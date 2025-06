Snapchat verhoogt eisen om geld te mogen verdienen via platform

Snapchat heeft de eisen verhoogd om geld te kunnen verdienen via de Spotlight-functie op het platform. Waar eerst duizend volgers genoeg was, hebben makers nu 50.000 volgers nodig. De eis van tienduizend views is nu verhoogd naar een miljoen.

Snapchat voegt op 1 februari de manieren om geld te verdienen via Spotlight, zijn variant op TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts, samen met die via Stories, meldt het bedrijf. Het is onbekend in welke landen dat gebeurt, maar de huidige manieren van geld verdienen via Spotlight en Stories zijn actief in Nederland en België.

De nieuwe eisen zorgen er vermoedelijk voor dat minder makers in aanmerking komen voor het programma. Ook stelt het eisen aan activiteit: zo moeten makers tien van de 28 afgelopen dagen publiek hebben gepost op het platform. Snapchat test de nieuwe manier van geld verdienen nu al en voert het dus over een paar maanden definitief in. De eisen voor geld verdienen via Stories lagen al hoger