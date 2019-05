Dead Island 2 is volgens THQ Nordic nog steeds in productie

THQ Nordic werkt nog steeds aan Dead Island 2. Dat liet de uitgever weten tijdens een financiële presentatie over de kwartaalcijfers. De uitgever van de game, waarvan de aankondiging in 2014 plaatsvond, bracht lang niets over de game naar buiten.

Tijdens zijn financiële kwartaalpresentatie liet het bedrijf kort een slide zien met alle opkomende releases, waar Dead Island 2 ook tussen stond. Het bedrijf laat niet veel los over de zombiegame, alleen dat er nog steeds aan gewerkt wordt. Ook is er een nieuw logo voor de game ontworpen.

Uitgever Deep Silver introduceerde de game in 2014. De ontwikkeling van het spel had de afgelopen jaren meerdere problemen. Nadat de ontwikkelaar van het eerste deel uit de serie, Techland, aan Dying Light ging werken, nam Yager het vervolg op zich. Drie jaar later haalde Deep Silver Yager van het project wegens een verschil in visie, meldt Gameindustry.biz. Sumo Digital nam het project vervolgens van Yager over waarna het stil bleef rond de zombiegame.

Tijdens dezelfde presentatie liet THQ Nordic weten dat het werkt aan 80 games, waarvan 32 al aangekondigd zijn maar 48 nog niet gepresenteerd zijn. Een van die onaangekondigde games is een 'triple A'-titel van 4A Studios, onder andere bekend van de Metro-reeks. Eerder deze week werd bekend dat THQ Nordic gamestudio Piranha Bytes overnemen.