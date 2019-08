Kiesraad wil digitaal versturen van stemmen na verkiezingen weer mogelijk maken

De Kiesraad adviseert dat stembureaus bij toekomstige verkiezingen weer digitaal gegevens kunnen versturen om opmerkelijke uitslagen snel te kunnen detecteren. Sinds 2017 worden de stemresultaten uitsluitend op papier overgedragen na verkiezingen.

Volgens de Kiesraad vergroot het toestaan van digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en stembureaus de transparantie en controleerbaarheid. "Door gebruik van deze bestanden bij de vaststelling van de uitslag toe te staan, wordt het centraal stembureau weer in staat gesteld om ‘opmerkelijke’ uitslagen, die mogelijkerwijs om een hernieuwde beoordeling vragen, in een vroeg stadium te detecteren", staat in de Evaluatieadvies Europees Parlement en Eerste Kamer 2019.

In 2017 werd besloten om bij verkiezingen geen gebruik meer te maken van computers die zijn verbonden met internet, of van usb-sticks of andere digitale gegevensdragers. Sindsdien moeten de optelresultaten op papier van de burgemeesters naar de hoofdstembureaus en van de hoofdstembureau's naar het centraal stembureau op papier overgebracht worden.

De reden van de terugkeer naar papier lag bij de constatering dat er diverse zwakke plekken waren bij de procedure van het tellen van stemmen bij Nederlandse verkiezingen. Zo werd geen versleuteling gebruikt bij het transport van de digitale bestanden waarin de uitslagen waren opgeslagen.

Ook de Ondersteunende Software Verkiezingen bleek kwetsbaar en verbeteringen in 2018 en 2019 bleken niet toereikend. Voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2021 moet een nieuwe procedure gereed zijn. Bij de afgelopen verkiezingen voor de Eerste Kamer publiceerden 311 van de 355 gemeenten de digitale bestanden op hun website. Volgens de Kiesraad leverde dit een grote bijdrage aan de transparantie en controleerbaarheid van verkiezingsuitslagen. Het digitaal kunnen versturen moet hierbij een volgende stap zijn. Over de eventuele uitwerking meldt de Kiesraad niets.