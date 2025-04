Instagram onthult Edits-app voor montage van video's

Instagram kondigt Edits aan, een app waarmee gebruikers video's kunnen monteren. Moederbedrijf Meta kondigt de app aan op de dag dat TikToks vergelijkbare montageapp CapCut niet meer beschikbaar is in de Verenigde Staten. Edits moet ergens in februari uitkomen.

Instagram-hoofd Adam Mosseri zegt dat de app een 'suite van creatieve tools' krijgt, waarmee gebruikers video's kunnen monteren en ideeën kunnen opdoen en opslaan. Ook spreekt hij over een hogere kwaliteit camera, wat zou kunnen suggereren dat gebruikers via Edits filmpjes in een resolutie hoger dan 1080p kunnen opnemen. Dat is tot dusver de hoogst mogelijke resolutie voor Reels op Instagram.

Verder krijgt Edits, op basis van de previewpagina van de app in de App Store, een inzichtenpagina waar makers statistieken over hun content kunnen inzien. Ze kunnen daar bijvoorbeeld inzien hoe gebruikers interactie voeren met hun video's en hoeveel filmpjes overgeslagen of doorgespoeld worden.

De aankondiging van Meta vindt op dezelfde dag plaats als de initiële verbanning van TikTok in de Verenigde Staten, net als de bijbehorende videobewerkingstool CapCut. Op de dag van het ingaan van de verbanning en de gelijktijdige inauguratie van Donald Trump meldde het sociale medium van ByteDance dat de nieuwe Amerikaanse president de verbanning uitstelt door middel van een executive order, ofwel een presidentieel decreet. De montageapp van ByteDance blijft vooralsnog om onbekende redenen onbruikbaar voor mensen in de Verenigde Staten.

Overigens ontkent Mosseri dat Edits een alternatief voor CapCut wordt en dat de app al maanden in ontwikkeling is. In een reactie op kritiek van The Verge-journalist Chris Welch zegt de Instagram-baas dat Edits meer verschillende tools krijgt en 'waarschijnlijk een kleinere doelgroep' heeft. Ook belooft hij AI-videomontagetools.