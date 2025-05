Instagram-algoritme toonde gewelddadige content, Meta biedt excuses aan

Instagram-gebruikers zagen enige tijd per ongeluk allerlei gewelddadige en andere schokkende beelden op hun Reels-pagina. Instagram-moederbedrijf Meta zegt dat het om een fout ging, die inmiddels is opgelost. Ook biedt het bedrijf zijn excuses aan.

Diverse Instagram-gebruikers klaagden online dat er plots allerlei gruwelijke beelden verschenen in hun Reels-feed, schrijft CNBC. Het ging bijvoorbeeld om beelden van dode lichamen, ernstige verwondingen en geweld. De posts werden gelabeld als 'gevoelige content'. Een aantal van de getroffen gebruikers had naar eigen zeggen de hoogste moderatie-instelling aan staan, waardoor alle gevoelige content juist uit de feed geweerd moet worden.

"We hebben een fout opgelost waardoor sommige gebruikers content in hun Instagram Reels-feed zagen die niet aanbevolen had moeten worden. We verontschuldigen ons voor deze fout", zegt een woordvoerder van Meta tegenover CNBC.