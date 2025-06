Italiaanse privacywaakhond legt OpenAI boete van 15 miljoen euro op

De Italiaanse privacytoezichthouder heeft OpenAI een boete van 15 miljoen euro opgelegd omdat het bedrijf zonder wettelijke basis gebruikersdata zou hebben aangewend om ChatGPT te trainen. OpenAI moet ook een infocampagne opzetten over het gebruik van data voor het trainen van ChatGPT.

De Garante per la Protezione dei Dati Personali somt in een verklaring enkele overtredingen op die OpenAI zou hebben begaan. Het Amerikaanse AI-onderzoeksbedrijf zou de autoriteiten in 2023 niet hebben ingelicht over een datalek dat heeft plaatsgevonden en het zou volgens de privacytoezichthouder ook niet tijdig een leeftijdsverificatie voor kinderen hebben ingevoerd. Het AI-onderzoeksbedrijf heeft volgens de waakhond gebruikersdata zonder wettelijke basis gebruikt en daardoor zou het transparantieprincipe van de AVG zijn geschonden.

De waakhond legde OpenAI daarom een boete van 15 miljoen euro op, maar het verplicht het Amerikaanse bedrijf ook om een informatiecampagne op te zetten die via radio, televisie, kranten en het internet zal lopen. Deze campagne moet minstens zes maanden lopen en bijdragen aan de publieke bewustwording over de werking van ChatGPT en in het bijzonder over de dataverzameling en dataverwerking. OpenAI moet bijvoorbeeld de rechten die gebruikers over hun data hebben vermelden. De organisatie moet ook vermelden dat gebruikers het recht hebben om dataverzameling te weigeren, informatie recht te zetten of om hun data te schrappen. OpenAI heeft aan Reuters gezegd dat het beroep zal aantekenen tegen de beslissing van de waakhond.