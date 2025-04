Meta wil in 2025 65 miljard dollar stoppen in AI en 1,3 miljoen gpu's bezitten

Meta is van plan om dit jaar 60 tot 65 miljard dollar te investeren in AI, laat ceo Mark Zuckerberg weten. Aan het eind van 2025 wil het bedrijf in totaal meer dan 1,3 miljoen AI-gpu's in gebruik nemen.

Mark Zuckerberg zegt dat hij zijn AI-investeringen dit jaar flink wil opschalen, onder meer om zijn toekomstige AI-model Llama 4 aan te kunnen drijven. Aan het eind van dit jaar wil het bedrijf in totaal 'meer dan' 1,3 miljoen datacenter-gpu's bezitten. Het is niet precies duidelijk hoeveel AI-accelerators Meta momenteel al heeft, maar eind vorig jaar gaf Zuckerberg aan meer dan 100.000 H100-gpu's te gebruiken om Llama 4 mee te trainen.

De nieuwe gpu's moeten ervoor zorgen dat Meta eind 2025 1 gigawatt aan extra AI-rekenkracht in bedrijf neemt. Daarnaast zou Meta zijn AI-teams 'significant' willen uitbreiden en een AI-tool willen maken die een deel van de r&d-code gaat schrijven. In totaal budgetteert Zuckerberg 60 tot 65 miljard dollar voor AI in 2025. Ter vergelijking: in 2024 verwachtte het bedrijf in totaal zo'n 40 miljard dollar uit te geven aan AI.

Daarnaast verwacht Zuckerberg dat zijn Meta AI-tools tegen het eind van het jaar door meer dan een miljard mensen worden gebruikt. Aan het eind van 2024 waren er volgens de ceo 600 miljoen gebruikers. In december kondigde Zuckerberg al aan een AI-datacenter te bouwen dat 2 gigawatt aan vermogen verbruikt. Dit gebouw zou zo'n 370.000 vierkante meter moeten beslaan.

Ook verschillende AI-concurrenten hebben aangegeven hun investeringen in kunstmatige intelligentie dit jaar te verhogen. Onder meer OpenAI, Oracle, Arm, Microsoft en Nvidia zijn van plan om in 2025 gezamenlijk 100 miljard dollar te investeren in een nieuwe AI-infrastructuur in de VS. AI-start-up xAI liet in december weten dat het zijn supercomputer Colossus wilde uitbreiden van 100.000 naar een miljoen AI-accelerators.