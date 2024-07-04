OnePlus kondigt evenement aan voor vermoedelijke presentatie Nord 4-smartphone

OnePlus heeft een evenement aangekondigd op 16 juli. Het lijkt erop dat de fabrikant daar zijn Nord 4-smartphone gaat laten zien.

De uitnodiging laat een metalen plaatje met tekst zien en 'Nord' geschreven in metaalkleur, meldt FoneArena. De tekst vermeldt dat 'sommigen zeggen dat het onmogelijk is een metalen smartphone te maken in het 5G-tijdperk'. Daarmee lijkt OnePlus aan te duiden dat het gaat om een telefoon met een metalen ontwerp en 5G-antenne. Het evenement is op 16 juli in de Italiaanse stad Milaan. De presentatie van zijn voorganger Nord 3 5G vond bijna exact een jaar geleden plaats. De Nord CE4 Lite kwam al wel eerder uit.