Microsoft geeft Bing-AI-chatbot gespreksstijltoggle

Gebruikers van de Bing-AI-chatbot kunnen met een gespreksstijltoggle aangeven of ze willen dat Bing creatievere antwoorden geeft of juist meer nauwkeurige. Microsoft gaf al aan zo'n toggle te overwegen. De chatbot bleek eerder op een vijandige of negatieve manier te kunnen reageren.

De toggle bestaat uit drie instellingen: creatief, gebalanceerd of nauwkeurig. Microsoft-president Mikhail Parakhin zegt op Twitter dat de toggle inmiddels voor alle gebruikers te zien moet zijn. De Precise-instelling, de nauwkeurige dus, moet volgens Parakhin 'feitelijkere' antwoorden geven dan de andere instellingen. Terwijl de Precise-toggle dus meer feiten en extra nauwkeurigheid moet bieden, moet de Creative-instelling voor 'originele' reacties zorgen met 'verrassing en entertainment'.

Achter de verschillende toggles zitten verschillende modellen, legt Parakhin uit. Het kan gaan om modellen die iets anders afgesteld zijn of om verschillende reinforcement learning from human feedback-modellen. Die rlhf-modellen leren van feedback van menselijke gebruikers.

Sinds medio februari heeft Microsoft de Bing-chatbot beschikbaar gesteld voor de eerste testgebruikers, een groep die stapsgewijs wordt uitgebreid. Microsoft erkende kort na introductie dat Bing bij langere sessies vijandige of negatieve reacties kan geven en gaf daarbij ook aan dat het 'niet volledig had verwacht' dat de chatbot voor sociaal vermaak gebruikt zou worden. Daarbij maakte het bedrijf bekend een gespreksstijltoggle te overwegen, die nu dus beschikbaar is.