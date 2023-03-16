Bing Chat laat zien hoe advertenties kunnen werken bij chatbots

Met Bing Chat van Microsoft komt er voor het eerst een chatbot uit als commercieel product. Daardoor is nu voor het eerst te zien hoe een dergelijke chatbot omgaat met advertenties. Microsoft zegt tegen Tweakers de ads nog niet op de chatbot te hebben aangepast.

Voor Bing was er ChatGPT, maar zijn maker OpenAI heeft nooit advertenties gebruikt, omdat het doel van ChatGPT is om kennis en data te verzamelen, niet om geld te verdienen aan gebruikers. Bovendien verdient OpenAI geld met betaalde api-toegang tot zijn diensten.

Bing Chat van Microsoft is gebaseerd op het werk van OpenAI en komt voort uit de grote investeringen en de samenwerking tussen beide bedrijven. Bing Chat is ook maar één onderdeel van de AI-strategie van Microsoft. Het had al Copilot in GitHub, maar die was niet gebaseerd op GPT. De nieuwe Copilots in veel zakelijke diensten zijn dat wel. Daarbij schrijft Copilot suggesties voor mails aan klanten bijvoorbeeld. Microsoft kondigt donderdag vermoedelijk nog meer integraties van OpenAI-chatbots in zijn diensten aan.

De Chat-functie van zoekmachine Bing is een dienst voor consumenten en hangt vast aan de zoekmachine zelf. Hij zit niet alléén in de browser, want ook Skype heeft hem en hij komt in de Windows-taakbalk.

Wat Microsoft zegt over ads in Bing Chat

Terwijl Microsoft bij zakelijke diensten geld verdient door de abonnementskosten voor die diensten, leunt Bing als zoekmachine sinds jaar en dag op advertenties. Is dat model te kopiëren naar de chatbot en zo ja, hoe ziet dat eruit?

Sinds de aankondiging heeft Microsoft daar aandacht voor gehad. In de gebruiksvoorwaarden staat dat al. "Deze Online Services, inclusief gespreksinteracties tussen computers en personen, kunnen reclame bevatten." Dat is natuurlijk vaag en algemeen, want wat betekent dat?

Microsoft Advertising-topman Rob Wilk zei daar al iets over bij de aankondiging. "Microsofts vermogen om complexe zoekopdrachten diepgaander en beter te begrijpen, en het inzicht dat we zullen krijgen in de intentie van gebruikers door middel van gesprekken, zullen adverteerders slimmere en beter bruikbare mogelijkheden bieden om met klanten in contact te komen."

Betere data dus om advertenties op af te stemmen, en dat is gunstig voor adverteerders, zegt Wilk. "Met gepersonaliseerde ervaringen verwachten we nog relevantere boodschappen te kunnen leveren aan consumenten, met als doel een betere Return On Investment voor adverteerders."

Daar zit bovendien een cumulatief effect bij, want Microsoft verwacht dat het gebruik steeds verder groeit. "En naarmate het gebruik toeneemt, verwachten we een groter volume dat leidt tot meer mogelijkheden voor adverteerders om hun gewenste klanten te bereiken. Het potentieel van deze nieuwe technologie wordt nog onderzocht, maar we weten dat deze fundamentele verandering van de zoekmachine-ervaring ons nieuwe mogelijkheden zal bieden om traditionele advertentie-ervaringen opnieuw te bekijken - samen."

Hoe ads in Bing Chat er nu uitzien

Na die eerste aankondiging is Microsoft niet meer teruggekomen op advertenties in zijn chatbot - tot nu. Dus, zitten ze er al in? Ja, zo tipte een tweaker de redactie, met een voorbeeld dat zowaar te reproduceren bleek. Ook bij andere prompts waarbij je advertenties verwacht in een zoekmachine, kwamen in het antwoord van Bing Chat advertenties naar boven.

Dat gaat zo: je geeft een prompt en vraagt daarmee iets. Bing Chat geeft antwoord en sommige van die antwoorden bevatten bronlinks. Die kun je zien als voetnoten, maar op desktop is het ook mogelijk om op de tekst zelf te klikken. Erop gaan staan met de muisaanwijzer geeft al een preview van de link.

In onze testen zagen we twee verschillende fenomenen. In plaats van een enkele bronlink geeft Bing Chat twee bronlinks: eentje met waar het de informatie vandaan heeft en eentje met een advertentie. Dat kan zijn voor dezelfde site of naar een heel andere site van een ander bedrijf. Ook komt het voor dat er twee links staan naar dezelfde site, waarvan er eentje een advertentie is. De advertentie kan boven of onder staan.

Het is goed op te merken dat de advertenties niet apart voor Bing Chat gemaakt lijken. Ze zitten ook op de eerste pagina van de zoekresultaten als je het reguliere zoekvenster gebruikt. Het is wel de vraag hóe Bing kiest, want van de twaalf resultaten op een testopdracht waren er acht advertenties op de zoekpagina. Daarvan kwamen er maar twee terug bij Bing Chat.

