OnePlus toont eerste afbeeldingen Nord 4, Pad 2, Watch 2R en Buds 3 Pro

OnePlus toont de eerste afbeeldingen van de Nord 4, Pad 2, Watch 2R en Buds 3 Pro. De producten worden op 16 juli volledig aangekondigd, maar uit de afbeeldingen zijn al enkele details op te maken.

Zo blijkt dat de eerder geteasede OnePlus Nord 4 voor het eerst sinds de OnePlus 5 weer een horizontaal camera-eiland krijgt, met de lenzen naast in plaats van onder elkaar. Verder meldt het merk dat het toestel met 7,99 millimeter de dunste Nord ooit is, grofweg 0,1 millimeter dunner dan het vorige model uit de midrangereeks. OnePlus liet eerder weten dat het toestel een metalen behuizing krijgt en daarvoor heeft het bedrijf naar eigen zeggen het antenneontwerp aangepast.

De Watch 2R verandert wat ontwerp betreft relatief weinig vergeleken met de Watch 2, afgezien van een tweede fysieke draaiknop aan de zijkant van het klokframe. De Watch 2 beschikte over een draaiknop en een reguliere 'actieknop'. De vernieuwde versie krijgt wederom een beloofde accuduur van 100 uur.

Over de OnePlus Pad 2 en Buds 3 Pro is relatief weinig informatie op te maken uit de afbeeldingen en het bijbehorende persbericht. De tablet ziet er vrijwel identiek aan zijn voorganger uit. De Buds 3 Pro worden geleverd in een ovalen oplaadcase, waar dat voorheen een vierkante case was. De oortjes zelf hebben een iets platter en ovaler steeltje; die waren voorheen cilindervormig.