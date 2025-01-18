Instagram Reels krijgt verwijzing naar nieuwe 'Vrienden'-feed

Instagram begint met de uitrol van twee nieuwe functies voor Reels. Gebruikers krijgen voortaan een verwijzing naar een feed te zien met daarin enkel filmpjes die vrienden en volgers leuk vinden. Het wordt ook eenvoudiger om in contact te treden met elkaar.

Instagram-ceo Adam Mosseri legt in een Instagram-video uit dat gebruikers zullen kunnen nagaan welke vrienden en/of volgers de Reel-filmpjes leuk vinden. Als er op de profielfoto wordt gedrukt, kan vervolgens een gesprek worden geopend. Het hoofd van het socialemediaplatform wil op deze manier meer sociale interactie bij gebruikers creëren tijdens het bekijken van Reels.