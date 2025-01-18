Microsoft werkt aan accupercentage-indicator voor taakbalk Windows 11

Microsoft werkt aan een accupercentage-indicator voor in de taakbalk van Windows 11. Deze functie is in testversie 26120.2992 van Windows 11 ontdekt. Het is niet duidelijk wanneer de functie naar de stabiele versies van het besturingssysteem komt.

X-gebruiker phantomofearth heeft een screenshot gedeeld waarin de functie wordt getoond. De functionaliteit kan worden geactiveerd via het instellingenmenu en is volgens de leaker pas zichtbaar in testversie 26120.299 als er eerst een bepaalde experimentele optie wordt geactiveerd.

Het is niet de eerste keer dat er wijzigingen in testversies van Windows 11 zijn ontdekt, wat betreft de weergave van de resterende accucapaciteit in de taakbalk. Begin december raakte bekend dat Microsoft aan nieuwe icoontjes voor de accu in de taakbalk van het besturingssysteem werkt. X-gebruiker phantomofearth heeft daar ook screenshots over gedeeld op X.