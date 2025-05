OnePlus Watch 3 krijgt weer twee processors, komt op 18 februari uit

OnePlus onthult de eerste beelden van de Watch 3. Het merk stelt dat het horloge een maximale accuduur van zestien dagen in de energiebesparingsmodus krijgt en beschikt over twee processors. Het bedrijf brengt de OnePlus Watch 3 op 18 februari uit in Europa.

De OnePlus Watch 3 krijgt net als de voorganger twee processors: de Snapdragon W5-prestatiechip en de nieuwe en energiezuinige BES2800 MCU op basis van een 6nm-procedé. De chipconfiguratie zou voor een accuduur van vijf dagen zorgen in Smart Mode en tot zestien dagen in de energiebesparingsmodus. OnePlus claimt dat het horloge binnen tien minuten opgeladen is voor een dag gebruik. De accu is vergroot van 500 naar 631mAh vergeleken met de voorganger.

Het bedrijf brengt de Watch 3 op 18 februari in Europa en Noord-Amerika uit. Het horloge komt uit in de kleuren Emerald Titanium-groen en Obsidian Titanium-zwart. Er zijn nog geen prijzen bekendgemaakt.