Ook goed om te weten: de advertenties komen later. Eerst verschijnt het antwoord, even later zijn de reguliere bronlinks klikbaar, maar de preview bij de hover met advertenties verschijnt pas een paar seconden later.

Je kunt je zelfs afvragen of het gaat om advertenties in Bing Chat zelf. Het is nu onduidelijk, maar het lijkt erop dat bedrijven niet apart afrekenen voor de advertenties in Bing Chat. Ze zijn duidelijk contextueel, maar niet precies gericht. Microsoft gebruikt het previewvenster simpelweg deels als advertentieruimte om ads die in Bing Search zitten op een andere plek te laten zien.

Advertenties in Bing Chat, maart 2023Advertenties in Bing Chat, maart 2023Advertenties in Bing Chat, maart 2023Advertenties in Bing Chat, maart 2023

Bing houdt het bij die advertenties, zegt Microsoft in een toelichting tegen Tweakers. "In de chatmodus, wanneer je geciteerde bronnen ziet, zullen die citaten een mix zijn van algoritmeresultaten zoals je zou zien in traditionele zoekresultaten en van advertentieplaatsingen. En we zullen 'advertentie' toevoegen naast de advertenties. Achter de 'leer meer' ervaring in de conversatiemodus zal geen verdienmodel zitten en gebruikers zullen geen advertenties zien."

Die advertenties komen uit de zoekmachine, maar zijn wel live geveild voor de opdracht. "Elke keer dat iemand een zoekopdracht uitvoert, voert Microsoft Advertising een advertentieveiling uit om te bepalen welke advertenties worden getoond en waar ze worden geplaatst op de pagina met zoekresultaten." Daarbij lijkt Microsoft een prompt dus te zien als zoekopdracht. Dat is ook zichtbaar als Bing weergeeft een bepaalde zoekopdracht uit te voeren.

Op termijn zullen die advertenties vermoedelijk specifiek voor Chat zijn, maar dat is nu nog niet zo. "In eerste instantie hoeven adverteerders geen additioneel werk te doen en worden hun huidige zoekcampagnes automatisch uitgebreid naar deze nieuwe ervaring. Op langere termijn is dat natuurlijk altijd nieuwe potentie als we innoveren om nieuwe scenario's en advertentiemogelijkheden te ontsluiten."

Uitdagingen van advertenties bij chatbots

Microsoft heeft advertenties toegevoegd op de enige logische plek in de interface: de linkpreview. Vermoedelijk zijn advertenties niet ingeprogrammeerd. Immers, het is al lastig genoeg om op het liveweb de relevantste informatie te vinden. Als Bing in het gegenereerde antwoord ook nog rekening moet houden met advertenties, had dat de ontwikkeling vermoedelijk complexer gemaakt. Microsofts GPT-model heet het Prometheus-model.

Een 'large language model' is bovendien per definitie een onvoorspelbaar stuk software. Bing Chat geeft soms op precies dezelfde vraag een heel ander antwoord, een fenomeneen dat bij ChatGPT en andere GPT-toepassingen ook zichtbaar is. Dat ligt dus niet aan advertenties, maar aan de manier waarop hij het antwoord genereert.

Dat maakt de basis voor contextueel of gericht adverteren lastig. Immers, het is makkelijk na te gaan of een gebruiker een stofzuiger zoekt, maar het is lastig te zeggen wat Bing vervolgens terugzegt. Dat lijkt de reden te zijn dat ads nu deels contextueel zijn, maar deels los lijken te staan van het antwoord.

Bovendien speelt vertrouwen een rol. Het integreren van advertenties in chatbots in dit stadium heeft een afbreukrisico. De antwoorden van Bing Chat zijn soms al bizar genoeg zonder dat gebruikers een commercieel motief vermoeden. Hoe zal dat zijn als er in de tekst van de antwoorden advertenties komen?

Bing Chat zegt af en toe dat er inderdaad advertenties in de antwoorden staan, en af en toe ontkent de software dat dat zo is. Dat is typisch voor de wispelturigheid van chatbots, waarbij ze met veel bravoure op het ene moment het ene beweren en op een volgend moment volstrekt het tegenovergestelde.

Wat in elk geval duidelijk is, is dat Microsoft geld wil gaan verdienen met advertenties in Bing Chat. Net zoals alles aan deze ontwikkeling staan ook ads nog in de kinderschoenen. Het is de vraag op welke manier Microsoft de integratie van advertenties in zijn chatbot wil gaan doen. Google heeft nog niets gezegd over advertenties in zijn chatbot Bard.

