13:21
Qua usability: wat zegt een percentage voor de gemiddelde gebruiker? Volgens mij wil je als gebruiker van een eBike weten hoe ver je nog kunt fietsen onder de dan geldende omstandigheden. 20% bij 24 graden is heel wat anders dan 20% vandaag.

Net zoals een percentage van de accustatus van een laptop niet relevant is. Je wilt weten hoe lang nog kunt werken.
S13 @Frame16418 januari 2025 17:11
Wel, ik wil weten hoeveel batterij over is zodat ik zelf een inschatting kan maken hoe lang ik het apparaat kan gebruiken. Een ebike die afstand aangeeft is waardeloos, want die houdt geen rekening met de hoeveelheid hoogtemeters die ik ga maken. Laptop idem, die houdt geen rekening met de games / applicaties die ik wil gaan draaien. Wat zegt het dat windows rapporteert dat je laptop 4 uur meegaat, je start een game op en vervolgens slaat je laptop af na 30 minuten... Het accupercentage is een feit, een meting, iets waar nauwkeurigheid aan vast zit. Daar kan ik wat mee. Een tijdsduur indicatie is een inschatting, die geen rekening houdt met de veranderende omstandigheden, en voegt m.i weinig toe.
GeertBoer @S1320 januari 2025 11:29
meestal maak je op een dag toch net zo veel meters omhoog als omlaag? Ik snap je punt, maar het aantal meters is best een handige metric in mijn ogen omdat je op de meeste dagen toch begint waar je eindigt. Maar niet altijd natuurlijk.
ochhanz @Nystran18 januari 2025 11:48
Terecht punt, tegelijkertijd als je als gebruiker je laptop een tijdje gebruikt weet je ongeveer wel hoeveel minuten tot uren die laatste 50% is en hoeveel die eerste 50% is. En dan is zo een batterij % icoontje wel handig (scheelt weer de cursor ernaar toe te bewegen en laten hoveren over het batterij icoontje), om een inschatting te maken of je genoeg stroom hebt voor een meeting bij een klant of dergelijk.
dasiro @Nystran18 januari 2025 12:12
Het is een issue dat de fabrikant van de batterij of het BMS moet oplossen, die info ga je in software nooit kunnen berekenen. Er zullen dus API's voor geschreven moeten worden die geïmplementeerd worden door de hardware-fabrikanten
Aaargh! @Nystran18 januari 2025 15:56
Is er een reden dat goedkope chinese eBikes wel batterijpercentages hebben, maar de Gazelle's met Bosch aandrijflijn nog steeds blokjes laten zien?
Mijn Bosch laat gewoon percentage zien alsmede het aantal geschatte kilometers dat je er nog mee kan rijden, uitgaande van de huidige trapondersteuning. Hij laat zelfs op de kaart zien hoe ver je nog kan komen (niet een simpele cirkel, maar echt hoe ver je in elke richting komt rekening houdend met de routes er naar toe), en als je dan tussen ondersteunings-modi schakelt past ie dit ook realtime aan.
Keypunchie @Nystran18 januari 2025 19:40
Alsof de precisie ook maar ene fluit uitmaakt. Mensen zijn het heus wel gewend dat hij van 60 naar 23 springt. Het is een ‘indicator’, geen meting.

“Bij benzine op rode streepje heb ik nog 20km”

“Bij batterij op laatste streepje, heb ik nog 15 minuten”…
Wouterie @Nystran18 januari 2025 19:33
Ach... Microsoft is nooit zo goed geweest met percentages, dus dit zal ook wel weer een fantastische implementatie worden. Verder heb je gelijk maar zal het BMS hierin een belangrijke rol spelen. Hoe dat het OS dat interpreteert is wel een vraag.
tvtech @Nystran18 januari 2025 19:51
Een accu percentage weergave, de vooruitgang is nog steeds niet te stoppen bij Microsoft 8)7.
De nauwkeurigheid is inderdaad wel een dingetje, hoe vaak zitten we niet minutenlang te kijken naar die ene resterende sec, of dat je nog 20 min batterijtijd hebt, je de lader gelijk pakt en inplugt nét en nog nét je laptop in slaap gaat…
Navi 18 januari 2025 10:09
Revolutionair!
dartbord @Navi18 januari 2025 10:10
Haha, jij zegt het, ik dacht het.

