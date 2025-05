Wiskundige formules zijn voortaan beter af te lezen in Bing Chat

Microsoft heeft een update doorgevoerd bij Bing Chat. Hierdoor zouden complexe wiskundige formules beter te lezen zijn. De AI-chatbot zou chatsessies voortaan ook minder snel afbreken en beter met actuele thema’s moeten kunnen omgaan.

In een blogpost van Microsoft staat te lezen dat Bing Chat nu ondersteuning biedt voor LaTex. Dat is een opmaak- en zetsysteem waarmee complexe wiskundige formules vormgegeven en geïntegreerd kunnen worden in documenten zodat ze daar eenvoudig te lezen zijn. Volgens Microsoft zorgt de ondersteuning van LaTeX ervoor dat complexe wiskundige formules nu beter leesbaar zullen zijn in Bing Chat.

Het bedrijf meldt ook dat gesprekken die gebruikers voeren met de AI-bot voortaan minder snel afgebroken zullen worden. Welke aanpassingen Microsoft hiervoor heeft gedaan, is niet duidelijk. Microsoft claimt ook dat Bing Chat voortaan 'betere' antwoorden zal geven op vragen die over de actualiteit gaan.