Advertenties in Bing Chat, maart 2023Advertenties in Bing Chat, maart 2023Advertenties in Bing Chat, maart 2023Advertenties in Bing Chat, maart 2023

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 06:00
106 • submitter: Despotes98

16-03-2023 • 06:00

106

Submitter: Despotes98

Lees meer

Microsoft stopt met verstrekken Bing-zoekgegevens aan andere diensten
Microsoft stopt met verstrekken Bing-zoekgegevens aan andere diensten Nieuws van 15 mei 2025
Microsoft verwijdert advertenties uit Skype
Microsoft verwijdert advertenties uit Skype Nieuws van 2 augustus 2024
GitHub brengt Copilot Enterprise-abonnement uit voor 39 dollar per gebruiker
GitHub brengt Copilot Enterprise-abonnement uit voor 39 dollar per gebruiker Nieuws van 27 februari 2024
Bunq introduceert AI-chatbot Finn voor beantwoorden vragen over financiën
Bunq introduceert AI-chatbot Finn voor beantwoorden vragen over financiën Nieuws van 20 december 2023
Microsoft maakt Bing Chat beschikbaar voor iedereen, komt later met plug-ins
Microsoft maakt Bing Chat beschikbaar voor iedereen, komt later met plug-ins Nieuws van 4 mei 2023
Deeplearningpionier Geoffrey Hinton verlaat Google, wil waarschuwen voor AI
Deeplearningpionier Geoffrey Hinton verlaat Google, wil waarschuwen voor AI Nieuws van 2 mei 2023
Wiskundige formules zijn voortaan beter af te lezen in Bing Chat
Wiskundige formules zijn voortaan beter af te lezen in Bing Chat Nieuws van 22 april 2023
Google-ceo: AI-functies komen beschikbaar in Search
Google-ceo: AI-functies komen beschikbaar in Search Nieuws van 6 april 2023
CNBC: Google zet Assistant-team in om ontwikkeling Bard te ondersteunen
CNBC: Google zet Assistant-team in om ontwikkeling Bard te ondersteunen Nieuws van 31 maart 2023
Google brengt hub uit die informatie over specifieke adverteerders weergeeft
Google brengt hub uit die informatie over specifieke adverteerders weergeeft Nieuws van 29 maart 2023
Google voegt carrousel met 'perspectieven' toe aan zoekresultaten
Google voegt carrousel met 'perspectieven' toe aan zoekresultaten Nieuws van 29 maart 2023
Amerikaanse mediabedrijven willen gecompenseerd worden door AI-bedrijven
Amerikaanse mediabedrijven willen gecompenseerd worden door AI-bedrijven Nieuws van 26 maart 2023
'Microsoft wil dat concurrerende AI-tools geen gebruik meer maken van Bing-data'
'Microsoft wil dat concurrerende AI-tools geen gebruik meer maken van Bing-data' Nieuws van 25 maart 2023
ChatGPT krijgt plug-ins om informatie uit externe diensten te verzamelen
ChatGPT krijgt plug-ins om informatie uit externe diensten te verzamelen Nieuws van 24 maart 2023
Mozilla gaat aan 'betrouwbare' opensource-AI werken met nieuwe start-up
Mozilla gaat aan 'betrouwbare' opensource-AI werken met nieuwe start-up Nieuws van 23 maart 2023
Microsofts Bing-AI-chatbot krijgt ondersteuning voor het maken van afbeeldingen
Microsofts Bing-AI-chatbot krijgt ondersteuning voor het maken van afbeeldingen Nieuws van 21 maart 2023
Google maakt Bard-AI-chatbot beschikbaar, eerst alleen in VS en VK
Google maakt Bard-AI-chatbot beschikbaar, eerst alleen in VS en VK Nieuws van 21 maart 2023
Onderzoekers waarschuwen voor 'toevalspapegaai' bij AI-tekstgenerators
Onderzoekers waarschuwen voor 'toevalspapegaai' bij AI-tekstgenerators Nieuws van 20 maart 2023
Bing Chat komt met functie om links naar antwoorden van chatbot te delen
Bing Chat komt met functie om links naar antwoorden van chatbot te delen Nieuws van 18 maart 2023
Baidu presenteert Chinese ChatGPT-concurrent Ernie Bot
Baidu presenteert Chinese ChatGPT-concurrent Ernie Bot Nieuws van 17 maart 2023
Microsoft gaat generatieve AI verwerken in Microsoft 365-kantoortoepassingen
Microsoft gaat generatieve AI verwerken in Microsoft 365-kantoortoepassingen Nieuws van 16 maart 2023
Microsoft-software voor klantenservice krijgt AI-integratie voor schrijven mails
Microsoft-software voor klantenservice krijgt AI-integratie voor schrijven mails Nieuws van 6 maart 2023
Microsoft geeft Bing-AI-chatbot gespreksstijltoggle
Microsoft geeft Bing-AI-chatbot gespreksstijltoggle Nieuws van 3 maart 2023
Grote Windows 11-update introduceert onder meer Bing-AI-chatbot in taakbalk
Grote Windows 11-update introduceert onder meer Bing-AI-chatbot in taakbalk Nieuws van 28 februari 2023
Microsoft maakt Bing Chat-preview beschikbaar voor smartphones en Skype
Microsoft maakt Bing Chat-preview beschikbaar voor smartphones en Skype Nieuws van 22 februari 2023
Microsoft verhoogt limieten Bing tot zes reacties per chat en zestig per dag
Microsoft verhoogt limieten Bing tot zes reacties per chat en zestig per dag Nieuws van 21 februari 2023
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws E-commerce Microsoft Bing Chatbot ChatGPT OpenAI

Reacties (99)

-Moderatie-faq
99
91
30
1
0
48
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Blaise 16 maart 2023 07:40
Ik was Bing's dieetadviezen aan het testen bij bepaalde allergieën omdat mijn vrouw diëtetiek studeert en bezorgd was of haar baan toekomst had.