Wat een raar idee om hier in 2025 enthousiast over te worden 😅
Aldy @dartbord18 januari 2025 13:43
Ik heb liever de mogelijkheid om een maximum percentage in te stellen om te laden, zoals sommige hardwarefabrikanten dit ook al hebben, bijvoorbeeld maximaal tot 60 of 80% opladen.
grasnek @Aldy18 januari 2025 14:08
Mijn lenovo legion heeft dat. Gaat tot 80%, moet je wel de lenovo software geïnstalleerd laten.
Aldy @grasnek18 januari 2025 14:42
Mijn ASUS had dit ook. Jammer dat je dit soort software niet op een andere laptop kan installeren. Maar wel een kans voor Microsoft.
MPIU8686 @grasnek18 januari 2025 16:17
Inderdaad, hier ook een Lenovo Legion. Handig management voor de batterij en fan/GPU control, batterijverbruik en snelheid fans.

De enige spijtige zaak is als ie opnieuw opstart alles terug in RGB staat.
Dat is altijd even verder klikken op de fn combo's om de blauwe verlichting te verkrijgen.
fenrirs @Aldy19 januari 2025 00:11
Een beetje laptop fabrikant weet dat natuurlijk allang en daar is 100% gewoon 80-90% in werkelijkheid
tweakradje @Aldy19 januari 2025 00:41
Er is een onbeschreven registry value in Windows 10. Maar of die doet wat je bedoelt?
Ik heb hem wel ingevoerd maar toch laadt de accu tot 100%. Dus ik denk het niet.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power]
"BatteryChargeTrajectoryThresholdPercent"=dword:0000005a ;(100) 90
To_Tall @dartbord18 januari 2025 11:39
Denk dat door de vele fabrikanten en batterij management systeempjes het voor een losstaande OS van de hardware dit wat lastiger is om te calculeren. Dan bv op een Mac waar Apple naast os ook de hardware in beheer heeft. Of de fabrikanten van Android toestellen.

Dat Dell en ho en andere met installeren van batterij drivers dus eigenlijk de management module wel de batterij status kan laten zien of opvragen. Zijn er genoeg gebruikers die deze drivers niet willen. Huidige percentage uit Windows is volgens mij de geschatte percentage. Mogelijk niet de daadwerkelijke waarde.

Dat is wel info die ik mis in het artikel. @JayStout kan je hier wat meer inzicht overgeven?
Septillion Moderator Duurzame Energie & Domotica @To_Tall18 januari 2025 12:09
Maar Windows heeft al jaren wel een percentage als je over het icoon gaat. Dus dat hele gedoe zit er dus gewoon al in. Enige is dus dat het percentage nu ook getoond wordt in de taakbalk

Waarbij ik zou zeggen dat dit er ook wel onder of boven gepast had, neemt nu wel erg veel ruimte in...
whitemage2003 @Septillion18 januari 2025 14:09
Nee dat gaat niet door de componenten die gebruikt zijn. (Niet gaan is een groot woord want alles kan). Vermoedelijk leven die iconen in een los panel die dus kleiner is dan de taskbar zelf. Dat panel heeft de functionaliteit om eventueel niet meer te groeien en de iconen te tonen in een popup waar je zelf de plek kunt aangeven.

Bij aanpassing voor erboven moet dat panel op de schop :p. Dus dat is wel heeeeel lastig dan (proef sarcasme). En afhankelijk wie er achter de knoppen zit. Mijn taak is het percentage te laten zien, zo klaar het staat er...

Ik develop ook software en zie dit vaker gebeuren... handigheid voor de klant en of ruimte optimalisatie is tegenwoordig ver te zoeken. Kosten en of risico is te hoog en dan beginnen we daar maar niet aan...
FPSUsername @To_Tall18 januari 2025 11:52
Huidige percentage uit Windows is volgens mij de geschatte percentage.
Zou best kunnen. Op mijn oude laptop uit 2010 kreeg je bij 7% een melding dat de accu bijna leeg was. Je moest binnen 30 seconden een lader er aan hangen of het zou afsluiten.

Zet je de lader er op en start de laptop weer op en er stond 0%.

