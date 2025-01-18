OpenAI: o3-mini is over enkele weken beschikbaar

OpenAI heeft een afgewerkte versie van o3-mini ontwikkeld. Het AI-onderzoeksbedrijf verwacht deze versie van het o3-taalmodel binnen enkele weken te kunnen uitbrengen. Er komt ook een api voor het taalmodel en ChatGPT-integratie. Het is niet duidelijk wanneer o3-mini precies uitkomt.

Sam Altman heeft in een post op X de externe beveiligingsonderzoekers bedankt die o3-mini de afgelopen weken hebben uitgetest. De ceo van OpenAI zegt in een antwoord aan een X-gebruiker dat o3-mini in het merendeel van de taken slechter presteert dan het o1-Pro-taalmodel, maar dat het wel sneller is. Altman claimt bovendien dat de focus van OpenAI nu op de ontwikkeling van het o3-model zal komen te liggen. De ceo hint tevens op de mogelijke komst van o3-Pro. Het is niet duidelijk wanneer deze taalmodellen uitkomen.

OpenAI heeft de o3-modellen eind 2024 voor het eerst getoond. De nieuwe AI-modellen zouden in benchmarks beter presteren dan het o1-model. Het reguliere o3-taalmodel heeft een score van 87,5 op de ARC-AGI-benchmark. Deze test zou in staat zijn om de algemene intelligentie van AI-tools te vergelijken met aspecten van menselijke intelligentie.