OnePlus kondigt evenement aan voor vermoedelijke presentatie Nord 4-smartphone

OnePlus heeft een evenement aangekondigd op 16 juli. Het lijkt erop dat de fabrikant daar zijn Nord 4-smartphone gaat laten zien.

De uitnodiging laat een metalen plaatje met tekst zien en 'Nord' geschreven in metaalkleur, meldt FoneArena. De tekst vermeldt dat 'sommigen zeggen dat het onmogelijk is een metalen smartphone te maken in het 5G-tijdperk'. Daarmee lijkt OnePlus aan te duiden dat het gaat om een telefoon met een metalen ontwerp en 5G-antenne. Het evenement is op 16 juli in de Italiaanse stad Milaan. De presentatie van zijn voorganger Nord 3 5G vond bijna exact een jaar geleden plaats. De Nord CE4 Lite kwam al wel eerder uit.

OnePlus Nord-uitnodiging 2024OnePlus Nord-uitnodiging 2024

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-07-2024 15:34 13

04-07-2024 • 15:34

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OnePlus Nord 3 5G

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Reacties (13)

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mdj84nl 4 juli 2024 17:06
wat is dit voor nieuws joh. Hier kun je toch helemaal niets mee.
magician2000 @mdj84nl4 juli 2024 21:01
Dat is ondertussen zo standaard hier. Een aankondiging van een vooraankondiging van aan aankodiging. Dan het liefst door een derde partij die "meestal gelijk heeft". Tweakers is een lachtertje geworden. Zeker zonder reacties onder de dagelijkse berichten.
Jobeye 4 juli 2024 22:55
Er staat volgens mij niet dat deze telefoon van metaal is of moet zijn.

Als ik de tekst goed lees en vertaal, is het meer iets in de trant van "dat sommigen zeggen dat het in deze tijd onmogelijk is een telefoon te maken met de eigenschappen als de sterkte en de blijvende kwaliteit van metaal'.

Dat laat ruimte voor andere materialen, in mijn beleving.

[Reactie gewijzigd door Jobeye op 22 juli 2024 13:28]

NeverSettle 4 juli 2024 16:26
Dit schijnt de OnePlus Nord 4 te zijn. Gelekt door OneplusClub op X, geen officiële kanaal van OnePlus.
Theratron @NeverSettle4 juli 2024 20:31
Als dat hem echt is vind ik het een mooi toestel. En gaaf, een metalen telefoon. Dat vind ik zelf echt veel handiger dan de breekbare glazen sandwich die nu al jaren zo "hip" is.
Oon @Theratron5 juli 2024 10:25
Dat de zijkant metaal is maakt het glas niet minder breekbaar, kijk maar naar bijv. de iPhone.
Tenzij het echt een unibody is (wat bijna onmogelijk is) heb je altijd zwaktepunten waar de antennes en bijv. speaker gril zitten, die juist alleen de krachten concentreren wanneer je telefoon valt of gebogen wordt. Je krijgt dan een ander startpunt van een breuk, maar breken doet hij toch wel.
Theratron @Oon5 juli 2024 10:51
Heb je de telefoon in de link van de originele post gezien? Dat is voornamelijk een metalen (ik denk aluminium) unibody met alleen wat glas aan de bovenkant, een beetje zoals de eerste Pixels.
Ik kan me ook nog de HTC One herinneren, die had gewoon een aluminium unibody. Het kan wel gewoon, ook nu nog, maar de fabrikanten willen er volgens mij niet aan omdat het toch echt minder breekbaar is dan een achterkant van glas. Zelfs als de unibody wat gleuven voor de antennes enzo bevat.

[Reactie gewijzigd door Theratron op 22 juli 2024 13:28]

Oon @Theratron5 juli 2024 10:57
Je hebt toch ook gewoon glas aan de voorkant? :?

Ik snap je punt wel, maar ik denk dat je overschat hoeveel steviger zo'n telefoon gaat zijn als de zijkanten en achterkant grotendeels metaal zijn. Als ik de bend tests op YT zie van telefoons die grotendeels metaal zijn dan falen vaak zelfs de unibodies gewoon. Ze hoeven maar op een bepaald punt nét want dunner te zijn en alle kracht verzamelt zich daar.
Theratron @Oon5 juli 2024 11:13
Dat klopt wel, ze breken vaak bij de knoppen, zeker als die precies in het midden zitten. Maar ik heb het niet over bendtests, ik heb het over als je het ding per ongeluk op de grond laat vallen, van een niet al te grote hoogte. Dan heb je met glas aan één kant toch de helft minder kans op barsten dan als er aan twee kanten glas zit. Wellicht dat er dan wel een deukje in het aluminium komt te zitten, maar verder is zo'n toestel dan vaak nog wel in orde.
Martinus @NeverSettle5 juli 2024 10:01
vink wel heel mooi. Nord 3 draait hier nog prima, maar upgraden altijd leuk.
Vulcanic 4 juli 2024 15:39
Gemiste kans voor de aankondiging van de aankondiging van de aankondiging.
Asitis @Vulcanic4 juli 2024 15:45
Ik dacht al dat ik de teaser trailer van de aankondiging van de aankondiging van de aankondiging had gemist. 8)7
VATAV 5 juli 2024 23:45
Heb zelf 6 jaar lang een OP5 gehad, heel tevreden over. Vorig jaar een Nord 3 gekocht en heb alleen maar problemen. Al helemaal na de "upgrade" naar Android/OxygenOS 14.

Allemaal connectivity issues, na de update deed Android auto het opeens niet meer. Alle mogelijke dingen geprobeerd, niets hielp. Wil je terug downgraden naar Android 13, ok dan eerst even alle data op de PC overzetten. Ja jammer joh, USB poort werkt gewoon niet meer. Snap ik ook dat Android auto idd niet meer werkt. Wifi valt steeds weg, of is verbonden maar krijg geen internet. Zelfde met 4/5G.

Waardeloze support van Oneplus zelf. Valt wel allemaal binnen garantie, dus kan de telefoon opsturen. Vinden ze niets dan mag ik de verzendkosten zelf betalen. Wtf?

Gelijk de laatste keer dat ik iets van Oneplus heb gekocht. Zou het iedereen aanraden van die troep af te blijven.

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