Nadat ik dieetadvies vroeg voor een persoon met coeliakie (gevoelig voor tarwe) en diabetes type 2, en een redelijk bruikbaar antwoord kreeg, volgde daarna een advertentie voor Pizza Hut.

Dat was duidelijk nog een losstaande advertentie.

[Reactie gewijzigd door Blaise op 24 juli 2024 23:52]

pennenlikker @Blaise16 maart 2023 10:57
Pizzahut heeft ook glutenvrije pizza wellicht dat hij daarmee verward is geraakt.
Polydeukes @Blaise16 maart 2023 13:37
Totaal offtopic dus bij voorbaat excuses, maar als je coeliakie hebt, heb je meer dan alleen een tarwe-allergie. Je hebt dan een glutenallergie/intolerantie en gluten zijn eiwitten die voorkomen in sommige granen en in graanproducten, waaronder tarwe. Een tarwe-allergie bestaat ook, en dan ben je niet allergisch voor de gluten in andere granen die geen familie zijn van tarwe.
Gemmeke @Meiklokje16 maart 2023 11:11
Je kan een AI slimmer maken dan de mens door een AI te laten maken door een AI.
bimmy @Meiklokje24 maart 2023 15:13
Klinkt als iemand die werkzaam is in een sector die waarschijnlijk geheel dreigt te verdwijnen en vervangen zal worden door AI. AI's zijn nu al beter in Nederlands als jij, dus dat is alvast 1 ding waar ze beter een AI voor kunnen inzetten. _/-\o_
ggj87 16 maart 2023 09:16
Waarom moet alles meteen weer verpest worden door advertenties?? :(
Alxndr @ggj8716 maart 2023 10:18
Omdat mensen te beroerd zijn te betalen voor problemen en diensten en maar denken dat alles gratis moet zijn.

Gratis bestaat niet.

Neem gewoon een abo bij chat GPT zelf
jordyS1 @Alxndr16 maart 2023 22:52
kan ik met chatgpt in het nederlands praten of moet dan alles in het engels? (dit is een oprecht serieuze vraag)
JoeB2C @jordyS116 maart 2023 23:37
Kan gewoon in het Nederlands.
Alxndr @jordyS117 maart 2023 09:38
Ja hoor zonder problemen, al moest ik een paar keer om een antwoord in het NL vragen omdat ik 95% van tijd wel Engels gebruik.
ggj87 @Alxndr16 maart 2023 10:23
Als je overal op internet of je pc voor moet betalen dan wordt het bijna onbetaalbaar om een computer of smartphone te gebruiken. En veel advertenties die je ziet op internet zijn oplichting en/of spelen je gegevens door zodat het uiteindelijk wel bij oplichters terecht komt en je mailbox weer volstroomt met spam. En dat moet ik belonen met een abbonement of aankoop? Dacht het niet
Mathijs Kok @ggj8716 maart 2023 10:30
Okay, en hoe gaan die services dan betaald worden als jij niet wil betalen en geen reclame wil hebben? Microsoft gaat $10.000.000.000 investeren in ChatGTP, de clue ligt in het woord 'investeren'. Links om of rechts om zal die betaald moeten worden.

Mijn gok is dat vrijwel iedereen over 5 jaar een betaald account heeft bij een AI aanbieder en dat Google zoals we het nu kennen meer een research tool zal worden. Wie wil er nou weten waar je iets kan vinden in plaats van een antwoord te krijgen?
ggj87 @Mathijs Kok16 maart 2023 10:40
Als advertenties terug zo zouden worden als vroeger dan had ik er al een stuk minder moeite mee. Toen was een advertentie een simpel .jpg of .gif'je met een directe link naar de site van de adverteerder. Zo zou ik het iig doen als ik een advertentie zou plaatsen op mijn site (heb geen site). Nu zitten er links in die via tig sites naar de adverteerder leiden of zijn ze expres vervelend midden in filmpjes gestopt om je maar te bewegen een Premium abbo af te laten dwingen nemen. Daarnaast jatten ze ook nog eens allerlei data waarvan je niet weet wat er mee gebeurt of wat er precies verzameld is. Ik houd niet van dat soort praktijken
johnbetonschaar @ggj8716 maart 2023 11:50
Ik houd niet van dat soort praktijken
Niemand houdt daarvan en iedereen zou liever statische advertenties hebben die ergens een klein plekje innemen en de presentatie van de content zelf niet vernachelen. Helaas kunnen adtech bedrijven zichzelf niet beheersen en introduceren ze toch whatever it takes waardoor mensen gemiddeld genomen meer ads zien en aanklikken, waardoor veel mensen de ads weer gaan blocken, waardoor ze weer nieuwe trucjes moeten verzinnen etc. etc. En zo zijn we aangeland op het punt waarop inderdaad alles verpest is door ads :X

