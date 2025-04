'Apple stelt nieuwe manager aan om problemen rondom Siri en AI op te lossen'

Apple heeft een manager aangesteld om de moeizame ontwikkeling van Siri en Apple Intelligence aan te pakken. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman op basis van gesprekken met ingewijden.

Apple heeft oudgediende Kim Vorrath, die hiervoor werkte aan de software voor de Vision Pro-headset, aangesteld als manager van het AI-team, aldus Gurman. Volgens de journalist staat ze bekend om het verbeteren van 'geplaagde producten'. Met deze aanstelling hoopt Apple naar verluidt dat zijn AI-producten meer in lijn komen met die van de concurrentie.

Volgens de journalist ziet de techreus zijn AI-activiteiten nu als 'grootste uitdaging' binnen het bedrijf, terwijl dat voorheen nog zijn mixedrealityheadset was. Vorrath en haar team gaan zich in de eerste plaats bezighouden met het verbeteren van de onderliggende infrastructuur van assistent Siri en met het verbeteren van de eigen AI-modellen, blijkt uit een interne memo van John Giannandrea.

Laatstgenoemde is momenteel het hoofd van Apples AI-divisie, maar volgens bronnen van Bloomberg twijfelen leidinggevenden binnen het bedrijf aan zijn vermogen om Apple tot marktleider op het gebied van AI te maken. Gurman schrijft dat Vorrath ervoor moet zorgen dat alle neuzen van het AI-team dezelfde kant op komen te staan.

Apple is al enige tijd bezig om Siri door middel van AI te verbeteren, al verloopt dat volgens Gurman nog moeizaam. In april zou Apple als onderdeel van iOS 18.4 een nieuwe versie van zijn assistent willen uitbrengen, gevolgd door een nog geavanceerdere versie in 2026. De laatstgenoemde update moet Siri meer laten lijken op spraakassistenten als ChatGPT Advanced Voice Mode en Google Gemini Live.