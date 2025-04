OnePlus presenteerde onlangs het nieuwe topmodel in zijn midrange-Nord-serie: de Nord 4. Nu is 'midrange' wel aan inflatie onderhevig, want de Nord-telefoons werden afgelopen jaren steeds duurder. Dat geldt ook weer voor Nord nummer 4, die je voor 500 tot 600 euro in de winkels aantreft. Voor dat bedrag heb je ook het huidige instapmodel uit OnePlus' high-end reeks, de OnePlus 12R.

Metaal speelde een hoofdrol in de communicatie rondom de introductie van de OnePlus Nord 4, en dat is niet zonder reden. De Nord 4 is de eerste mainstream smartphone in tijden met een aluminium unibodybehuizing. Behalve een bijzondere uitstraling, zet OnePlus verder in op een lange updateduur, een snelle soc en een grote accu. Is het daarmee de ideale subtopper?

Quicktest Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product: beknopt, dus als Quicktest.

Metalen behuizing, lekker groot scherm

De OnePlus Nord 4 heeft dus een metalen behuizing uit één stuk, met aan de bovenzijde van de achterkant een raampje van Panda Glass 2, vergelijkbaar met het bekendere Corning Gorilla Glass, waarin de cameralenzen zitten. Tien jaar geleden was zo'n volledig metalen ontwerp gangbaar, maar nu hebben veel toestellen een 'sandwichconstructie' met een glazen voor- en achterkant, en een apart frame van plastic of metaal daartussenin. Door de vloeiende overgang tussen zijkant en achterkant, zonder de tegenwoordig gebruikelijke naad, ligt de Nord 4 naar mijn idee net iets lekkerder in de hand dan veel andere smartphones. De behuizing is daarbij vrij dun, net als bij de Nord 3, die door zijn plastic frame wat minder luxe aanvoelde.

Metaal heeft de eigenschap dat het snel de temperatuur aanneemt van de omgeving, wat niet iedereen prettig zal vinden. Wanneer het toestel stevig aan het werk wordt gezet, kan een groter deel van de behuizing opwarmen. Bij normale praktijkscenario's, bijvoorbeeld een potje PUBG, lijkt de Nord 4 niet duidelijk warmer te worden dan andere telefoons. Bij langdurig benchmarken werd het toestel wel gloeiend heet, maar daar hebben sommige andere smartphones ook last van.

Aan de rechterkant van de Nord 4 zitten de volumeknop en powerknop, en linksboven de schuifknop met drie standen, waarmee het toestel direct in trilmodus of in volledig stille modus gezet kan worden, een handige extra van OnePlus-toestellen. Het lasergegraveerde schuine patroon op ons zilverkleurige testmodel is met een nagel goed voelbaar, maar met een vinger bijna niet. Hoewel OnePlus schermt met stof- en spatwaterdichtheid (IP65) en een functie die het scherm beter bedienbaar moet maken als er regendruppels op vallen, is het toestel niet officieel dompeldicht. Ook in dit prijssegment zijn veel concurrenten dat inmiddels wel.

Het vrij grote, 6,74"-oledscherm met een relatief hoge resolutie van 2772x1240 pixels, heeft smalle, maar niet geheel symmetrische bezels. De refreshrate switcht automatisch tussen 60Hz tot 120Hz en er is een always-ondisplayfunctie. De schermeigenschappen zijn daarmee vrijwel identiek aan de OnePlus Nord 3, afgezien van een hogere beloofde piekhelderheid bij hdr-weergave (2150cd/m²). Ook bij sdr-beeld blijkt het scherm iets feller. De minimale helderheid is vergelijkbaar en de kleurweergave is nipt minder nauwkeurig dan bij het oude model. Het zijn prima scores, maar niet de beste in dit prijssegment.

Snapdragon 7+ Gen 3, Android 14 met lange updateduur

Terwijl de OnePlus Nord 3 een MediaTek-chip had, keert de Nord 4 terug naar een soc van Qualcomm, namelijk de vrij nieuwe Snapdragon 7+ Gen 3. Deze soc, die net als de beste Qualcomm-socs in de 8-serie wordt gebakken op een recent 4nm-procedé, heeft hij een 1+3+4-opbouw met één extra snelle kern. Voor de in principe aanwezige Wi-Fi 7-ondersteuning heeft de OnePlus Nord 4 kennelijk niet de benodigde antennes, waardoor deze functie ontbreekt bij dit toestel. Raytracing of AV1-decoding zitten er ook niet in. Toch komen de prestaties van de 7+ Gen 3, afgaande op synthetische benchmarks, in de buurt van de snelste soc die Qualcomm vorig jaar maakte, de Snapdragon 8 Gen 2.

In de Benelux komen twee varianten uit van de Nord 4, beide met een riante hoeveelheid werkgeheugen en opslag: 12GB en 256GB voor 499 euro, of 16GB en 512GB voor 599 euro. Zelfs de meeste high-end telefoons hebben geen 16GB ram. De opslag zou volgens OnePlus snel UFS4.0 zijn. Afgaande op het resultaat in de PCMark Storage 2.0-benchmark lijkt dat ditmaal ook echt te kloppen, althans bij ons 512GB-testmodel.

