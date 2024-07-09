OnePlus toont eerste afbeeldingen Nord 4, Pad 2, Watch 2R en Buds 3 Pro

OnePlus toont de eerste afbeeldingen van de Nord 4, Pad 2, Watch 2R en Buds 3 Pro. De producten worden op 16 juli volledig aangekondigd, maar uit de afbeeldingen zijn al enkele details op te maken.

OnePlus Nord 4 pad 2 watch 2r buds 3 proZo blijkt dat de eerder geteasede OnePlus Nord 4 voor het eerst sinds de OnePlus 5 weer een horizontaal camera-eiland krijgt, met de lenzen naast in plaats van onder elkaar. Verder meldt het merk dat het toestel met 7,99 millimeter de dunste Nord ooit is, grofweg 0,1 millimeter dunner dan het vorige model uit de midrangereeks. OnePlus liet eerder weten dat het toestel een metalen behuizing krijgt en daarvoor heeft het bedrijf naar eigen zeggen het antenneontwerp aangepast.

De Watch 2R verandert wat ontwerp betreft relatief weinig vergeleken met de Watch 2, afgezien van een tweede fysieke draaiknop aan de zijkant van het klokframe. De Watch 2 beschikte over een draaiknop en een reguliere 'actieknop'. De vernieuwde versie krijgt wederom een beloofde accuduur van 100 uur.

Over de OnePlus Pad 2 en Buds 3 Pro is relatief weinig informatie op te maken uit de afbeeldingen en het bijbehorende persbericht. De tablet ziet er vrijwel identiek aan zijn voorganger uit. De Buds 3 Pro worden geleverd in een ovalen oplaadcase, waar dat voorheen een vierkante case was. De oortjes zelf hebben een iets platter en ovaler steeltje; die waren voorheen cilindervormig.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 18:59 31

09-07-2024 • 18:59

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Reacties (31)

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dgtazzman81 9 juli 2024 19:22
De Pad 2 is de internationale versie van de Chinese Pad Pro die sinds enkele weken te koop is: 8 gen 3, 12.1 inch 144hz IPS, 128GB/256GB/512GB versies, hoewel het er op lijkt dat wij de 512GB (die ook 16GB ram heeft, ipv 12GB) versie niet zullen krijgen. Geen LTE model. Mooi tablet, maar wachten wat de prijs wordt, in China beginnen ze denk ik rond 400 EURO.

De watch 2R heeft in China wel een LTE variant, dus als deze naar het westen komt, zeer geinteresseerd, ik vind het ontwerp persoonlijk mooier dan de originele Watch 2. Voor de rest zijn de specs intern hetzelfde.
joost00719 9 juli 2024 19:16
Hopelijk komt de selfie-cam van de OP Nord 4 weer in de linker hoek te staan. Mijn werktelefoon heeft het in het midden, en ik vind dat echt heel erg lelijk en vervelend.
Gohan040 @joost007199 juli 2024 23:03
Smaken verschillen, mijn OCD (om het maar een naam te geven) kan er echt niet tegen dat die camera niet symmetrisch geplaatst is... Ik mis dan ook de popup camera van b.v de OnePlus 7 pro, wat zag dat er strak uit.
Xfade @Gohan04010 juli 2024 03:32
Maar die zat niet eens in het midden. Rare ocd.
Gohan040 @Xfade10 juli 2024 10:54
Mijn werktelefoon heeft het in het midden, en ik vind dat echt heel erg lelijk en vervelend.
Als je de OP7 Pro bedoeld, die camera zag je nooit behalve die zeldzame keer dat er een selfie gemaakt werd. Niet iets waar je dus constant naar kijkt en dus geen last van OCD.

[Reactie gewijzigd door Gohan040 op 22 juli 2024 14:17]

njitter @joost007199 juli 2024 20:03
De meeste telefoons hebben dat toch in het midden?
joost00719 @njitter9 juli 2024 20:21
Ja, maar de originele OnePlus Nord heeft deze in de linkerbovenhoek, en dat bevalt me eigenlijk enorm goed.
Bliksem B @joost007199 juli 2024 21:36
Eens. Hij was zelfs breder, maar viel wel minder op.
dgtazzman81 @joost007199 juli 2024 19:31
Komt in het midden, er zijn al officiele foto's waar het op te zien is.
Ramobo @joost0071910 juli 2024 07:38
Ik heb nog steeds mijn mi 9t pro met een popup selfie camera, spijtig dat die trend niet gebleven is. Er zit nergens een notch of zoals bij apple gigantische vlak in de weg om fullscreen iets te kijken.
Venix1990 @joost0071914 juli 2024 01:23
Vervelend want?
joost00719 @Venix199014 juli 2024 23:05
De iconen bovenin zijn dan gesplitst. Met een pil linksboven heb je dat niet. Met een cirkel in het midden heb je dat wel.
Uiteindelijk zal het een kwestie zijn van wennen.
DhrRob 9 juli 2024 19:12
Lijkt wel erg op de oudere Google Pixels zeg.
Roel1966
9 juli 2024 19:35
Eerlijk gezegd nog nooit een Oneplus apparaat in handen gehad en geen enkel idee hoe de hele software op een Oneplus werkt. Tot nu toe wel dan eens een Xiaomi en Lenovo tablet in handen gehad maar dat kon mij eerlijk gezegd niet echt bevallen. Misschien wel omdat ik nu eenmaal gewend ben aan Samsung OneUI en dat gewoon een prettige schil vind.