Het is deels een probleem met de gebruikers zelf zoals @Alxndr aangeeft, dat alles maar gratis moet zijn, en niemand bereid is om bijvoorbeeld een klein bedrag te betalen voor informatie en internet diensten. Voor kranten en magazines op papier is dat vrij normaal maar voor websites, services en software om onduidelijke reden niet. Maar je kunt het niet alleen op de gebruikers afwentelen, het grootste probleem is wat mij betreft de bedrijven zelf. Als die genoegen zouden nemen met adverteren via zoiets als Acceptable Ads [1], of met een ad-netwerk zouden komen waarbij gebruikers zich voor een redelijke prijs (zeg 5 euro per maand) zouden kunnen uitkopen van alle ads, dan zouden heel veel mensen dat doen denk ik. In plaats daarvan moet elke website volgeplakt worden met ads, en kosten ad-free abbo's eerder 5 euro per website per maand. Dat wordt inderdaad snel onbetaalbaar en staat in geen enkele verhouding tot de te verwachten 'opbrengst per gebruiker' van ads. Dus een combinatie van hebberigheid van alle partijen zowel gebruikers, als content eigenaren als adtech bedrijven helaas 8)7

[1] https://acceptableads.com/standard/
SuHwak @johnbetonschaar16 maart 2023 12:27
Om het contrast te schetsen:

Ik ben een kwartier bezig geweest in de filtering log van AdGuard om de blokkade van dit artikel op te heffen zonder dat ik de gruwelijke advertenties in m'n mik krijg gedouwd.

Tot ik dit artikel zag wist ik niet eens dat er advertenties in Bing Chat zaten. Specifiek nog even gekeken zonder ad-blocker. En nog "gevraagd" om advertenties zelfs: "I'm looking for a power adapter for a macbook air released in 2014". Komt met Apple website winkel resultaten. Vervolgens "Are there physical stores near me ([plaatsnaam]) that sell them?" Komt met Amac, en MediaMarkt.

Dat is antwoord op mijn vraag, én mogelijk advertentie, maar geen andere (web) shops als reactie op mijn eerste/tweede vraag. Ook niet in de links zoals in het artikel geschreven. Misschien geluk?

Met ad-blocker aan werden er 79 elementen geblokkeerd, maar toen ik het uitgezet had was er geen verschil zichtbaar of in functionaliteit.

Dát is het verschil.

[Reactie gewijzigd door SuHwak op 24 juli 2024 23:52]

nightgold @ggj8716 maart 2023 12:17
De "vroeger" die ik herinner had schreewerige lawaaierige flash advertenties :+
MilanSxD @nightgold17 maart 2023 16:02
Misschien komen ggj87 en ik dan van een iets vroegere vroeger :+
Maar ik kan me de "Schiet 5 iPhones en win" reclames ook nog wel herinneren haha.
Alxndr @ggj8717 maart 2023 09:46
heb je enig idee wat voor bedragen je het over hebt, wat een reclame aan 1 gebruiker laten zien een website oplevert?

Het gaat om centen per dag, de meeste sites zouden al meer inkomsten hebben als bezoekers en dubbeltje per dag zouden betalen.

En nogmaals, je bent een gegeven paard wel heel erg diep in de bek aan het kijken als je niet alleen over reclames klaagt, maar ook nog het soort etc.

Je draait het te makkelijk om, jij wil die site bezoeken, dus accepteer je de voorwaarden of je gaat maar naar de concurrent.
CopyCatz 16 maart 2023 08:21
Dit gaat handhaving nog een stuk complexer maken, voorzover het al realistisch was. Waar je voorheen nog gewoon de broncode kon bestuderen op gebruikte algoritmes, ga je nu dus krijgen dat reclame straks "meegetraind" gaat worden in de kennis van zo'n bot. Je zult dan monitoring moeten hebben op het trainen van de bot omdat je daar in feite weer mee kan gaan sjoemelen. Leg dat nog maar eens uit aan een politicus en ik zie overheden echt niet de capaciteit hebben voor een behoorlijke governance.
DropjesLover @CopyCatz16 maart 2023 09:22
Wat dat je van de schimmigheid van de effectiviteit van de advertentie voor de plaatsende partij? Als bedrijf A en B een advertentie plaatsen, dan moet de AI voor beiden er een even aantrekkelijk stuk test omheen genereren dat de gebruiker verleidt om er op te klikken. Hoe waardeer je dat in termen van prijs voor te plaatsen Ad?
Evanesco 16 maart 2023 06:39
Mijn eerste reactie was ook: geweldig, weer meer reclame. Ik ben in zijn geheel gestopt met live tv kijken (onlangs ook het abonnement opgezegd) of radio luisteren omdat het niet meer te doen is imho vanwege de bak reclame. Dit is nog niet goed en wel volwassen technologie en we hebben het alweer over hoe we het kunnen gebruiken voor advertenties. |:(
aliberto @Evanesco16 maart 2023 06:51
Ik luister naar Top4000 van Radio10 en wanneer de internetradio wordt gestart krijg ik reclame en 1x in het uur reclame. Het ligt er dus maar net aan waar je naar luistert.