Op de OnePlus Nord 4 draait Android 14 met daaroverheen de OxygenOS-skin, een variant op OPPO's ColorOS die het uiterlijk van Android ingrijpend wijzigt en veel nieuwe apps en functies toevoegt. Als reclame worden de nodige extra apps van derden meegeleverd, maar die kun je allemaal verwijderen. Ten opzichte van de Nord 3 lijkt er aan de software niet veel te zijn veranderd, behalve de toevoeging van enkele AI-functies, die vergelijkbaar zijn met wat andere merken bieden. Taalgebaseerde functies, zoals het automatisch samenvatten en schrijven van teksten op basis van steekwoorden, zijn momenteel alleen beschikbaar in het Engels en Chinees. De 'magische gum' die objecten uit foto's verwijdert, en het automatisch uitknippen van het onderwerp van een foto om er een sticker van te maken, lijken vooralsnog nuttiger. De uitknipfunctie draait lokaal, terwijl de gum in de cloud draait. Je hebt er een OnePlus-account voor nodig, waarvoor je eerst aanvullende voorwaarden moet accepteren.

Met het verbeterde updatebeleid verdient OnePlus punten: de Nord 4 krijgt Android 18 en zes jaar beveiligingsupdates, dus tot 2030. Alleen Google doet dat in dit segment beter. Binnen de OnePlus-line-up ontstaat wel de vreemde situatie dat de hoger gepositioneerde OnePlus 12R een minder updatebeleid heeft dan de Nord 4. De 12R krijgt slechts Android 17 en updates tot 2028. Zelfs het topmodel, de OnePlus 12, wordt conform de huidige belofte maar tot 2029 bijgewerkt.

Zeer lange accuduur en snel opladen

Net als de OnePlus 12R, heeft de OnePlus Nord 4 een relatief grote 5500mAh-accu. We zagen de OnePlus Nord 3 met zijn 5000mAh-accu al goed presteren in onze accubenchmarks. Voor deze quicktest hebben we twee van onze accutests gedraaid; de 4G-browsetest houd je tegoed. Gebaseerd op de eerste meting lijkt de accuduur uitstekend. In de videotest scoort het toestel zelfs het best van alle smartphones die we tot nu toe hebben doorgemeten.

Opladen doet de OnePlus Nord 4 alleen bekabeld, met maximaal 100W via een lader die OnePlus' laadtechniek SuperVOOC ondersteunt, waarmee hij in ongeveer een halfuur volledig oplaadt. Voor het eerst bij een OnePlus-smartphone zit de lader niet in de doos. Dat maakt het interessanter in hoeverre de Nord 4 ook snel laadt met een gewone USB-PD-lader. De Nord 3 bleef in dat geval steken op slechts 18W, wat een laadtijd van meer dan twee uur betekende. Gelukkig geldt dat niet voor de Nord 4. Met de 125W-lader van de Motorola Edge 50 Ultra staat na een halfuur 56 procent op de meter, en binnen een uur zit de accu weer helemaal vol.

Camerasysteem presteert boven verwachting, ondanks downgrades

Om ruimte te maken voor de grotere accu, zitten de camera's van de Nord 4 naast elkaar in plaats van onder elkaar. De 50-megapixelhoofdcamera met ois is gebaseerd op de Sony Lytia LYT-600-sensor, die in oppervlakte een derde kleiner is dan de sensor van de OnePlus Nord 3. De 8-megapixelultragroothoekcamera en 16-megapixelfrontcamera hebben nog steeds dezelfde, ietwat teleurstellende eigenschappen. 4k-filmen kan daardoor weer alleen op de hoofdcamera, dankzij de krachtige soc wel in 60fps. Het erg laagwaardige 2-megapixelmacrocameraatje van de Nord 3 heeft OnePlus op de Nord 4 maar weggelaten. Daardoor kan het nieuwe model helemaal geen macrofoto's meer maken.

We zijn met de Nord 4 en de in prijs vergelijkbare Google Pixel 8a op pad gegaan om testfoto's te maken. Op grond van de redelijk basale camerahardware waren mijn verwachtingen niet hoog, maar de Nord 4 doet het toch redelijk goed. De kleurweergave is heel vergelijkbaar met de Pixel-telefoon, waarbij soms wat meer ruis te zien is in opnamen met de hoofdcamera. Tegelijk maakt de Nord 4 schaduwen in tegenlichtsituaties helderder en is er in highlights meestal net wat meer doortekening te zien. Nachtopnamen gemaakt met de nachtstand ogen juist donkerder, hoewel de Nord 4 er ook minder tijd aan besteedt. Foto's van de Nord 4 ogen over het algemeen lekker gedetailleerd, soms zelfs meer dan die van de Pixel 8a. Tweemaal digitaal inzoomen gaat de Nord 4 ook goed af, wat het gemis van een losse telecamera enigszins opvangt, al neemt de kwaliteit bij verder inzoomen snel af.

In de bovenstaande galerijen wordt de OnePlus Nord 4 telkens gevolgd door de Google Pixel 8a.

De ultragroothoekcamera van de Nord 4 heeft, net als die van de Nord 3, jammer genoeg niet zo'n hele grote beeldhoek. De detailweergave is echter een stuk verbeterd en ongeveer zo goed als de relatief lage sensorresolutie het waarschijnlijk toelaat. Hoewel de frontcamera van de Nord 4 foto's met prima kleur en doortekening maakt, is de gebrekkige detailweergave hier een minpunt. De Nord 3 had daar ook al last van.

Conclusie

De OnePlus Nord 4 is een toestel uit de hoogste regionen van het middensegment, waarvan de featureset en de deze generatie verder verhoogde prijs aanschurkt tegen die van high-end toestellen. De metalen behuizing ziet er onderscheidend uit en ligt prettig in de hand, maar het gemis van echte waterdichtheid is jammer. Het scherm en de systeemprestaties zijn prima, en de geheugenconfiguratie royaal. Sterke punten zijn ook de lange accuduur en het snelle opladen, nu ook met opladers van andere merken. OnePlus belooft bovendien een vrij lange softwareondersteuningsperiode. Hoewel de camera beter is dan ik vooraf had verwacht, levert de Nord 4 op dit vlak het meeste in op luxere toestellen.