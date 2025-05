'OpenAI bereikt laatste stap in ontwerpproces eigen AI-chip'

OpenAI heeft naar verluidt de laatste stap bereikt in het ontwerpproces van zijn eigen AI-chip. Het Amerikaanse bedrijf zou nog steeds op koers zijn om de custom AI-chip in 2026 door TSMC te laten produceren en nadien in de eigen infrastructuur te gebruiken.

Reuters schrijft dat OpenAI de AI-chip wil laten bakken op een 3nm-procedé van TSMC. De chip zou aanvankelijk in beperkte aantallen worden ingezet en voornamelijk worden gebruikt om AI-modellen te draaien. Het onderdeel zal echter ook in staat zijn om AI-modellen te trainen.

Volgens bronnen die Reuters sprak is het team dat de chip ontwerpt de afgelopen maanden toegenomen tot ongeveer veertig personeelsleden. Voormalig Google Tensor-ontwikkelaar Richard Ho staat nog steeds aan het hoofd van de afdeling. In oktober vorig jaar was er nog sprake van twintig werknemers.

Het is niet de eerste keer dat Reuters bericht over de AI-chip van OpenAI. In oktober vorig jaar schreef het persagentschap nog dat het AI-bedrijf samenwerkt met Broadcom en TSMC aan de custom AI-chip. OpenAI werkte toen naar verluidt aan gespecialiseerde inferencechips. In tegenstelling tot de meeste huidige processors is zo'n chip niet bedoeld om kunstmatige intelligentie te trainen, maar om op basis van een 'afgetraind' model en nieuwe informatie een resultaat te berekenen. De AI-chip zou vanaf 2026 geproduceerd worden. Op dit moment koopt OpenAI gpu's en andere processors bij fabrikanten zoals Nvidia.