Maar 10 jaar geleden vond ik lineaire televisie al irritant. Je betaald in feite zeg minimaal €20 voor reclame en herhalingen kijken. Of programma's die leuk zouden moeten zijn met irritante bn'ers. Opgevolgd door talentenjacht shows 8)7

Per uur heb je per kanaal gemiddeld 20 minuten reclame. 8)7

Dan is een YouTube Premium Lite in combinatie met bijvoorbeeld een Netflix abonnement een betere deal voor hetzelfde geld.

[Reactie gewijzigd door aliberto op 24 juli 2024 23:52]

bvdbos @aliberto16 maart 2023 07:20
https://www.rijksoverheid...s-reclame-publieke-omroep
20% ofwel 12 minuten per uur volgens de mediawet... Maar dat wordt berekend per blok, een omroep kan ervoor kiezen om 72 minuten aaneengesloten reclame tussen 18.00 en 19.00 uit te zenden en de rest van de avond niets meer...

Maar een internet-kanaal is natuurlijk geen publieke omroep...
Leeghoofd21 @bvdbos16 maart 2023 08:04
Dat past niet in een uur ;)
SuHwak @Leeghoofd2116 maart 2023 12:31
Picture-in-picture :+
raro007 @bvdbos16 maart 2023 07:48
Ook wel op minder bekeken tijden weinig, reclame en wanneer veel mensen kijken veel reclame
tweakuwe @holoduke5116 maart 2023 08:31
Er is nog een genuanceerd gebied tussen teveel en niet.

Ik vind het wel lekker om tijdens het even een oude sitcom op te zetten. Als ik eet ben ik toch niet van het nadenken. Volgens mij zijn die momentjes van rust echt geen ramp voor dat laatste beetje intellect dat ik bezit.

Voor veel mensen heeft een aflevering of film kijken zo nu en dan misschien wel een heilzaam meditatief effect. We kunnen niet allemaal elk uur van de dag aan een magnum opus werken. Respect als jij dat wel kan, ik ben benieuwd naar wat je zoal produceert op momenten waar ik een serie aan zet.
grasmanek94 16 maart 2023 09:23
Dus van alle mogelijke manieren hoe AI's kunnen worden verzilverd in geld gaan ze voor Ads? Ai...
DerDee @grasmanek9416 maart 2023 10:55
Ads zijn de eenvoudigste manier om geld te verdienen in je product, naast eventuele hoofd verdienmodel. Mensen schoppen altijd tegen advertenties aan, zoals je ook hier in de reacties ziet. Maar zijn niet bereid om de portemonnee te trekken. Voor niets gaat de zon op en het geld moet ergens mee verdiend worden, al gaat het maar om terug verdienen van de investeringen die erin zijn gestopt.

Zelf ben ik erg benieuwd naar wat volgens jou een aantal van de mogelijke manieren is om geld te verdienen met ChatGPT naast het, reeds bestaande, afnemen van betaalde licentie. En houd hierbij rekening dat bij enquêtes 90% van de mensen die zeggen dat ze ergens voor willen betalen het uiteindelijk niet doen.
Artz @DerDee16 maart 2023 15:09
Dat eeuwige 'Mensen zijn niet bereid om te portemonnee te trekken'. Het is een grote fuik waar we met z'n allen de laatste 20 jaar in zijn gelopen. Eerst de consument gratis 10 jaar overal verslaafd aan maken (nieuws, entertainment, weet ik veel wat) en dan abbo's introduceren en dan in een stapjes verhogen tot we in een situatie zitten waarin iedereen minstens 3 streamings diensten heeft, abbo's op online kranten/magazines, patreons hier en daar, abbo's op software, abbo's op werkelijk alles. Ondertussen werd je data op steeds groffere schaal verzameld (ongeacht of je een abbo op iets had of niet) en DIE investeringen moeten WIJ financieren? Terwijl door die investeringen in al die geniepige onzichtbare dataverzameling wij nog meer een poot worden uitgedraaid? Het is de omgekeerde wereld. We zijn verslaafd gemaakt aan consumeren en de melkkoe moet steeds verder worden gemolken.

