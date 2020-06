Verloren gewaande sim-game van Maxis is online gezet

Een game van ontwikkelaar Maxis waarin een olieraffinaderij wordt gesimuleerd, is onlangs online verschenen. Het gaat om SimRefinery, een spel dat nooit is afgemaakt en waarvan werd gedacht dat er geen kopieën meer van waren. Iemand heeft nu toch een kopie weten op te duiken.

Dat meldt Ars Technica. De website berichtte eerder al over het verloren gewaande SimRefinery, waarna een lezer op zoek ging en erin slaagde om een werkende kopie van de game te vinden op een 3,5"-diskette. Hij slaagde erin de game van de diskette te halen en te uploaden op archive.org.

SimRefinery is ontwikkeld door een tak van Maxis genaamd Maxis Business Solutions. Die maakte de game voor oliebedrijf Chevron; laatstgenoemde wilde de game gebruiken om medewerkers te trainen in het werken in een olieraffinaderij. Het trainingsprogramma zou weinig succesvol zijn geweest, waarna het project is stopgezet en Maxis er verder geen aandacht meer aan besteedde. Omdat de game verloren leek te zijn gegaan, kwam er weer aandacht voor. Het spel is overigens nooit afgemaakt, en uit een korte test van Ars Technica blijkt dat niet alle functies werken.

De persoon die de broncode van de game heeft weten te vinden, stelt dat hij deze heeft verkregen van een vriend die in de jaren 90 in de olie-industrie werkte. Nadere details zijn er echter niet. De game kan worden uitgeprobeerd via de website, of door de software te importeren in een simulator zoals Dosbox.

Maxis is vooral bekend van de simulatiegame SimCity, waarvan de eerste versie al in 1989 uitkwam. Het bedrijf werd uiteindelijk overgenomen door EA.