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 18 januari 2025 11:53]

ToolBee @dartbord18 januari 2025 14:28
...want eventjes over het accu-pictogram hoveren is zooo zwaar... :)
whitteydefries @ToolBee18 januari 2025 19:10
Tja, jij zegt het, ik dacht het, ff op je batterijtje gaan staan/zweven en je ziet het staan ..
PhaeTom @ToolBee18 januari 2025 19:47
Toch heb ik het percentage op mijn smartphones ook altijd handmatig geactiveerd. Ik vind het wel een leuke toevoeging.
Ryunoru @dartbord18 januari 2025 22:30
Voor Microsoft is dit heel wat. Al jarenlang is dit hun strategie met Windows: het wiel steeds opnieuw uitvinden en er een nieuw laagje verf over gooien, in plaats van daadwerkelijk te innoveren. Windows is een clusterfuck en de enige reden dat het nog bestaat is vanwege incompatibiliteit van programmas tussen verscheidene besturingssystemen. Als je een programma gebouwd voor de Windows-architectuur ook natief op een ander OS kon installeren, was iedereen en hun hond al lang overgestapt op iets anders. Dan was er zelfs reden voor bedrijven om in te springen op de OS-markt. Nu is dat verloren zaak, want al maak je nog zo'n goed OS, zonder programma's kom je nergens.
Audione0 @dartbord18 januari 2025 16:49
Ik hoop alleen dat MS niet dezelfde teller zal gebruiken die wordt gebruikt om aan te geven hoe lang het nog duurt voordat een bestand van locatie A naar locatie B aankomt.
DeDooieVent @Audione019 januari 2025 02:35
U heeft nog 21993:00 uur lading
Alfa1970 @dartbord18 januari 2025 17:06
Ja, alweer nieuwe icoontjes, en er zitten nu al zeker 3 generaties aan verschillende soorten icoontjes overal door de interface heen verwerkt, gaan ze weer een nieuwe, "onaffe", set van icoontjes in een andere stijl toevoegen. Om het gemakkelijk te maken.
jimh307 @dartbord18 januari 2025 17:18
Ja, het zijn wel de kleine dingen waar je blij van wordt. Zo gaat W11 langzaam voort en is het nu wat het moest zijn bij de lancering ;)
Peter Triac @jimh30718 januari 2025 21:02
Nou, ik zou daar eindelijk wel 's standaard de
seconden, "zaterdag" , en weeknummer willen zien
in een dunne echt zwarte taakbalk..
(Zonder een dag te moeten knutselen).

[Reactie gewijzigd door Peter Triac op 18 januari 2025 21:04]

Tr1pke @dartbord18 januari 2025 23:24
Get a room
GeroldM
@dartbord19 januari 2025 03:03
Is wat er al was, net zoals de taakbalk, herschreven zodat er reclame in getoond kan worden ofzo?

"Laad nu met energie van partij x voor maar xx cent per uur!!"

:+
matroosoft @Navi18 januari 2025 12:19
Niet revolutionair, wel belangrijk om te weten.
Cyberpuppy @matroosoft18 januari 2025 12:48
Nee hoor. Ik krijg nu ook wel keurig een melding als het tijd is de lader aan te sluiten.
D43m0n @Navi18 januari 2025 10:15
Nou, ja. Is dit nieuwswaardig? Het is bepaald niet een “industry first”. De reden dat ik op het artikel klikte was om te lezen of er meer context is dan een percentage tonen in die taakbalk. Maar om hier een artikel voor te publiceren?
Verwijderd @D43m0n18 januari 2025 10:55
Nou, ja. Is dit nieuwswaardig?
Nieuwswaardig? Niet echt.

Ondertussen hebben we wel met ons allen op de link geklikt.
Pep7777 @Verwijderd18 januari 2025 11:54
Haha ja, ik heb op de link geklikt om te genieten van dit verwachte commentaar :+
D43m0n @Verwijderd18 januari 2025 11:57
Jep, trigger happy op nieuw nieuws. Maar op de pagina van het artikel zie ik wel weer een advertentie. Ik zie op sites als AutoWeek of van de krantengroep waar het AD onder valt wel vaker nieuws artikelen staan waarvan ik me ook afvraag wat de nieuwswaarde is. Elke pagina met een nieuwsartikel bevat wel een of meerdere advertenties en daaronder vaak de mogelijkheid voor reaguurders om op het artikel te reageren. Dat verzand vaak helaas in online steekspel toernooien door toetsenbord-ridders. En die komen later terug om te kijken of ze nog een steekje kunnen uitvoeren.