Heeft iemand ooit gevraagd om chatbots? Niet de consument. Die wil gewoon met een weldenkend mens van een helpdesk praten. Maar bedrijven moeten zo nodig meer en meer winst genereren dus verzonnen ze de chatbot. Zodat ze van die dure helpdeskmedewerker af waren. Maar de investeringen in AI blijken stiekem nog groter dan mensen en moeten natuurlijk iets opleveren. Dus: afwentelen op de consument.
grasmanek94 @DerDee16 maart 2023 16:03
Het echte geld zit hem in business to business, en anders consumenten abonnementen (maar dan moet je wel een aantrekkelijk product hebben).

Als het flopt omdat mensen ergen anders hun geld in investeren dan is het product of de dienst dus blijkbaar niet zo aantrekkelijk als de makers ervan dachten, of ze hebben het niet genoeg gehyped.
Yzord 16 maart 2023 07:21
Ik krijg bij dit artikel een sterk gevoel van advertisement verborgen in een artikel. Het langzaam ontwakende volk gereed maken voor AI met ads. Eerst brengen we het als een verlengstuk voor de peeps en dan vullen we het met ads. Eigenlijk precies zoals dit artikel.

Eerst lazen we maanden over de geweldige mogelijkheden van ChatGPT en nu worden we klaargestoomd om de ads te omarmen (en hebben hun een manier om adblockers te ontwijken).
SunnieNL @Yzord16 maart 2023 09:14
Maar wat verwacht je als je een vraag stelt aan een zoekmachine als 'wat is de beste vpn voor thuis' of 'wat is een goed kado voor iemand van 25' of 'wat is een goed hotel in ...'.
Gooi de vraag eens in de zoekmachine zelf, je krijgt dan hetzelfde resultaat. Vergeet niet dat Bing in welke vorm dan ook, een zoekmachine is.

Wat bing chat doet is het resultaat van een zoekopdracht mixen in een leesbare tekst. Het resultaat is ook gewoon wat je vraagt: hotels in een bepaalde omgeving of kado's voor iemand van 25. Je gaat in wikipedia niet vinden wat een goed hotel is in omgeving x.
johnbetonschaar @SunnieNL16 maart 2023 11:55
Het resultaat is ook gewoon wat je vraagt: hotels in een bepaalde omgeving of kado's voor iemand van 25
Nou ik heb nieuws voor je, en dat is dat als je op zoek bent naar iets, de beste opties zo goed als nooit de aanbieders zijn die het meeste geld investeren in ads om jou over te halen hun producten/diensten af te nemen.

Dat ze ads in chatbot AI willen stoppen verbaast me niks, maar dat er mensen zijn die oprecht denken dat die ads ze op wat voor manier ook helpen om de beste keuzes te maken waar ze hun geld aan uitgeven, dat verbaast me des te meer.
SunnieNL @johnbetonschaar16 maart 2023 14:45
De voorbeelden die ze hier aanhalen zijn ideeen voor hotels, kado's etc. Daarvoor kun je best gaan voor degene die je bijna als eerste ziet. Als ik om een kado vraag voor een vriendin en het komt met een kado waarvan ik denk dat ze dat daadwerkelijk leuk zou vinden, voldoet die optie gewoon en is het ook handig als ik gelijk door kan klikken (op het moment dat ik geen zin heb te zoeken naar waar ik het goedkoopst kan vinden).

Het maakt niet uit waar je gaat kijken, met dat soort vragen kom je nooit op een lijst uit dat niet biased is door degene die het schrijft. Dat soort zaken zullen nooit onpartijdig zijn.
Als een vrouw een blog schrijft over de beste kado's die ze voor haar verjaardag zou kunnen krijgen, gaat het altijd over die vrouw en grote kans dat ook daar zaken bij zitten waar ze over betaald krijgt (al is het maar de affiliate link naar het product). De vraagstelling is om ideeën op te doen.

Je kunt de vraag ook beter stellen:
Geef mij het goedkoopste hotel in [plaats] met de hoogste consumenten rating. Dat zal je al snel een andere uitkomst geven, maar zelfs dan kun je het zien als reclame. Wie zegt dat die consumentenrating wel klopt.
Ik was pas voor werk in een hotel met een hele goede score op de verschillende rating sites van consumenten, maar die voldeed totaal niet aan mijn standaard. Later kwam ik er achter dat ze korting geven op de prijs als je een goede review achterlaat voor je uitchecked.

