Bing Chat laat zien hoe advertenties kunnen werken bij chatbots

Met Bing Chat van Microsoft komt er voor het eerst een chatbot uit als commercieel product. Daardoor is nu voor het eerst te zien hoe een dergelijke chatbot omgaat met advertenties. Microsoft zegt tegen Tweakers de ads nog niet op de chatbot te hebben aangepast.

Voor Bing was er ChatGPT, maar zijn maker OpenAI heeft nooit advertenties gebruikt, omdat het doel van ChatGPT is om kennis en data te verzamelen, niet om geld te verdienen aan gebruikers. Bovendien verdient OpenAI geld met betaalde api-toegang tot zijn diensten.

Bing Chat van Microsoft is gebaseerd op het werk van OpenAI en komt voort uit de grote investeringen en de samenwerking tussen beide bedrijven. Bing Chat is ook maar één onderdeel van de AI-strategie van Microsoft. Het had al Copilot in GitHub, maar die was niet gebaseerd op GPT. De nieuwe Copilots in veel zakelijke diensten zijn dat wel. Daarbij schrijft Copilot suggesties voor mails aan klanten bijvoorbeeld. Microsoft kondigt donderdag vermoedelijk nog meer integraties van OpenAI-chatbots in zijn diensten aan.

De Chat-functie van zoekmachine Bing is een dienst voor consumenten en hangt vast aan de zoekmachine zelf. Hij zit niet alléén in de browser, want ook Skype heeft hem en hij komt in de Windows-taakbalk.

Wat Microsoft zegt over ads in Bing Chat

Terwijl Microsoft bij zakelijke diensten geld verdient door de abonnementskosten voor die diensten, leunt Bing als zoekmachine sinds jaar en dag op advertenties. Is dat model te kopiëren naar de chatbot en zo ja, hoe ziet dat eruit?

Sinds de aankondiging heeft Microsoft daar aandacht voor gehad. In de gebruiksvoorwaarden staat dat al. "Deze Online Services, inclusief gespreksinteracties tussen computers en personen, kunnen reclame bevatten." Dat is natuurlijk vaag en algemeen, want wat betekent dat?

Microsoft Advertising-topman Rob Wilk zei daar al iets over bij de aankondiging. "Microsofts vermogen om complexe zoekopdrachten diepgaander en beter te begrijpen, en het inzicht dat we zullen krijgen in de intentie van gebruikers door middel van gesprekken, zullen adverteerders slimmere en beter bruikbare mogelijkheden bieden om met klanten in contact te komen."

Betere data dus om advertenties op af te stemmen, en dat is gunstig voor adverteerders, zegt Wilk. "Met gepersonaliseerde ervaringen verwachten we nog relevantere boodschappen te kunnen leveren aan consumenten, met als doel een betere Return On Investment voor adverteerders."

Daar zit bovendien een cumulatief effect bij, want Microsoft verwacht dat het gebruik steeds verder groeit. "En naarmate het gebruik toeneemt, verwachten we een groter volume dat leidt tot meer mogelijkheden voor adverteerders om hun gewenste klanten te bereiken. Het potentieel van deze nieuwe technologie wordt nog onderzocht, maar we weten dat deze fundamentele verandering van de zoekmachine-ervaring ons nieuwe mogelijkheden zal bieden om traditionele advertentie-ervaringen opnieuw te bekijken - samen."

Hoe ads in Bing Chat er nu uitzien

Na die eerste aankondiging is Microsoft niet meer teruggekomen op advertenties in zijn chatbot - tot nu. Dus, zitten ze er al in? Ja, zo tipte een tweaker de redactie, met een voorbeeld dat zowaar te reproduceren bleek. Ook bij andere prompts waarbij je advertenties verwacht in een zoekmachine, kwamen in het antwoord van Bing Chat advertenties naar boven.

Dat gaat zo: je geeft een prompt en vraagt daarmee iets. Bing Chat geeft antwoord en sommige van die antwoorden bevatten bronlinks. Die kun je zien als voetnoten, maar op desktop is het ook mogelijk om op de tekst zelf te klikken. Erop gaan staan met de muisaanwijzer geeft al een preview van de link.

In onze testen zagen we twee verschillende fenomenen. In plaats van een enkele bronlink geeft Bing Chat twee bronlinks: eentje met waar het de informatie vandaan heeft en eentje met een advertentie. Dat kan zijn voor dezelfde site of naar een heel andere site van een ander bedrijf. Ook komt het voor dat er twee links staan naar dezelfde site, waarvan er eentje een advertentie is. De advertentie kan boven of onder staan.

