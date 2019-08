Chinees bedrijf presenteert eerste smartphone onder HTC-merknaam

Het Chinese bedrijf In One heeft de HTC Wildfire X gepresenteerd. Het is de eerste keer dat een ander bedrijf een smartphone gaat uitbrengen onder de merknaam van het Taiwanese bedrijf. Het gaat om een budgetmodel voor India.

In One rust de Wildfire X uit met een MediaTek Helio P22-soc, zo staat op de productpagina. Die heeft acht Cortex A53-processorkernen op maximaal 2GHz en een IMG PowerVR GE8320-gpu. Er komen varianten met 3GB geheugen en 32GB opslag of 4GB geheugen en 128GB aan opslag.

Het scherm is 14,3x6,8cm groot en de 6,22"-lcd heeft een resolutie van 1520x720 pixels met een oppervlak van 96,5 vierkante centimeter en een druppelvormige inkeping. De telefoon heeft een 12-megapixelcamera en een 8-megapixelcamera met een beeldhoek die het equivalent is van 2x zoom ten opzichte van de primaire camera. De derde camera doet alleen dienst als dieptesensor. De accu heeft een capaciteit van 3300mAh. In One brengt de HTC Wildfire X volgende week in India uit voor tienduizend roepies, omgerekend momenteel ongeveer 125 euro. De duurdere versie met meer geheugen en opslag moet 163 euro kosten.

Het is voor het eerst dat HTC zijn naam heeft gelicenseerd aan een ander bedrijf voor het maken van een smartphone. Het bedrijf kondigde dit jaar al enkele modellen aan voor een release in sommige landen, zoals de Desire 19 en U19e. De meest recente release in de Benelux is de Desire 12. HTC gebruikte de naam Wildfire eerder voor twee budgetsmartphones. De eerste Wildfire kwam uit in de zomer van 2010, opvolger Wildfire S volgde een jaar later.

HTC heeft een veel kleinere smartphonedivisie dan voorheen. Het verkocht een deel aan Google. Het bracht met de U12+ en blockchainsmartphone Exodus de voorlopig laatste high-end modellen uit. Dit jaar verschenen er alleen goedkopere smartphones van de Taiwanese fabrikant.

Nu is HTC begonnen met het licenseren van zijn merknaam, maar tot twaalf jaar geleden was dat juist omgekeerd. HTC ontwierp en produceerde smartphones die andere bedrijven onder eigen naam konden uitbrengen, waaronder de MDA Vario voor T-Mobile en de O2 XDA.