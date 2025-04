Threads gaat advertenties tonen in VS en Japan

Threads is begonnen met het tonen van advertenties in de VS en Japan. Ze verschijnen tussen de andere posts door. Het is nog niet duidelijk wanneer er in andere delen van de wereld reclames op het socialemediaplatform worden getoond.

Meta begint naar eigen zeggen met een 'beperkte, vroege test van advertenties' in Threads. Vooralsnog gaat het enkel om 'een klein aantal' merken dat in de VS en Japan gaat adverteren. De advertenties komen tussen de reguliere posts in de feed te staan. Meta gebruikt de activiteit van gebruikers binnen Threads en Instagram om gepersonaliseerde reclames te kunnen tonen. Het bedrijf zegt dat het zorgvuldig gaat kijken hoe de test verloopt, voordat advertenties breder worden ingezet.

Threads werd op 5 juli 2023 uitgebracht in de Verenigde Staten als concurrent van X. Doordat het platform tot dusver geen advertenties toont, is het momenteel verlieslijdend. The Information schreef in november al dat Meta van plan was om in januari reclames te tonen van een klein aantal adverteerders.