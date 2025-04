OnePlus Nord 4-smartphone met metalen unibodybehuizing kost minstens 499 euro

OnePlus kondigt vandaag de Nord 4 aan, een smartphone met een metalen unibodybehuizing. Het Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3-toestel heeft een updatebelofte van zes jaar. De adviesprijs bedraagt minstens 499 euro, 50 euro meer dan het oude model.

De Nord 4 is volgens OnePlus de enige 5G-smartphone met een metalen unibodybehuizing. Met 7,99 millimeter is hij nog iets dunner dan voorgaande OnePlus Nord-smartphones. Aan de zijkant zit weer de kenmerkende sliderknop waarmee het toestel direct in trilmodus of in volledig stille modus gezet kan worden. De Nord 4 heeft een IP65-certificering, wat betekent dat hij stof- en spatwaterdicht is, maar niet ondergedompeld kan worden. Volgens OnePlus kan het scherm nog goed bediend worden als er regendruppels op vallen, wat het merk 'AquaTouch' noemt. De eerdere OnePlus 12R en OnePlus 12 zijn van een soortgelijke techniek voorzien.

Afgezien van een hogere beloofde piekhelderheid van 2150cd/m² voor hdr-weergave, heeft het oledscherm van de OnePlus Nord 4 specificaties die identiek zijn aan die van voorganger OnePlus Nord 3. Het scherm heeft dus een 6,74"-diagonaal, een 120Hz-refreshrate en een resolutie van 2772x1240 pixels. De Nord 4 heeft een nieuwe Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3-soc en de accu heeft een capaciteit van 5500 in plaats van 5000mAh. De Nord 4 kan met 100W bedraad worden opgeladen met een oplader die OnePlus' SuperVOOC-laadtechnologie ondersteunt. In tegenstelling tot bij eerdere OnePlus-telefoons zit het laadblokje niet in de doos.

Evenals de OnePlus Nord 3 heeft de Nord 4 een primaire 50-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie. De Sony Lytia LYT-600-sensor is ten opzichte van het exemplaar in de Nord 3 een derde kleiner. De 8-megapixel-ultragroothoekcamera met 112-gradenbeeldhoek en een vaste focus van de Nord 4, lijkt op grond van de specificaties identiek aan het exemplaar in de Nord 3. Hetzelfde geldt voor de 16-megapixelfrontcamera. De Nord 4 heeft geen macrocamera, zoals de Nord 3 wel heeft.

Op de OnePlus Nord 4 draait Android 14 met daaroverheen de OxygenOS-skin van de fabrikant. Nieuw zijn diverse AI-functies, zoals de AI Eraser, waarmee je net als met Googles Magic Eraser ongewenste objecten uit foto's verwijdert. OnePlus belooft het toestel van vier Android-upgrades en zes jaar aan beveiligingsupdates te voorzien, waarmee de Nord 4 de langste 'updatebelofte' heeft van alle OnePlus-smartphones tot nu toe.

De OnePlus Nord 4 is vanaf 8 augustus te koop in de Benelux. Er zijn drie kleuren beschikbaar, hierboven afgebeeld. Voor de variant met 12GB werkgeheugen en 256GB UFS 4.0-opslag, alleen in zwart en turquoise te koop, bedraagt de adviesprijs 499 euro. Voor 599 euro koop je een model met 16GB ram en 512GB UFS 4.0-opslag. Ten opzichte van de Nord 3 zijn de introductieprijzen met 50 euro gestegen.