Specificaties van HTC Desire 20 Pro komen naar buiten

Er zijn een aantal specificaties gevonden van de HTC Desire 20 Pro, een nog onaangekondigde smartphone. Het toestel krijgt vermoedelijk een Snapdragon 665-soc, vergezeld van 6GB ram. De software is gebaseerd op Android 10.

De smartphone is door HTC nog niet aangekondigd, maar kwam enige tijd geleden al in geruchten naar buiten. Veel details waren er echter nog niet. Nu zijn een aantal technische specificaties naar buiten gekomen via de Google Play Console, zo merkte Android Police op. Uit die gegevens blijkt onder andere dat HTC naast de Snapdragon 665-soc kiest voor een scherm met resolutie van 2340x1080 pixels en een pixeldichtheid van 400 dpi. Daarnaast wordt melding gemaakt van 6GB ram, een Adreno 610-gpu en Android 10.

Het apparaat zou er volgens de bron uitzien 'als een OnePlus 8 aan de voorkant en een Mi 10 aan de achterkant'. Er zijn echter nog geen afbeeldingen verschenen van de HTC Desire 20 Pro, en het is niet bekend wanneer HTC de aankondiging zou willen doen.

HTC heeft in het verleden veel Android-smartphones uitgebracht, maar in de afgelopen jaren zijn activiteiten op een lager pitje gezet. Google nam een deel van het bedrijf over, en vervolgens werd een groot deel van het personeel ontslagen.