Voor sites als AutoWeek en al die AD-gerelateerde kranten is dat natuurlijk wel mooi promotie materiaal voor advertentie verkoop: “kijk beste adverteerder: wij hebben zoveel kliks op onze artikelen en dit is het percentage dat terugkeert. Dus adverteer vooral op ons platform voor maximale exposure!” De gemene deler? De eigenaar: DPG media.

Nou vind ik Tweakers nog met kop en schouders boven die andere genoemde sites uitsteken qua gedrag en daadwerkelijke onderbouwing van reacties onder de artikelen, maar het lijkt bijna wel of er een artikel quotum is dat gehaald moet worden zodat daar een advertentie bij geplaatst en verkocht kan worden…
Madrox @D43m0n19 januari 2025 15:00
Ze werken met 10+ man, wekenlang aan een icoontje met voortgang. O dat zal wel zweten zijn :+
PrimeTinus @Navi18 januari 2025 10:17
Wat is MS toch snel, ik kan al hun innovaties en verbeteringen bijna niet bijbenen /s
Cyberpuppy @PrimeTinus18 januari 2025 12:50
Nu begrijp ik ook waarom ze geen tijd hebben om die nieuwe Outlook te fixen. Het hele dev team was druk met deze innovatie.
surfrider @Navi18 januari 2025 11:09
Inderdaad!! ik vraag me vooral af wat deze feature ontwikkeling kost bij een bedrijf als Microsoft.
computerjunky @Navi18 januari 2025 14:01
Inderdaad, mijn windows 10 heeft het al...
0x0 @Navi18 januari 2025 19:08
Misschien snap ik het artikel niet, maar ik heb gewoon een batterijindicator met percentage in mijn taakbalk.

Ben het met je eens... revolutionair!
Ik hoop wel dat er een A.I. gestuurd weergavemodel achter zit anders vertrouw ik het niet 8)7
Borgia @Navi19 januari 2025 09:18
Ze “werken” er aan! Ik wens ze succes, hopelijk nemen ze genoeg rust tussendoor.
Dennahz @Navi19 januari 2025 11:45
Echt artikelwaardig dit :*)
rneeft 18 januari 2025 10:23
Was het niet lenovo die een batterij indicator had in de taakbalk?
CPV @rneeft18 januari 2025 10:36
Mijn HP heeft er ook al jaaaaaaaaren een. Zo'n batterijtje dat van vol naar leeg loopt en als je je muis er op zet, krijg je het percentage.
Gaan ze straks ook nog het wiel uitvinden?
Blokker_1999
@CPV18 januari 2025 12:42
Wat jij beschrijft is net het icoon dat Microsoft plaatst. @rneeft heeft het over een extra programma dat continue in de taakbalk aan de rechterkant staat met een veel groter icoon en als je er op klikt kan je de tekst in het icoon laten wisselen tussen niets, percentage of verwachte duur tot leeg/vol.
Frame164 @CPV18 januari 2025 13:17
Het nieuws is dan ook dat het nu in het OS komt en niet meer door alle leveranciers apart moet worden gemaakt.
DrVic @CPV18 januari 2025 10:40
Alleen als ze er een maandelijks service model aan kunnen hangen. Wheels as a service!
Coffee @DrVic18 januari 2025 11:27
Dat heet toch gewoon een auto huren / leasen? Niks nieuws aan, veel ouder dan het SaaS subscriptiemodel zelf ;)
Valen_76 @CPV18 januari 2025 11:06
Tandwiel/Settings hadden ze al. Of was dat Windows 10?
PdeBie @rneeft18 januari 2025 12:30
He? Is dat iets van Lenovo zelf? Dacht dat het gewoon een Windows ding was. Op mijn Lenovo laptop heb ik dat ook ja.
MPIU8686 @PdeBie18 januari 2025 16:19
Op elke laptop toch van Lenovo, Samsung, MSI, ASUS, Alienware die ik al in handen heb gehad ..
xylone 18 januari 2025 10:12
Is dit nieuws? Bestaat dit dan niet al lang? Ben geen Windows gebruiker, maar mag toch hopen dat dit er al sinds Windows XP in zit toch?
wildhagen
@xylone18 januari 2025 10:13
Tot nu toe zat het er zover ik weet niet in Win11. Je zag alleen een icoontje, maar geen percentage. Dat zag je pas als je eroverheen hoovert met je muis, of erop klikte.

