Gerucht: OnePlus Watch 3 heeft draaibare kroon en Snapdragon W5-chip

Er zijn details en specificaties over de OnePlus Watch 3 opgedoken. Het slimme klokje zou over een draaibare kroon beschikken en een verbeterde hartslagsensor meekrijgen. Het horloge draait naar verluidt op een Snapdragon W5-chip en Wear OS.

Smartprix claimt dat de OnePlus Watch 3 over een ECG-functie zal beschikken. Deze functionaliteit zal volgens de website enkel op bepaalde markten beschikbaar zijn. Het klokje krijgt volgens enkele anonieme bronnen een Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 mee, met 1GB of 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte. De OnePlus Watch 3 zal volgens de website in het eerste kwartaal van 2025 worden geïntroduceerd. Het apparaat komt naar verluidt in twee kleuruitvoeringen op de markt. OnePlus heeft nog niet gereageerd op de geruchten. De Chinese fabrikant heeft in februari 2024 de OnePlus Watch 2 geïntroduceerd. Tweakers schreef een uitgebreide review over het slimme klokje.

Update, 14.50 uur: In het oorspronkelijke artikel stond vermeld dat het horloge 'een draaibare bezel' zou meekrijgen. Dat was verkeerd vertaald. De correcte vertaling is 'een draaibare kroon'. Met dank aan de reactie van Muis666.