Waar het om gaat is dat ik mij afvraag waarom niemand dit had verwacht in een zoekmachine, ookal stel je de vraag via de chat.
johnbetonschaar @SunnieNL16 maart 2023 15:49
De voorbeelden die ze hier aanhalen zijn ideeen voor hotels, kado's etc. Daarvoor kun je best gaan voor degene die je bijna als eerste ziet. Als ik om een kado vraag voor een vriendin en het komt met een kado waarvan ik denk dat ze dat daadwerkelijk leuk zou vinden, voldoet die optie gewoon en is het ook handig als ik gelijk door kan klikken (op het moment dat ik geen zin heb te zoeken naar waar ik het goedkoopst kan vinden).
Alle ad spots voor hotels en kado's worden opgekocht door de grote jongens, terwijl er in elke stad 1001 kleine hotels zijn die 10x beter/leuker zijn, en als je het over kado's hebt dan zijn er helemaal bijna oneindig veel meer mogelijkheden dan de kwats die ze je doorgaans proberen aan te smeren via advertenties. Op 'laagste prijs' zoeken/selecteren is vaak al helemaal een slecht idee, dingen zijn namelijk meestal goedkoop met een reden. Ik zou zeggen probeer het zelf eens uit en ga echt op zoek naar iets leuks in plaats van je keuzes te laten leiden door de bedrijven die de meeste poen aan advertenties uitgeven (of niet, dat is jouw keuze, het is maar een tip).
david-v
@Yzord16 maart 2023 08:47
ChatGPT kun je ook als dienst afnemen, het mooiste zou zijn als je de keuze had om een betaalde reclamevrije variant te hebben en een gratis variant met reclame.
kuurtjes 16 maart 2023 07:47
Dat heeft lang geduurd 8)7
litebyte 16 maart 2023 08:07
Wat als straks de reclame in het antwoord/resultaat wordt verwerkt....
david-v
@litebyte16 maart 2023 08:44
Sluikreclame in de chat. Dan zou je misschien een melding moeten tonen net zoals in films, lijkt me wel een goeie oplossing. Zolang je in de chat geen ongevraagde popups gaat krijgen is er nog mee te leven denk ik. Alle zoekmachines zitten vol reclame die prominent in beeld komt.

Wat ik heel graag zou willen is om reclame geheel te vermijden door te betalen voor een dienst. Ik zou het niet erg vinden om reclamevrij te kunnen zoeken en wat extra functionaliteit te krijgen. Ik snap, net zoals iedereen, dat het allemaal betaald moet worden en nu is de enige keuze reclame helaas
henturio @david-v16 maart 2023 08:54
Je kunt gewoon chatten via openAI zonder reclame.
david-v
@henturio16 maart 2023 09:06
Klopt, maar die is niet met het internet gekoppeld, bij Bing is de chat wel gekoppeld en krijg je een combinatie van actuele zoekopdrachten en antwoord net zoals je dat ook ziet bij chatgpt. Bijvoorbeeld, als je nu in chat van Bing vraagt,
Wat zijn de uitslagen van de staatseverkiezingen in Nederland in 2023?
dan krijg je als antwoord:
De definitieve uitslag van de staatsverkiezingen in Nederland in 2023 wordt vastgesteld op donderdag 23 maart of vrijdag 24 maart 2023 door het centraal stembureau.
De tekst is een link naar de website van de rijksoverheid waarin je ergens terug kan lezen wat chatgpt ook zegt, maar dan anders geformuleerd.

Je krijgt zo te zien een combinatie van huidige data uit zoekopdrachten en chatgpt conversatie.

Wat ik vooral waardeer is dat er bronnen bij vermeld worden en dan je vanuit de chat verder kan naar de websites. Dit is overigens niet heel anders dan wat je te zien krijgt bij Google bovenaan. Het verschil is denk ik dat Google tekst overneemt, waar chatgpt de informatie omzet volgens het taalmodel
Alxndr @litebyte16 maart 2023 10:16
Hoezo straks, daar gaat het hele artikel toch over?
litebyte @Alxndr16 maart 2023 10:31
Nee, gaat het niet, maar ik had het ook beter moeten formuleren. Dat het al gegeven antwoord/info gebasseerd is op betaalde informatie (reclame) het resultaat dus, en niet een woord/zinsdeel als commerciele link
loekf2 16 maart 2023 08:22
Ik ben weer gerust gesteld, vroeg me al af hoe ze AI voor "gepersonaliseerde ads" gaan gebruiken, want die willen we natuurlijk niet zien.
Verwijderd @loekf216 maart 2023 10:27
Die komen vanzelf..
Vind dit ook al vrij zorgelijk, als je naar die antwoorden van de AI kijken in de screenshot zie je vrij veel manipulatie vanuit die AI.
Splorky 16 maart 2023 09:11
Wel fijn, want ik von het al een gemis dat de feiten uit de reclame branche niet goed tot hun recht kwamen. Eindelijk kan zo meteen de training data bevuild worden met marketing praat zodat reclame geïnjecteerd kan worden als sluik reclame zelfs zonder het product te noemen. Marketing data heeft natuurlijk meer gewicht en kan niet tegen gesproken worden want dat vinden de adverteerders niet leuk. Zoals ieder antwoord kan de eindgebruiker niet achterhalen hoeveel reclame beïnvloeding er in de antwoorden zit.

Maar het begint onschuldig, mooi afgekaderd wat wel en geen reclame is.. Tot dat je teveel vragen stelt, dan wordt Bing boos.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.