Nu zie je het dus direct in de system tray, wat weer een extra handeling scheelt.

Extreem belangrijk? Nee, natuurlijk niet. Meer een 'nice to have'.
MiesvanderLippe @wildhagen18 januari 2025 16:35
Wat ik hoop dat ze oplossen is dat de batterij in het icoontje leeg is als je geen 'snelle' lader gebruikt. 130W is echt zwaar overkill Dell, zeker zolang jullie geen fatsoenlijke koeling in de XPS stoppen.
Of-Aaargh 18 januari 2025 10:17
Eindelijk! Net zoiets als Apples rekenmachine op de Ipad, iets waarvan je dacht dat dat toch gewoon standaard zou moeten zijn vanaf het begin.
JanVQ 18 januari 2025 10:22
Ze "werken eraan", dus het is nog niet helemaal af. Ik hoop maar dat het een beetje opschiet en ze niet te veel tegenslag hebben tijdens dat gigantische programmeerwerk. Hopelijk laten ze snel weten wanneer het klaar is, het leven zal er weer een stukje makkelijker door worden.

<geeuw>
CB32 18 januari 2025 10:25
Ik vind het huidige icoontje nogal misleidend, vaak dat visueel het lijkt of er nog 20 procent in zit maar dan blijkt het toch om 50 te gaan. Dus voor mij wel welkom, ja. Maar klinkt wel een beetje of als dit een echt nieuwe feature is terwijl het niet veel meer is dan een heet aanmaken van een labeltje in de GUI?
Blokmeister 18 januari 2025 10:37
Nog een icoontje in de taskbar? Waarom combineren ze dit niet zoals al tien jaar op Android met 3minit battery (https://www.android-hilfe...161026-042354-png.531512/).
WhiteSnake76 18 januari 2025 11:09
Als je met de muis nu over het Accu symbooltje heen gaat zie je al het accu percentage...

Maar leuk dat ze Windows 11 dingen geven wat Windows 10 al lang had.
In Windows 10 zat nog veel meer wat in Windows 11 niet zit, dus ze kunnen nog wel ff doorgaan, ik mis nog steeds dat bij mijn Hybride laptop hij niet automatisch in Tablet Modus veranderd als ik hem als Tablet gebruik.
Timewa 18 januari 2025 12:12
Als reactie en aanvulling op sommige posts: De State Of Charge (SoC) van een accu wordt in het Battery Management System (BMS) van je laptop bijgehouden, wat op een veel lager niveau dan je OS gebeurt. Een BMS chip en bijbehorende embedded software, zeg maar gemakshalve op BIOS niveau, meet de spanning, de stroom en de temperatuur. Het bepaalt de hoeveelheid energie die in- en uit de accu gaat, en een goed BMS houdt daarnaast een State Of Health (SoH) bij, wat per laad/ontlaadcyclus een indicatie geeft van de resterende capaciteit.

Windows kan dit uitlezen en weergeven. Als je een goede laptop met een goede BMS en goede Li-ion cellen hebt, is dat zeker zinvol en vrij betrouwbaar.

Maar ik hoop niet dat Microsoft zelf een ander algoritme gaat verzinnen, want historie heeft aangetoond dat ze in dit soort dingen niet zo goed zijn. Dus Microsoft, geef ons gewoon de optie om percentage o.b.v. de BMS uit te lezen. Dat is 5 minuten werk voor een software engineer lijkt me.

P.S. Ik typ dit op mijn nieuwe Expertbook B9 met nog 2% battery resterend :-) Dus als je dit leest dan is mijn schrijven gelukkig niet verloren gegaan door een hard-cut battery down.

[Reactie gewijzigd door Timewa op 18 januari 2025 12:14]


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