Qua uitzien van die Oneplus, dat camera eiland is wel apart maar ik eigenlijk niet echt snap waarom zo'n eiland aan een zijkant geplaatst word. Denk dat het veel praktischer is zoals dan Oneplus nu doet door het in de breedte te plaatsen zodat de smartphone niet zo wiebelt als je hem plat neer legt. Nu maakt het voor mij persoonlijk niet zoveel uit omdat ik toch altijd een hoes om de smartphone doe.
Stiello @Roel19669 juli 2024 19:42
Het "eiland" lijkt hier toch juist geen eiland maar een verzonken stuk metaal. Dat wat jij lijkt te zeggen is precies wat de Google Pixel telefoons vanaf de 6 gebruiken.
Roel1966
@Stiello9 juli 2024 19:45
Ha, inderdaad, valt mij nu pas op dat die Google pixels het eiland in de breedte hebben.
Stiello 9 juli 2024 19:36
Kan je dit nog een camera eiland noemen? Het lijkt geen opstaande rand te hebben, alleen de lenzen steken uit.
Jazco2nd 9 juli 2024 20:16
Kan iemand die fabrikanten uitleggen dat men weinig geeft om de dikte? Maak m gewoon gelijk aan het camera eiland. Rammelt het niet op de tafel en zit lekkerder in de hand. Dan heb je ook ruimte om het gewicht beter te verdelen..
Verwijderd @Jazco2nd9 juli 2024 23:37
De klanten geven waarschijnlijk wel om dikte, hoewel een iets dikkere telefoon niet opvalt in de hele dikke hoesjes waarin de meesten hun telefoon verstoppen. Dat laatste begrijp ik niet, je koopt een toestel vanwege het fraaie uiterlijk om het daarna op het scherm na nooit meer te zien😁.
Het wordt steeds lastiger een telefoon te vinden waar vorm niet boven functie is geplaatst.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:17]

Jazco2nd @Verwijderd9 juli 2024 23:45
Ik wel. Een telefoon kost enorm veel geld en is enorm makkelijk stuk te maken. Want zo worden ze ontworpen: overdreven veel glas. Bij het kleinste barstje vervalt je garantie al als je daar ooit gebruik van moet maken.

Dus je moet wel een goed hoesje hebben om je 500+ euro aankoop een aantal jaren mee te laten gaan.
Verwijderd @Jazco2nd9 juli 2024 23:47
Ik ook. Elk toestel dat niet zonder hoesje goed in de hand ligt valt af. Mijn toestel is 4 jaar oud, krijgt al een jaar geen updates meer. Een vervanger is moeilijk te vinden.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:17]

HJVDD @Verwijderd10 juli 2024 08:08
Sorry, maar elk jaar komen er honderden nieuwe telefoons op de markt? En je kunt geen vervanger vinden?
Of snap ik dit verkeerd?
euchromatic @HJVDD10 juli 2024 09:05
Ik begrijp het wel. Ik heb een Pixel 4a met 5.8" scherm en waardeer de goede camera en het compacte formaat. Als ik zoek op nieuwere Android modellen met <6" scherm van minder dan een jaar oud, is de keuze zéér beperkt.
Jazco2nd @HJVDD10 juli 2024 09:13
Hij heeft helemaal gelijk. De meeste toestellen die uit komen zijn off the shelf met wat aanpassingen. Ze verschillen nauwelijks van elkaar.
Zeker als je van een licht model komt of een compact model of beide heb je vrijwel geen keus meer: veel zwaarder en groter.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 14:17]

Verwijderd @HJVDD10 juli 2024 20:43
Ik zoek een toestel met een plastic achterkant, plat scherm, goed hanteerbaar zonder hoes en met een accuduur vergelijkbaar met wat ik nu heb. Hoewel de huidige toestellen een (veel) grotere accu en een veel zuiniger (oled)scherm hebben komt vrijwel geen toestel in de buurt van mij Huawei P40 lite uit 2020. Er is geen vooruitgang meer, mensen kopen om iets nieuws te hebben. De fabrikanten weten dat😁
Venix1990 @Verwijderd14 juli 2024 01:25
Waarom geen hoesje? Dat snap ik niet.. telefoons zijn nu eenmaal glad tegenwoordig
Willie-b @Verwijderd10 juli 2024 20:22
Helemaal mee eens, waarom een mooie telefoon kopen om deze vervolgens in een spuuglelijk hoesje te stoppen. Ik snap dat echt niet.
Venix1990 @Willie-b14 juli 2024 01:27
Er zijn tegenwoordig hele mooie hoesjes. Ook steeds dunner. Je kunt alle prints krijgen die je wilt. Dus dat is geen punt wat je nu zegt.

Mensen willen hun vaak dure aankoop beschermen. En het is maar wat je mooi noemt.. een gladde achterkant met een naam van de fabrikant op.. misschien de telefoon nog in een kleur..

[Reactie gewijzigd door Venix1990 op 22 juli 2024 14:17]

Willie-b @Venix199015 juli 2024 18:51
Zelfs als er al een mooi hoesje te vinden is. Ik koop geen mooie telefoon om em te verstoppen in een hoesje. Als ik dat zou doen dan zou ik wel een lelijke telefoon kopen, die zijn er ook genoeg.
Venix1990 @Willie-b16 juli 2024 16:12
Lol. Wat is een mooie telefoon?
YoghurtO_o 9 juli 2024 20:32
Benieuwd naar de OnePlus buds 3 Pro. Ik heb de normale Buds 3 en die zijn qua prijs/prestatie extreem goed en zien er ook goed uit. Pasvorm is meh, ze vallen snel uit je oren, maar erg comfortabel omdat ze niet diep zitten. De nieuwe buds 3 pro zien er niet zo heel chique uit eerlijk gezegd, vooral vergeleken met de goedkopere Buds 3 (iedereen die ze bij mij ziet vindt ze er goed uitzien)

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