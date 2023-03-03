Deep Silver toont kwartier aan gameplay Dead Island 2

Deep Silver en Dambuster Studios hebben bijna een kwartier aan gameplay van Dead Island 2 getoond. Tot op heden waren er alleen nog korte stukjes gameplay getoond, zonder zaken als de interface erbij.

De video toont zaken als vuurwapens, slagwapens, ongewapend vechten, ontwijkmanoeuvres en het gebruik van de omgeving om te helpen zombies uit te schakelen. Daarnaast komen ook quests aan bod en krijgen we een goed inkijkje in hoe Los Angeles met zombies eruitziet. Ook is kort het upgradesysteem te zien, waarbij bijvoorbeeld elemental schade aan wapens toegevoegd kan worden.

Dead Island 2 wordt een firstpersonshooter in een door zombies overweldigd Los Angeles. Spelers kunnen kiezen uit zes personages die ieder hun speciale krachten hebben. Daarnaast speelt het gebruik van voorwerpen in de spelwereld en het upgraden van wapens en je personage een grote rol.

Dead Island 2 is bijna tien jaar in ontwikkeling geweest en is de verantwoordelijkheid van meerdere studio's geweest. De game moet op 21 april uitkomen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series en Windows. Tweakers kon de game vorig jaar zomer spelen en schreef daar een preview over.