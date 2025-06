Snapchat krijgt advertenties in My AI en Spotlight

Snap gaat advertenties integreren in twee van zijn nieuwste functies, namelijk het door ChatGPT aangedreven My AI en in Spotlight. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het is onbekend wanneer de advertenties komen.

De advertenties in My AI zullen de vorm hebben van gesponsorde tekstlinks, meldt Engadget. Als gebruikers zoeken op een lokaal restaurant, komt My AI mogelijk met een gesponsord resultaat. Het moet gaan om relevante advertenties voor de chat, zo meldt Snapchat. Dat is ongeveer hetzelfde hoe Microsoft advertenties tot nu toe gebruikt in Bing.

Ook Spotlight, Snapchats platform voor korte video's zoals TikTok, krijgt ingebouwde advertenties. Daarmee was het bedrijf vorig jaar al aan het experimenteren, maar nu krijgen alle gebruikers met de advertenties te maken. De initiatieven moeten de advertentie-inkomsten van Snap laten stijgen. Afgelopen maanden had de chatapp juist te maken met een daling.