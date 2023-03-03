Deep Silver toont kwartier aan gameplay Dead Island 2

Deep Silver en Dambuster Studios hebben bijna een kwartier aan gameplay van Dead Island 2 getoond. Tot op heden waren er alleen nog korte stukjes gameplay getoond, zonder zaken als de interface erbij.

De video toont zaken als vuurwapens, slagwapens, ongewapend vechten, ontwijkmanoeuvres en het gebruik van de omgeving om te helpen zombies uit te schakelen. Daarnaast komen ook quests aan bod en krijgen we een goed inkijkje in hoe Los Angeles met zombies eruitziet. Ook is kort het upgradesysteem te zien, waarbij bijvoorbeeld elemental schade aan wapens toegevoegd kan worden.

Dead Island 2 wordt een firstpersonshooter in een door zombies overweldigd Los Angeles. Spelers kunnen kiezen uit zes personages die ieder hun speciale krachten hebben. Daarnaast speelt het gebruik van voorwerpen in de spelwereld en het upgraden van wapens en je personage een grote rol.

Dead Island 2 is bijna tien jaar in ontwikkeling geweest en is de verantwoordelijkheid van meerdere studio's geweest. De game moet op 21 april uitkomen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series en Windows. Tweakers kon de game vorig jaar zomer spelen en schreef daar een preview over.

Dead Island 2 holderimage (fixed)
Wegens de minimumleeftijd om de video te bekijken, mag deze niet embedded getoond worden buiten YouTube, dus deze afbeelding is een link naar de videopagina.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 03-03-2023 10:29 53

03-03-2023 • 10:29

53

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Dead Island 2

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Reacties (53)

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T!mothy 3 maart 2023 11:02
Voor wie niet wil inloggen op youtube om de trailer te kijken.

Het viel mij op dat ze maar weinig refereren naar Dead Island 1. Ze hebben het over unieke features terwijl het grotendeels hetzelfde is als di1. Begrijp me niet verkeerd, ik ben er blij mee, maar ik zou toch minstens een referentie hebben verwacht. Hoe dan ook, ik wacht de review af, maar zoals het nu lijkt komt deze in mijn collectie!
G_Dragon
3 maart 2023 11:37
Ziet er goed uit zeg, heerlijke die gore in dit spel! Dat worden veel bloederige gevechten, vond dit ook zo goed gedaan bij het eerste deel toen die uitkwam. Ik denk alleen niet dat ik Dead Island 2 bij release ga halen omdat ik eerst nog geen tijd heb vanwege andere spellen die ik aan het spelen ben, maar dit spel ga ik sowieso daarna nog halen.
Verwijderd @G_Dragon3 maart 2023 12:00
Ik vind dat 'gore' anders erg tegenvallen, lijkt meer op een game van ehm tien jaar geleden :+
je slaat iemand op zn kop, en plats een zelfde animatie van rode spetters, elke keer weer.
RoamingZombie @Verwijderd3 maart 2023 12:32
10 jaar geleden zag het er echt niet zo gedetailleerd uit. Herinneringen zijn vaak nostalgisch gekleurd en mooier dan de werkelijkheid.
Joost B. @Verwijderd3 maart 2023 12:30
Ze hebben thans een "Flesh system" geïntroduceerd waardoor elke slag uniek zou moeten lijken. Ik denk zelfs dar het werkt via procedural genration.
Asitis 3 maart 2023 10:35
Als ik die trailer zie, met die voice-over, moet ik toch denken aan Cyberpunk's gameplay trailer dat er ook 1 op 1 in de game zat. M.a.w. het zegt toch nog niet veel over het uiteindelijke product.
CHKYBSTRD 3 maart 2023 10:40
Ziet er lekker bloederig uit, ik heb de game via amd klaar staan. Erg benieuwd hoe lang de game interessant genoeg blijft om te spelen, qua visuals ziet het er iig prima uit!
XoNaR2k22 @CHKYBSTRD3 maart 2023 16:09
Hetzelfde hier, gratis bij m’n AMD kaartje.
Ben benieuwd !
Verwijderd 3 maart 2023 10:49
Ben erg benieuwd, was zeker wel fan van de eerste game. De makers van de eerste game hebben daarna Dying light gemaakt (wat zeker ook een hele toffe game is). Leuk dat dit deel weer in een zonnige locatie is en veel humor heeft. Ik heb hem in pre-order staan, maar eerst over 3 weken RE4 remake!
Tweakwondo 3 maart 2023 10:57
Mooi hoe de lichaamsdelen uit elkaar gerukt kunnen worden
De voice over maakt het echter wel spannender dan wat het is althans voor mij want veel van de info die hij vertelt zitten ook in DL1 zoals de wapens de upgrades en traps lijken heel erg identiek
het hoeft geen negatieve impact te hebben op de game wel geeft het mij nu al een been there done that gevoel als ik terug denk aan het vorige deel
.jef 3 maart 2023 11:00
En nu maar hopen dat er een VR-versie komt!
Xerxks 3 maart 2023 11:01
Na lang wachten dan toch deel 2, waar ik overigens erg naar benieuwd ben.
De gameplay geeft mij goede hoop.

Het is overigens vaak maar afwachten met games die lang in ontwikkeling zijn.
Er zijn een paar foute en een paar goede voorbeelden hoe het wel of niet moet o.a.:
- Prey
- Doom
- The last guardian
Vagax 3 maart 2023 11:38
Ik was het alweer vergeten maar toen ik mijn 6700 XT kocht kreeg ik Dead Island 2 er 'gratis' bij :P Ben benieuwd
moonlander 3 maart 2023 10:39
10 jaar! Wauw, dan loop je ook wel erg achter de nieuwste technieken aan lijkt mij.

"firstpersonshooter" hier wordt niet in geschoten als ik de gameplay zie.
Verwijderd @moonlander3 maart 2023 10:44
Dan zal je net verkeerd door het filmpje hebben geskipped. Het eerste wat ik zelf zag toen ik er net ff doorheen skipte was juist een gun.
CHKYBSTRD @Verwijderd3 maart 2023 10:47
Ze laten juist idd het nieuwe flesh system zien, daarom de zwaarden en messen etc.
Hu9o @moonlander3 maart 2023 10:45
Dan heb je niet lang genoeg gekeken.

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