Het is goed op te merken dat de advertenties niet apart voor Bing Chat gemaakt lijken. Ze zitten ook op de eerste pagina van de zoekresultaten als je het reguliere zoekvenster gebruikt. Het is wel de vraag hóe Bing kiest, want van de twaalf resultaten op een testopdracht waren er acht advertenties op de zoekpagina. Daarvan kwamen er maar twee terug bij Bing Chat.

Ook goed om te weten: de advertenties komen later. Eerst verschijnt het antwoord, even later zijn de reguliere bronlinks klikbaar, maar de preview bij de hover met advertenties verschijnt pas een paar seconden later.

Je kunt je zelfs afvragen of het gaat om advertenties in Bing Chat zelf. Het is nu onduidelijk, maar het lijkt erop dat bedrijven niet apart afrekenen voor de advertenties in Bing Chat. Ze zijn duidelijk contextueel, maar niet precies gericht. Microsoft gebruikt het previewvenster simpelweg deels als advertentieruimte om ads die in Bing Search zitten op een andere plek te laten zien.

Bing houdt het bij die advertenties, zegt Microsoft in een toelichting tegen Tweakers. "In de chatmodus, wanneer je geciteerde bronnen ziet, zullen die citaten een mix zijn van algoritmeresultaten zoals je zou zien in traditionele zoekresultaten en van advertentieplaatsingen. En we zullen 'advertentie' toevoegen naast de advertenties. Achter de 'leer meer' ervaring in de conversatiemodus zal geen verdienmodel zitten en gebruikers zullen geen advertenties zien."

Die advertenties komen uit de zoekmachine, maar zijn wel live geveild voor de opdracht. "Elke keer dat iemand een zoekopdracht uitvoert, voert Microsoft Advertising een advertentieveiling uit om te bepalen welke advertenties worden getoond en waar ze worden geplaatst op de pagina met zoekresultaten." Daarbij lijkt Microsoft een prompt dus te zien als zoekopdracht. Dat is ook zichtbaar als Bing weergeeft een bepaalde zoekopdracht uit te voeren.

Op termijn zullen die advertenties vermoedelijk specifiek voor Chat zijn, maar dat is nu nog niet zo. "In eerste instantie hoeven adverteerders geen additioneel werk te doen en worden hun huidige zoekcampagnes automatisch uitgebreid naar deze nieuwe ervaring. Op langere termijn is dat natuurlijk altijd nieuwe potentie als we innoveren om nieuwe scenario's en advertentiemogelijkheden te ontsluiten."

Uitdagingen van advertenties bij chatbots

Microsoft heeft advertenties toegevoegd op de enige logische plek in de interface: de linkpreview. Vermoedelijk zijn advertenties niet ingeprogrammeerd. Immers, het is al lastig genoeg om op het liveweb de relevantste informatie te vinden. Als Bing in het gegenereerde antwoord ook nog rekening moet houden met advertenties, had dat de ontwikkeling vermoedelijk complexer gemaakt. Microsofts GPT-model heet het Prometheus-model.

Een 'large language model' is bovendien per definitie een onvoorspelbaar stuk software. Bing Chat geeft soms op precies dezelfde vraag een heel ander antwoord, een fenomeneen dat bij ChatGPT en andere GPT-toepassingen ook zichtbaar is. Dat ligt dus niet aan advertenties, maar aan de manier waarop hij het antwoord genereert.

Dat maakt de basis voor contextueel of gericht adverteren lastig. Immers, het is makkelijk na te gaan of een gebruiker een stofzuiger zoekt, maar het is lastig te zeggen wat Bing vervolgens terugzegt. Dat lijkt de reden te zijn dat ads nu deels contextueel zijn, maar deels los lijken te staan van het antwoord.

Bovendien speelt vertrouwen een rol. Het integreren van advertenties in chatbots in dit stadium heeft een afbreukrisico. De antwoorden van Bing Chat zijn soms al bizar genoeg zonder dat gebruikers een commercieel motief vermoeden. Hoe zal dat zijn als er in de tekst van de antwoorden advertenties komen?

Bing Chat zegt af en toe dat er inderdaad advertenties in de antwoorden staan, en af en toe ontkent de software dat dat zo is. Dat is typisch voor de wispelturigheid van chatbots, waarbij ze met veel bravoure op het ene moment het ene beweren en op een volgend moment volstrekt het tegenovergestelde.

Wat in elk geval duidelijk is, is dat Microsoft geld wil gaan verdienen met advertenties in Bing Chat. Net zoals alles aan deze ontwikkeling staan ook ads nog in de kinderschoenen. Het is de vraag op welke manier Microsoft de integratie van advertenties in zijn chatbot wil gaan doen. Google heeft nog niets gezegd over advertenties in zijn chatbot Bard.