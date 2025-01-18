Instagram Reels krijgt verwijzing naar nieuwe 'Vrienden'-feed

Instagram begint met de uitrol van twee nieuwe functies voor Reels. Gebruikers krijgen voortaan een verwijzing naar een feed te zien met daarin enkel filmpjes die vrienden en volgers leuk vinden. Het wordt ook eenvoudiger om in contact te treden met elkaar.

Instagram-ceo Adam Mosseri legt in een Instagram-video uit dat gebruikers zullen kunnen nagaan welke vrienden en/of volgers de Reel-filmpjes leuk vinden. Als er op de profielfoto wordt gedrukt, kan vervolgens een gesprek worden geopend. Het hoofd van het socialemediaplatform wil op deze manier meer sociale interactie bij gebruikers creëren tijdens het bekijken van Reels.

Nieuwe functies Instagram Reels. Bron: TechCrunch
Nieuwe functies Instagram Reels. Bron: TechCrunch

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 18-01-2025 12:40
11 • submitter: Fox

18-01-2025 • 12:40

11

Submitter: Fox

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Reacties (11)

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Vyo 18 januari 2025 15:42
Correlatie is geen causatie maar dit kan ik niet los zien van het mogelijke verbod op TikTok aankomende zondag. Zuckerberg ruikt geld en begint alvast functies uit te rollen. Hij heeft ook al eerder aangegeven dat TikTok "ongekende competitie" is en een speerpunt moest zijn.

Daarnaast is niet alleen de timing opvallend met de huidige exodus naar RedNote, het is de zoveelste keer dat Facebook/Meta/Zuckerberg schaamteloos functies kopieert van concurrerende social media platformen. Paar van de meest bekende voorbeelden:
  • Snapchat stories (2011)--> Facebook / Instagram / WhatsApp Stories (2017)
  • Twitch (2011) --> Facebook Gaming (2018)
  • Ebay (1995) --> Facebook Marketplace (2016)
  • Tinder (2012) --> Facebook Dating (2019)
  • Foursquare (2009) --> Facebook Places (2010)
  • Periscope (maart 2015) --> Facebook / Instagram Live (augustus 2015)
Data van de Wikipedia pagina's over bedrijven zelf en het History of Facebook artikel. Zou daar evt. encryped chat van Signal ook aan kunnen toevoegen maar dat grenst aan "convergent evolution" I guess.
Yoshi @Vyo20 januari 2025 09:02
is dat het enige bedrijf dat dat doet? Stilstaan is achteruitgaan en beter kopieren dan slecht uitvinden. Facebook zelf is al een kopier van eerdere populaire sociale media.
funrider @Vyo20 januari 2025 12:12
Mooi overzicht. Vergeet ook Threads (2023) niet wat een Twitter / X (2006) alternatief is.
Jeebus 18 januari 2025 17:45
Ik dacht even dat het om een aparte feed ging met alleen fotos en videos van vrienden. Je weet wel, een beetje hoe een sociaal netwerk eigenlijk zou moeten zijn en hoe het ooit was.
keverjeroen @Jeebus18 januari 2025 20:11
Dat bestaat al in lang in Instagram.. Druk links boven op 'voor jou' en maak je keuze.
Martinez- 18 januari 2025 12:47
'Het wordt ook eenvoudiger om in contact te treden met elkaar.'

Dus eigenlijk was het niet zo social op Instagram ;) . Anders zouden ze wel de term 'NOG eenvoudiger' gebruikt hebben.
jpsch 18 januari 2025 13:13
Soort TikTok dus.
TheJoe 18 januari 2025 13:44
Heeft TikTok al jaren.
MiesvanderLippe 18 januari 2025 16:04
Ik zou wel social media gebruiken als de primaire interface bestond uit mensen die ik expliciet volg en in chronologische volgorde. En dan het liefst met een optie om te betalen dat ze me verder gewoon met rust kunnen laten.
sovereignthrone 18 januari 2025 16:10
met daarin enkel filmpjes die vrienden en volgers leuk vinden
uh oh

[Reactie gewijzigd door sovereignthrone op 18 januari 2025 16:11]

keverjeroen 18 januari 2025 20:12
En ook zijn nu reels tot 3 minuten te maken en gaan ze van vierkante foto's nu over op verticale foto's.

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