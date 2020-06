Ontwikkelaarsversie van Dead Island 2 is op internet verschenen

Er is een vroege versie van Dead Island 2 opgedoken op het internet. De game die al zes jaar geleden werd aangekondigd, werd geplaagd door vertragingen.

Het gaat waarschijnlijk om een build die al jaren oud is, en waarvan de bron onduidelijk is. De build is speelbaar en er zijn afbeeldingen en video's van online gezet die een idee geven hoe Dead Island 2 eruit ziet. Omdat de game dus al jaren oud is, is onduidelijk in hoeverre de getoonde beelden nog overeen komen met de huidige staat van de game.

Wat de huidige staat van Dead Island 2 is, is echter onduidelijk. De game had namelijk al in 2015 moeten uitkomen, maar dat lukte niet. In 2016 werd er een nieuwe ontwikkelaar op gezet, maar bleef het daarna stil, waardoor velen dachten dat het project stilletjes is afgelast. Vorig jaar werd echter bevestigd dat er nog altijd een release op de planning staat, al is er geen releasedatum genoemd.

Kortgeleden verscheen er ook al een build van een andere game, namelijk SimRefinery van Maxis. Deze game is echter veel ouder, en was bedoeld als trainingsprogramma voor het oliebedrijf Chevron, met als doel om werknemers te leren hoe een olieraffinaderij werkt. De game was verloren gewaand.